https://ukraina.ru/20250426/ssha-predlozhili-pomosch-koalitsii-zhelayuschikh-v-otpravke-mirotvorcheskie-sily-na-ukrainu--telegraph-1062769013.html

США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph

США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph - 26.04.2025 Украина.ру

США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph

Вашингтон предложил поддержку так называемой "коалиции желающих" отправить миротворческие силы на Украину для обеспечения мирного соглашения. Об этом 26 апреля сообщила британская газета The Telegraph

2025-04-26T09:55

2025-04-26T09:55

2025-04-26T09:55

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кир стармер

дональд трамп

эммануэль макрон

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По данным издания, США якобы в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности "коалиции желающих".Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер добивался от президента США Дональда Трампа подобных гарантий в течение двух месяцев. Стоит напомнить, что британский политик ранее намекнул на прогресс в данных переговорах. Подробности в материале Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph.О возможности размещения иностранного военного контингента на Украине неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Позже СМИ сообщили, что лишь Великобритания, Франция и страны Прибалтики, входящие в так называемую "коалицию желающих" по предоставлению гарантий безопасности Украине, готовы отправить своих военных.А накануне газета Times заявила, что британские власти, скорее всего, откажутся от отправки войск на Украину. По данным источника газеты, риски слишком высоки, а "силы недостаточны для выполнения такой задачи".О резкой активизации "миротворческого" процесса со стороны Европы — в интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, эммануэль макрон