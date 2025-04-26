Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве - 26.04.2025 Украина.ру
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Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве
Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве - 26.04.2025 Украина.ру
Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство генерала Генштаба МО РФ Ярослава Москалика — "крупное дело" и пообещал "изучить" его. Об этом 26 апреля глава Белого дома сказал журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим, сообщили российские издания
2025-04-26T10:27
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Стоит напомнить, что накануне около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами. Позже Телеграм-канал ВAZA написал о том, что исполнитель убийства Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Подробности в публикации По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика.Отмечается, что о случившемся президент США узнал от журналистов, которым и задал уточняющие вопросы о трагедии. "Это крупное дело. Я изучу это", — сказал Трамп. Гибель Москалика показала, что, несмотря на идущие переговоры, Россия должна "быть начеку", прокомментировал произошедшее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
https://ukraina.ru/20250425/novyy-terakt-protiv-vysokopostavlennogo-voennogo-rf-vse-chto-izvestno-o-vzryve-v-balashikhe-1062753457.html
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Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп

Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве

10:27 26.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство генерала Генштаба МО РФ Ярослава Москалика — "крупное дело" и пообещал "изучить" его. Об этом 26 апреля глава Белого дома сказал журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим, сообщили российские издания
Стоит напомнить, что накануне около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами.
Позже Телеграм-канал ВAZA написал о том, что исполнитель убийства Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Подробности в публикации По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика.
Вчера, 12:42
Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в БалашихеПри взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб человек. По информации следствия, это заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик
Отмечается, что о случившемся президент США узнал от журналистов, которым и задал уточняющие вопросы о трагедии.
"Это крупное дело. Я изучу это", — сказал Трамп.
Гибель Москалика показала, что, несмотря на идущие переговоры, Россия должна "быть начеку", прокомментировал произошедшее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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10:32Как Трамп собирается избавляться от "неликвида" на Украине и почему будут громить Киев — Гаспарян
10:27Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве
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