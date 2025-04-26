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Виктор Чебриков: последний уроженец Украины во главе КГБ

Виктор Чебриков: последний уроженец Украины во главе КГБ - 26.04.2025 Украина.ру

Виктор Чебриков: последний уроженец Украины во главе КГБ

Будущий шеф одной из самых могущественных спецслужб мира, Виктор Михайлович Чебриков, родился в Екатеринославе (вскоре переименованном в Днепропетровск) в апреле 1923 года. Там же прошли его детство и юность

2025-04-26T17:09

2025-04-26T17:09

2025-04-26T17:09

история

днепропетровск

кгб

леонид брежнев

1970-е

история

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усср

ссср

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В 18-летнем возрасте студент Днепропетровского металлургического института Чебриков был направлен на ускоренные офицерские курсы в Житомирское пехотное училище, а затем отправлен на фронт. Командовал взводом миномётчиков, к концу войны дослужился до звания майора и стал командиром стрелкового батальона.Любопытно, что в той же дивизии (161-я стрелковая) служил Сергей Горбачёв — отец будущего генерального секретаря. Еще любопытнее тот факт, что Чебриков сыграл определённую роль в приходе к власти его сына.Чебриков несколько раз был ранен и контужен, а в 1944 году награжден "полководческим" орденом Александра Невского.Последний глава КГБ УССР и первый глава российской ФСК Николай Голушко, хорошо знавший его, в своей книге "В спецслужбах трех государств" упоминал, что Чебриков некоторое время находился в штрафбате из-за того, что его подчинённый случайно застрелил сослуживца. В официальных биографиях факт службы в штрафбате, как правило, не упоминается.После окончания войны Чебриков подумывал о продолжении военной карьеры, но из-за проблем со зрением он был демобилизован, после чего вернулся в институт, а далее пошёл по партийной линии.Чебрикова вполне можно отнести к представителям днепропетровского клана. Он был не просто уроженцем этого города, его политическое возвышение началось именно там. Но в силу возраста он был скорее представителем второго, более молодого, поколения.С Брежневым до войны он знаком не был. Зато во время работы сначала в Днепропетровском горкоме, а затем и обкоме (второй секретарь) он сдружился с Владимиром Щербицким, который после возвышения Брежнева стал главой УССР.Как раз Щербицкий и посоветовал Брежневу Чебрикова. После свержения Хрущёва экс-глава КГБ Шелепин и сменивший его на этом посту его выдвиженец Семичастный представляли для нового генсека серьезную опасность.К 1967 году Брежнев разделался с шелепинским кланом и провел "укрепление КГБ" лояльными кадрами. Одним из этих кадров был Юрий Андропов. Одновременно с ним в госбезопасность был направлен и Чебриков, кандидатуру которого Щербицкий и посоветовал генсеку.Первоначально он был назначен главой кадрового отдела, который традиционно имел важное значение в советских спецслужбах. Хотя ранее Чебриков и Андропов не были знакомы, они на редкость хорошо сработались, сколотив полноценный альянс. Очень скоро Чебриков стал заместителем Андропова, а впоследствии одним из его самых доверенных людей.Вплоть до самого ухода Андропова Чебриков был его верным оруженосцем. После смерти Суслова Андропов был перемещён на его позицию в секретариат ЦК, что свидетельствовало о том, что именно он является главным фаворитом на роль нового генсека. Андропов, конечно же, желал сохранить связи с КГБ и сделать новым председателем своего доверенного человека Чебрикова.Порой в СССР такие финты удавались. Например, это смог сделать Шелепин. Однако чрезмерно усилиться Андропову не дали. Новым шефом КГБ назначили близкого к Брежневу главу КГБ УССР Виталия Федорчука. Тем не менее, Андропову удалось отстоять Чебрикова, которого в рамках компромисса назначили первым заместителем Федорчука.Всем было очевидно, что эта рокировка носит временный характер. Федорчука — бывшего особиста с замашками солдафона — сослуживцы сильно не любили. Им куда больше импонировал интеллигентный и рассудительный Чебриков.Сразу после смерти Брежнева Федорчука отправили громить ненавистное Андропову МВД (сам Федорчук воспринял это как пощёчину), а во главе КГБ встал Чебриков. Несмотря на начавшуюся чехарду с генсеками, он сохранял свой пост целых шесть лет.Считается, что именно он сыграл определенную роль в приходе Горбачёва к власти.В частности, заблокировал амбиции "хозяина" Ленинграда Григория Романова на кресло генсека. По линии КГБ были распущены дискредитирующие Романова слухи, что на свадьбе его дочери якобы использовался императорский сервиз из Эрмитажа, который пьяные гости били на счастье. Кроме того, Романова даже не проинформировали о смерти Черненко. Сам он был в отпуске в Литве и узнал о его смерти с большим опозданием и не успел вклиниться в борьбу за кресло генсека.Чебриков не был человеком из команды нового генсека. Тем не менее, менять его Горбачёв не решился. Более того, Чебриков стал полноценным членом Политбюро. При нем продолжалась андроповская линия на зачистку брежневских выдвиженцев под предлогом борьбы с коррупцией.Кроме того, активизировалась работа по линии контрразведки. В 1980-е годы последовал целый вал разоблачений двойных агентов и кротов зарубежных спецслужб. Самые резонансные случаи — Толкачёв, Кулак, Сметанин, Пигузов.Однако со временем в отношениях Чебрикова с Горбачёвым начались трения. Нельзя сказать, что председатель КГБ был реакционером и ретроградом, протестовавшим против любых реформ. Но и впереди паровоза бежать не хотел. Горбачёву же требовался максимально лояльный человек во главе Комитета.В результате 1 октября 1988 года КГБ возглавил другой бывший заместитель Андропова — Владимир Крючков. А Чебриков формально ушёл на повышение в секретариат ЦК. Уже через год он был отправлен на пенсию.Правда, вплоть до финала СССР он ещё сохранял депутатский мандат и заседал в Верховном Совете. После распада Советского Союза Чебриков нашёл себе весьма экзотичную работу, став начальником охраны Иосифа Кобзона. Звезду советской эстрады Чебриков охранял до самой смерти.Интервью он практически не давал, мемуаров не писал, так что все свои секреты унес с собой. 1 июля 1999 года он умер в Москве в возрасте 76 лет.

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https://ukraina.ru/20250311/1044240786.html

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история, днепропетровск, кгб, леонид брежнев, 1970-е, история ссср, усср, ссср