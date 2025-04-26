https://ukraina.ru/20250426/tramp-poobeschal-izuchit-delo-ob-ubiystve-generala-genshtaba-v-moskve-1062769155.html

Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве

Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве - 26.04.2025 Украина.ру

Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство генерала Генштаба МО РФ Ярослава Москалика — "крупное дело" и пообещал "изучить" его. Об этом 26 апреля глава Белого дома сказал журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим, сообщили российские издания

2025-04-26T10:27

2025-04-26T10:27

2025-04-26T10:27

новости

россия

сша

москва

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062255173_0:567:2026:1707_1920x0_80_0_0_c09fd811cea3bd875f61497774e91dce.jpg

Стоит напомнить, что накануне около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами. Позже Телеграм-канал ВAZA написал о том, что исполнитель убийства Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Подробности в публикации По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика.Отмечается, что о случившемся президент США узнал от журналистов, которым и задал уточняющие вопросы о трагедии. "Это крупное дело. Я изучу это", — сказал Трамп. Гибель Москалика показала, что, несмотря на идущие переговоры, Россия должна "быть начеку", прокомментировал произошедшее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20250425/novyy-terakt-protiv-vysokopostavlennogo-voennogo-rf-vse-chto-izvestno-o-vzryve-v-balashikhe-1062753457.html

россия

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, дональд трамп