https://ukraina.ru/20250426/tramp-poobeschal-izuchit-delo-ob-ubiystve-generala-genshtaba-v-moskve-1062769155.html
Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве
Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве - 26.04.2025 Украина.ру
Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство генерала Генштаба МО РФ Ярослава Москалика — "крупное дело" и пообещал "изучить" его. Об этом 26 апреля глава Белого дома сказал журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим, сообщили российские издания
2025-04-26T10:27
2025-04-26T10:27
2025-04-26T10:27
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Стоит напомнить, что накануне около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами. Позже Телеграм-канал ВAZA написал о том, что исполнитель убийства Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Подробности в публикации По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика.Отмечается, что о случившемся президент США узнал от журналистов, которым и задал уточняющие вопросы о трагедии. "Это крупное дело. Я изучу это", — сказал Трамп. Гибель Москалика показала, что, несмотря на идущие переговоры, Россия должна "быть начеку", прокомментировал произошедшее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
https://ukraina.ru/20250425/novyy-terakt-protiv-vysokopostavlennogo-voennogo-rf-vse-chto-izvestno-o-vzryve-v-balashikhe-1062753457.html
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Украина.ру
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новости, россия, сша, москва, дональд трамп
Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство генерала Генштаба МО РФ Ярослава Москалика — "крупное дело" и пообещал "изучить" его. Об этом 26 апреля глава Белого дома сказал журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим, сообщили российские издания