Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского
11:59 26.04.2025 (обновлено: 12:38 26.04.2025)
© Telegram-канал "Политика страны"
© Telegram-канал "Политика страны"
Владимир Зеленский намерен передать президенту США Дональду Трампу предложения Киева по конфликту на Украине во время встречи в Риме. Об этом 26 апреля написало издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника
По его словам, Зеленский попытается передать Трампу в Риме "контрпредложение Украины". Ранее итальянские СМИ писали, что Зеленский хотел провести саммит по украинскому конфликту во время похорон понтифика, так как туда приедут многие мировые лидеры. Однако в МИД Италии выражали сомнения в том, что это возможно из-за сложной логистики и сотен кортежей.
Вчера, 15:33Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы РимскогоУкраина намерена провести саммит в Риме в день похорон недавно скончавшегося Папы Римского, на которые съедутся много мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Об этом 25 апреля сообщило итальянское издание Le Repubblica со ссылкой на источники
Между тем сегодня, 26 апреля, Трамп уже успел встретиться с главой киевского режима до начала похоронной церемонии. Однако, как утверждают украинские СМИ, беседа Зеленского и американского президента длилась всего пару минут. Подробности в публикации Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после.
Также президент США констатировал, что Крым останется российским в рамках урегулирования конфликта на Украине, и Зеленский "это понимает": он признал, что Украина не способна вернуть Крым. Несмотря на это, его позиция по территориям не изменилась, и Украина не будет юридически признавать Крым российским.
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