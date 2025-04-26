https://ukraina.ru/20250426/peskov-otvetil-obsuzhdalos-li-nakanune-vozobnovlenie-aviasoobscheniya-mezhdu-rossiey-i-ssha--1062769883.html

Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США

Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США - 26.04.2025 Украина.ру

Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США

Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в ходе пятничной встречи в Москве не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. Такое заявление 26 апреля сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-04-26T11:38

2025-04-26T11:38

2025-04-26T11:38

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Комментируя вопрос журналистов касательно того, поднимался ли вопрос возобновления прямого авиасообщения между США и Россией, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно."Нет", — сказал Песков.Ранее в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, политики провели переговоры о перспективах возобновления двустороннего диалога между Москвой и Киевом. Речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины, прокомментировал Ушаков.С российской стороны также принимал участие в беседе глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Подробности их встречи со спецпосланником президента США — в публикации После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала.

https://ukraina.ru/20250426/sdelka-priblizhaetsya-rossiya-khranit-taynu-glavnoe-na-utro-26-aprelya-1062768554.html

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новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф