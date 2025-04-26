https://ukraina.ru/20250426/sdelka-priblizhaetsya-rossiya-khranit-taynu-glavnoe-na-utro-26-aprelya-1062768554.html

Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля

Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля - 26.04.2025 Украина.ру

Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля

Сделка по Украине состоится в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о российском подходе к переговорам

2025-04-26T09:16

2025-04-26T09:16

2025-04-26T09:16

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир зеленский

сергей лавров

the times

запорожская аэс

мид

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_0:136:2975:1810_1920x0_80_0_0_026999dc764a5a98b6de65fcc2747536.jpg

Большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы", — написал он в ночь на 26 апреля.Американский лидер призвал остановить конфликт и пообещал помощь Штатов для обеспечения его окончания.Как сообщило издание The Times план Трампа предусматривает, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней. И это план, подчеркнуло издание со ссылкой на источник, близкий к спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу, "высечен на камне". При этом Трамп уверен, что у Владимира Зеленского "просто нет выбора", кроме как согласиться на план, сообщил источник. Давление на Зеленского усиливается."Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение", — также отмечалось в публикации издания.При этом США уверены, что если Украина отклонит сделку, конфликт будет продолжаться месяцами, "а возможно, и годами". При этом Украина будет зависеть от Европы в плане финансирования и боеприпасов, сказал источник издания."США рассматривают это как "либо соглашайтесь, либо уходите"", – отмечалось в публикации.Трамп может встретиться с Зеленским в Риме в субботу на похоронах папы римского Франциска, сообщило издание The Times.Также издание сообщило, что Уиткофф представил Москве и Киеву предложение, которое включает официальное признание США контроля России над Крымом, а также фактическое признание контроля Москвы над территориями, которые перешли к ней в период военной операции."Трамп считает, что эта земля <...> не вернётся", — подчеркнул источник, близкий к Уиткоффу.Он подчеркнул, что "сделка на столе переговоров" заключается в том, что перешедшие под контроль РФ территории останутся за ней, и "эта часть высечена на камне".Вечером 25 апреля сам Зеленский заявил, что в "ближайшие дни могут состоятся очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины". Он также в очередной раз выдвинул требования к миру."Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию, чтобы они приняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение — любое, которое может на самом деле сработать и гарантировать надёжное, немедленное и безусловное прекращение огня, а потому — достойный мир и гарантии безопасности", — заявил Зеленский.В то же время, ранее именно из-за его непримиримой позиции по поводу Крыма были сорваны переговоры в Лондоне, что раздосадовало Трампа, т. к. Зеленский по сути выступил против мирного плана американского президента России."План идеальный. Мы получали бы гораздо больше, чем могли расчитывать. Причем, учтены все тонкие нюансы - типа Кинбурнской косы и устья Днепра. Учтена Запорожская АЭС, должна работать на нас. План никогда бы не был опубликован, если бы он не был бы согласован с [президентом России Владимиром] Путиным. Все было готово уже на среду, Зе уперся. И выперся с публичным скандалом накануне вечером. Теперь Уиткофф уговаривает Путина не бросать план и не продолжать войну из-за одного зеленого идиота", — комментировал 25 апреля это поведение Зеленского бывший советник главы его администрации Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).При этом ряд источников уверен: Зеленский специально срывает мирные переговоры."Наш источник сообщает, что Зеленский не хочет завершать войну ещё по причине того, что он не успел до конца расправится с условными политическими конкурентами внутри Украины. К примеру он пытается успеть зачистить всех неугодных мэров городов, которые сейчас у власти. Хочет запретить им избираться. Не успел он их посадить, не смог посадить все их окружение, не смог вырастить им хорошую замену в лице глав военных администрации, так как назначались туда "кумовья/персонажи", которым была поставлена задача отправлять в ОП 50% откат от схем в области, а не заниматься созданием имиджа власти и партии", — писал утром 26 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, Зеленский "ничего не смог, а теперь пришло время завершать войну и он осознал, что его нарисованные соцопросы не смогут ему помочь в победе на выборах, а если он их проиграет, то его разорвут и начнется период развенчивание культа личности, что убьёт его образ героя в истории, сделают его лузером"."Вот он цепляется за продолжение войны под любым предлогом и готов слить всю Украину, ради собственного спасения", — подытожили авторы канала.Авторы "Легитимного" уверены: внутренняя грызня в украинской власти будет разгораться.Российский стиль переговоровРоссия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского вопроса до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналистке CBS Маргарет Бреннан."Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", — подчеркнул Лавров.Он предложил обсудить этот вопрос с Зеленским. Как указал Лавров, Зеленский охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом США Трампом.Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, международные партнёры ранее советовали, чтобы Зеленский поменьше общался со СМИ, т. к. это сильно вредит Украине, в т.ч. и делу мирных переговоров.Также ранее, 25 апреля, Лавров в беседе с телеканалом заявил, что Трамп, вероятно, единственный мировой лидер, который признает истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по этому вопросу, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".

https://ukraina.ru/20250425/vizit-uitkoffa--zelenskiy-vlepil-poschchinu-ssha-ubiystvom-itogi-25-aprelya-1062764533.html

https://ukraina.ru/20250425/amerikanskiy-proekt-dlya-kieva-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-25-aprelya-1062754565.html

https://ukraina.ru/20250425/rossiya-gotova-k-sdelke-glavnoe-na-utro-25-aprelya-1062746662.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, the times, запорожская аэс, мид, сша, украина, россия