https://ukraina.ru/20250426/peskov-otvetil-obsuzhdalos-li-nakanune-vozobnovlenie-aviasoobscheniya-mezhdu-rossiey-i-ssha--1062769883.html
Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США
Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США - 26.04.2025 Украина.ру
Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США
Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в ходе пятничной встречи в Москве не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. Такое заявление 26 апреля сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-04-26T11:38
2025-04-26T11:38
2025-04-26T11:38
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Комментируя вопрос журналистов касательно того, поднимался ли вопрос возобновления прямого авиасообщения между США и Россией, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно."Нет", — сказал Песков.Ранее в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, политики провели переговоры о перспективах возобновления двустороннего диалога между Москвой и Киевом. Речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины, прокомментировал Ушаков.С российской стороны также принимал участие в беседе глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Подробности их встречи со спецпосланником президента США — в публикации После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала.
https://ukraina.ru/20250426/sdelka-priblizhaetsya-rossiya-khranit-taynu-glavnoe-na-utro-26-aprelya-1062768554.html
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Новости, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США
Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в ходе пятничной встречи в Москве не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. Такое заявление 26 апреля сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков