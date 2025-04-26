https://ukraina.ru/20250426/zelenskiy-vstretilsya-s-trampom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-26-aprelya-1062772039.html

Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля

Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля - 26.04.2025 Украина.ру

Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля

Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-26T13:06

2025-04-26T13:06

2025-04-26T13:13

хроники

эксклюзив

украина

россия

рим

владимир зеленский

дональд трамп

франциск (хорхе марио бергольо)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062771917_0:403:960:943_1920x0_80_0_0_85845b418c2571765f9289db8e3020e5.jpg.webp

Владимир Зеленский может передать президенту США Дональду Трампу предложения Киева по конфликту на Украине во время встречи в Риме, сообщило американское издание The New York Times.Ранее газета Repubblica написала, что Трамп в рамках визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска планирует поговорить с рядом лидеров европейских стран, а также Зеленским."Если Зеленский поедет в Рим, он может попытаться передать Трампу контрпредложение Украины", - писало издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника на Украине.Позднее стало известно, что Зеленский прибыл в Рим, где принял участие церемонии прощания с Папой Римским Франциском. При этом Зеленский в очередной раз нарушил нормы этикета — на похоронах римского понтифика он был в камуфляже чёрного цвета.В 12:57 в своём телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото переговоров Зеленского и Трампа в Риме. По его словам, переговоры прошли "конструктивно". Судя по фото, переговоры состоялись в соборе Святого Петра.Обстрелы и налётыУтром 26 апреля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 27 – над территорией Курской области, 16 БпЛА над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позднее министерство обороны России сообщило о новых атаках."С 07:30 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Республики Крым", — указывалось в публикации.Позднее, около 09:15 стало известно об уничтожении ещё одного украинского БпЛА самолётного типа над Крымом.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроле и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 11 ударов.На горловском направлении ВСУ совершили 9 атак, на ясиноватском направлении — 1 атаку, на светлодарском направлении — 1 атаку. Всего ВСУ выпустили 19 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Днепряны — 4; Ольгинка — 3; Алёшки — 7; Новая Маячка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка и Алёшки.Кроме того, как сообщили "Таврии" в администрации Великолепетихского муниципального округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли по территории округа 23 удара."Обстрелам подверглись Великая Лепетиха и Князе-Григоровка", — отмечалось в сообщении.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Днём 26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Город Белгород атакован двумя беспилотниками самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений", — сообщил Гладков.В Белгородском районе по посёлкам Октябрьский и Северный, сёлам Бессоновка, Николаевка, Орловка, Отрадное, Нечаевка и Ясные Зори совершены атаки 8 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский на территории производственного предприятия повреждены здание и инфраструктурный объект связи. В селе Орловка повреждена газовая труба частного домовладения. В сёлах Бессоновка, Ясные Зори и Нечаевка выявлены повреждения на линиях электропередачи — аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения.В Борисовском районе в районе посёлка Борисовка в результате атаки беспилотника повреждён инфраструктурный объект связи. Ночью в селе Берёзовка после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и два легковых автомобиля.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое и хутор Дубровки атакованы 7 беспилотниками, из них 6 подавлены и сбиты. Без последствий.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлки Горьковский и Чапаевский, сёла Дорогощь, Дроновка, Дунайка, Косилово, Мокрая Орловка, Мощёное, Рождественка, Санково, Смородино и Сподарюшино подверглись атакам 31 беспилотника."На участке автодороги Косилово — Почаево погибли двое мужчин и ранен один. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Супружеская пара, пострадавшая в районе села Дунайка, госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, их сыну оказана помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Пострадавший в результате очередной атаки дрона в районе села Дунайка водитель ГАЗели госпитализирован в областную клиническую больницу. Всем пятерым пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Транспортные средства, на которых передвигались пострадавшие, повреждены", — писал губернатор.В селе Дорогощь повреждён инфраструктурный объект связи, в селе Мощёное — легковой автомобиль, в селе Санково — частный дом, хозпостройки, легковой автомобиль и газовая труба. Вечером в селе Косилово от атак дронов повреждены объект торговли и автомобиль, а также загорелись частный дом и трава у второго дома — пожарными расчётами и жителями возгорания ликвидированы."Ночью в посёлке Чапаевский с беспилотника сброшены взрывные устройства, в результате чего уничтожен КамАЗ, повреждены частное домовладение и легковой автомобиль", — сообщалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 5 вражеских беспилотников. Последствий нет.Над Корочанским районом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено выпущено 111 боеприпасов в ходе 22 обстрелов и совершены атаки 37 беспилотников. В посёлке Красная Яруга повреждён социальный объект, в районе села Илёк-Пеньковка повреждён легковой автомобиль", — указывалось в сводке.В Новооскольском муниципальном округе город Новый Оскол атакован 2 беспилотниками. Без последствий.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 4 БПЛА самолётного типа. Разрушений нет.Над Ракитянским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 35 беспилотников, 33 из которых сбиты и подавлены. На участке автодороги Зиборовка — Никольское вследствие удара беспилотника огнём уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино повреждены два частных домовладения", — сообщил губернатор.В Курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".

https://ukraina.ru/20250426/sdelka-priblizhaetsya-rossiya-khranit-taynu-glavnoe-na-utro-26-aprelya-1062768554.html

https://ukraina.ru/20250425/vizit-uitkoffa--zelenskiy-vlepil-poschchinu-ssha-ubiystvom-itogi-25-aprelya-1062764533.html

https://ukraina.ru/20250425/amerikanskiy-proekt-dlya-kieva-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-25-aprelya-1062754565.html

https://ukraina.ru/20250425/podzemnyy-tsekh-v-kieve-predpriyatiya-po-sborke-bpla-v-kharkove-udary-vs-rf-na-utro-25-aprelya--1062747087.html

украина

россия

рим

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, рим, владимир зеленский, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), вооруженные силы украины