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Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня

Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня - 26.04.2025 Украина.ру

Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и ударили по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Тем временем в Киеве произошел мощный пожар в районе жилого массива Осокорки. Там расположен завод "Буревестник". Об этом стало известно 26 апреля

2025-04-26T12:49

2025-04-26T12:49

2025-04-26T12:49

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Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Также за сутки были поражены склады боеприпасов ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, отметили в военном ведомстве.Тем временем издание "Военное дело" написало о том, что армия РФ нанесла удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. В сообщении уточняется, что атака на цех завода была выполнена дронами "Герань". Между тем в субботу, 26 апреля, украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в районе завода "Буревестник" в Киеве. На видео, сделанных очевидцами, виден черный дым, распространяющийся над городом. Власти ситуацию не комментировали.Отмечается, что завод "Буревестник", основанный в 1967 году, специализируется на морском приборостроении, производстве и ремонте радиолокационных систем. Входит в перечень предприятий Украины, имеющих стратегическое значение.По данным военкоров, в течение недели российские войска поразили как минимум три предприятия в Харькове по сборке беспилотников для ВСУ. В частности, удар был нанесен по производственному цеху предприятия "Укрпромхим". Сегодня политический мир оказался более насыщен новостями и происшествиями, чем фронтовой. О других событиях и заявлениях на 26 апреля — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на субботнее утро.

https://ukraina.ru/20250425/podzemnyy-tsekh-v-kieve-predpriyatiya-po-sborke-bpla-v-kharkove-udary-vs-rf-na-utro-25-aprelya--1062747087.html

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