https://ukraina.ru/20250426/zelenskiy-peredast-trampu-predlozhenie-kieva-posle-pokhoron-papy-rimskogo--1062770487.html

Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского

Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского - 26.04.2025 Украина.ру

Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского

Владимир Зеленский намерен передать президенту США Дональду Трампу предложения Киева по конфликту на Украине во время встречи в Риме. Об этом 26 апреля написало издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника

2025-04-26T11:59

2025-04-26T11:59

2025-04-26T12:38

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По его словам, Зеленский попытается передать Трампу в Риме "контрпредложение Украины". Ранее итальянские СМИ писали, что Зеленский хотел провести саммит по украинскому конфликту во время похорон понтифика, так как туда приедут многие мировые лидеры. Однако в МИД Италии выражали сомнения в том, что это возможно из-за сложной логистики и сотен кортежей.Между тем сегодня, 26 апреля, Трамп уже успел встретиться с главой киевского режима до начала похоронной церемонии. Однако, как утверждают украинские СМИ, беседа Зеленского и американского президента длилась всего пару минут. Подробности в публикации Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после.Также президент США констатировал, что Крым останется российским в рамках урегулирования конфликта на Украине, и Зеленский "это понимает": он признал, что Украина не способна вернуть Крым. Несмотря на это, его позиция по территориям не изменилась, и Украина не будет юридически признавать Крым российским.

https://ukraina.ru/20250425/ukraina-predlozhila-provesti-sammit-v-rime-v-den-pokhoron-papy-rimskogo-1062759737.html

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новости, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, папа римский, крым