https://ukraina.ru/20250426/sdelka-priblizhaetsya-rossiya-khranit-taynu-glavnoe-na-utro-26-aprelya-1062768554.html
Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля
Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля - 26.04.2025 Украина.ру
Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля
Сделка по Украине состоится в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о российском подходе к переговорам
2025-04-26T09:16
2025-04-26T09:16
2025-04-26T09:16
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
the times
запорожская аэс
мид
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_0:136:2975:1810_1920x0_80_0_0_026999dc764a5a98b6de65fcc2747536.jpg
Большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы", — написал он в ночь на 26 апреля.Американский лидер призвал остановить конфликт и пообещал помощь Штатов для обеспечения его окончания.Как сообщило издание The Times план Трампа предусматривает, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней. И это план, подчеркнуло издание со ссылкой на источник, близкий к спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу, "высечен на камне". При этом Трамп уверен, что у Владимира Зеленского "просто нет выбора", кроме как согласиться на план, сообщил источник. Давление на Зеленского усиливается."Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение", — также отмечалось в публикации издания.При этом США уверены, что если Украина отклонит сделку, конфликт будет продолжаться месяцами, "а возможно, и годами". При этом Украина будет зависеть от Европы в плане финансирования и боеприпасов, сказал источник издания."США рассматривают это как "либо соглашайтесь, либо уходите"", – отмечалось в публикации.Трамп может встретиться с Зеленским в Риме в субботу на похоронах папы римского Франциска, сообщило издание The Times.Также издание сообщило, что Уиткофф представил Москве и Киеву предложение, которое включает официальное признание США контроля России над Крымом, а также фактическое признание контроля Москвы над территориями, которые перешли к ней в период военной операции."Трамп считает, что эта земля <...> не вернётся", — подчеркнул источник, близкий к Уиткоффу.Он подчеркнул, что "сделка на столе переговоров" заключается в том, что перешедшие под контроль РФ территории останутся за ней, и "эта часть высечена на камне".Вечером 25 апреля сам Зеленский заявил, что в "ближайшие дни могут состоятся очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины". Он также в очередной раз выдвинул требования к миру."Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию, чтобы они приняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение — любое, которое может на самом деле сработать и гарантировать надёжное, немедленное и безусловное прекращение огня, а потому — достойный мир и гарантии безопасности", — заявил Зеленский.В то же время, ранее именно из-за его непримиримой позиции по поводу Крыма были сорваны переговоры в Лондоне, что раздосадовало Трампа, т. к. Зеленский по сути выступил против мирного плана американского президента России."План идеальный. Мы получали бы гораздо больше, чем могли расчитывать. Причем, учтены все тонкие нюансы - типа Кинбурнской косы и устья Днепра. Учтена Запорожская АЭС, должна работать на нас. План никогда бы не был опубликован, если бы он не был бы согласован с [президентом России Владимиром] Путиным. Все было готово уже на среду, Зе уперся. И выперся с публичным скандалом накануне вечером. Теперь Уиткофф уговаривает Путина не бросать план и не продолжать войну из-за одного зеленого идиота", — комментировал 25 апреля это поведение Зеленского бывший советник главы его администрации Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).При этом ряд источников уверен: Зеленский специально срывает мирные переговоры."Наш источник сообщает, что Зеленский не хочет завершать войну ещё по причине того, что он не успел до конца расправится с условными политическими конкурентами внутри Украины. К примеру он пытается успеть зачистить всех неугодных мэров городов, которые сейчас у власти. Хочет запретить им избираться. Не успел он их посадить, не смог посадить все их окружение, не смог вырастить им хорошую замену в лице глав военных администрации, так как назначались туда "кумовья/персонажи", которым была поставлена задача отправлять в ОП 50% откат от схем в области, а не заниматься созданием имиджа власти и партии", — писал утром 26 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, Зеленский "ничего не смог, а теперь пришло время завершать войну и он осознал, что его нарисованные соцопросы не смогут ему помочь в победе на выборах, а если он их проиграет, то его разорвут и начнется период развенчивание культа личности, что убьёт его образ героя в истории, сделают его лузером"."Вот он цепляется за продолжение войны под любым предлогом и готов слить всю Украину, ради собственного спасения", — подытожили авторы канала.Авторы "Легитимного" уверены: внутренняя грызня в украинской власти будет разгораться.Российский стиль переговоровРоссия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского вопроса до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналистке CBS Маргарет Бреннан."Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", — подчеркнул Лавров.Он предложил обсудить этот вопрос с Зеленским. Как указал Лавров, Зеленский охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом США Трампом.Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, международные партнёры ранее советовали, чтобы Зеленский поменьше общался со СМИ, т. к. это сильно вредит Украине, в т.ч. и делу мирных переговоров.Также ранее, 25 апреля, Лавров в беседе с телеканалом заявил, что Трамп, вероятно, единственный мировой лидер, который признает истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по этому вопросу, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".
https://ukraina.ru/20250425/vizit-uitkoffa--zelenskiy-vlepil-poschchinu-ssha-ubiystvom-itogi-25-aprelya-1062764533.html
https://ukraina.ru/20250425/amerikanskiy-proekt-dlya-kieva-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-25-aprelya-1062754565.html
https://ukraina.ru/20250425/rossiya-gotova-k-sdelke-glavnoe-na-utro-25-aprelya-1062746662.html
сша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_8ab3b6b42a657247cbcfdf4ac966d3d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, the times, запорожская аэс, мид, сша, украина, россия
Большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом, заявил президент США Дональд Трамп
в соцсети Truth Social
.
"Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы", — написал он в ночь на 26 апреля.
Американский лидер призвал остановить конфликт и пообещал помощь Штатов для обеспечения его окончания.
Как сообщило издание The Times
план Трампа предусматривает, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней. И это план, подчеркнуло издание со ссылкой на источник, близкий к спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу
, "высечен на камне". При этом Трамп уверен, что у Владимира Зеленского
"просто нет выбора", кроме как согласиться на план, сообщил источник. Давление на Зеленского усиливается.
"Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение", — также отмечалось в публикации издания.
При этом США уверены, что если Украина отклонит сделку, конфликт будет продолжаться месяцами, "а возможно, и годами". При этом Украина будет зависеть от Европы в плане финансирования и боеприпасов, сказал источник издания.
"США рассматривают это как "либо соглашайтесь, либо уходите"", – отмечалось в публикации.
Трамп может встретиться с Зеленским в Риме в субботу на похоронах папы римского Франциска, сообщило издание The Times.
Также издание сообщило, что Уиткофф представил Москве и Киеву предложение, которое включает официальное признание США контроля России над Крымом, а также фактическое признание контроля Москвы над территориями, которые перешли к ней в период военной операции.
"Трамп считает, что эта земля <...> не вернётся", — подчеркнул источник, близкий к Уиткоффу.
Он подчеркнул, что "сделка на столе переговоров" заключается в том, что перешедшие под контроль РФ территории останутся за ней, и "эта часть высечена на камне".
Вечером 25 апреля сам Зеленский заявил, что в "ближайшие дни могут состоятся очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины". Он также в очередной раз выдвинул требования к миру.
"Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию, чтобы они приняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение — любое, которое может на самом деле сработать и гарантировать надёжное, немедленное и безусловное прекращение огня, а потому — достойный мир и гарантии безопасности", — заявил Зеленский.
В то же время, ранее именно из-за его непримиримой позиции по поводу Крыма были сорваны переговоры в Лондоне, что раздосадовало Трампа, т. к. Зеленский по сути выступил против мирного плана американского президента России.
"План идеальный. Мы получали бы гораздо больше, чем могли расчитывать. Причем, учтены все тонкие нюансы - типа Кинбурнской косы и устья Днепра. Учтена Запорожская АЭС, должна работать на нас. План никогда бы не был опубликован, если бы он не был бы согласован с [президентом России Владимиром] Путиным. Все было готово уже на среду, Зе уперся. И выперся с публичным скандалом накануне вечером. Теперь Уиткофф уговаривает Путина не бросать план и не продолжать войну из-за одного зеленого идиота
", — комментировал 25 апреля это поведение Зеленского бывший советник главы его администрации Алексей Арестович
* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).
При этом ряд источников уверен: Зеленский специально срывает мирные переговоры.
"Наш источник сообщает, что Зеленский не хочет завершать войну ещё по причине того, что он не успел до конца расправится с условными политическими конкурентами внутри Украины. К примеру он пытается успеть зачистить всех неугодных мэров городов, которые сейчас у власти. Хочет запретить им избираться. Не успел он их посадить, не смог посадить все их окружение, не смог вырастить им хорошую замену в лице глав военных администрации, так как назначались туда "кумовья/персонажи", которым была поставлена задача отправлять в ОП 50% откат от схем в области, а не заниматься созданием имиджа власти и партии
", — писал утром 26 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
По словам авторов канала, Зеленский "ничего не смог, а теперь пришло время завершать войну и он осознал, что его нарисованные соцопросы не смогут ему помочь в победе на выборах, а если он их проиграет, то его разорвут и начнется период развенчивание культа личности, что убьёт его образ героя в истории, сделают его лузером".
"Вот он цепляется за продолжение войны под любым предлогом и готов слить всю Украину, ради собственного спасения", — подытожили авторы канала.
Авторы "Легитимного" уверены: внутренняя грызня в украинской власти будет разгораться.
Российский стиль переговоров
Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского вопроса до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров
в интервью журналистке CBS Маргарет Бреннан
.
"Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", — подчеркнул Лавров.
Он предложил обсудить этот вопрос с Зеленским. Как указал Лавров, Зеленский охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом США Трампом.
Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, международные партнёры ранее советовали, чтобы Зеленский поменьше общался со СМИ, т. к. это сильно вредит Украине, в т.ч. и делу мирных переговоров.
Также ранее, 25 апреля, Лавров в беседе с телеканалом заявил, что Трамп, вероятно, единственный мировой лидер, который признает истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по этому вопросу, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.
Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".