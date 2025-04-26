Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня - 26.04.2025 Украина.ру
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Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня
Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня - 26.04.2025 Украина.ру
Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня
Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и ударили по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Тем временем в Киеве произошел мощный пожар в районе жилого массива Осокорки. Там расположен завод "Буревестник". Об этом стало известно 26 апреля
2025-04-26T12:49
2025-04-26T12:49
новости
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вооруженные силы украины
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герань
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Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Также за сутки были поражены склады боеприпасов ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, отметили в военном ведомстве.Тем временем издание "Военное дело" написало о том, что армия РФ нанесла удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. В сообщении уточняется, что атака на цех завода была выполнена дронами "Герань". Между тем в субботу, 26 апреля, украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в районе завода "Буревестник" в Киеве. На видео, сделанных очевидцами, виден черный дым, распространяющийся над городом. Власти ситуацию не комментировали.Отмечается, что завод "Буревестник", основанный в 1967 году, специализируется на морском приборостроении, производстве и ремонте радиолокационных систем. Входит в перечень предприятий Украины, имеющих стратегическое значение.По данным военкоров, в течение недели российские войска поразили как минимум три предприятия в Харькове по сборке беспилотников для ВСУ. В частности, удар был нанесен по производственному цеху предприятия "Укрпромхим". Сегодня политический мир оказался более насыщен новостями и происшествиями, чем фронтовой. О других событиях и заявлениях на 26 апреля — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на субботнее утро.
https://ukraina.ru/20250425/podzemnyy-tsekh-v-kieve-predpriyatiya-po-sborke-bpla-v-kharkove-udary-vs-rf-na-utro-25-aprelya--1062747087.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, киев, герань
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Киев, Герань

Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня

12:49 26.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и ударили по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Тем временем в Киеве произошел мощный пожар в районе жилого массива Осокорки. Там расположен завод "Буревестник". Об этом стало известно 26 апреля
Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Также за сутки были поражены склады боеприпасов ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, отметили в военном ведомстве.
Тем временем издание "Военное дело" написало о том, что армия РФ нанесла удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. В сообщении уточняется, что атака на цех завода была выполнена дронами "Герань".
Между тем в субботу, 26 апреля, украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в районе завода "Буревестник" в Киеве. На видео, сделанных очевидцами, виден черный дым, распространяющийся над городом. Власти ситуацию не комментировали.
Отмечается, что завод "Буревестник", основанный в 1967 году, специализируется на морском приборостроении, производстве и ремонте радиолокационных систем. Входит в перечень предприятий Украины, имеющих стратегическое значение.
По данным военкоров, в течение недели российские войска поразили как минимум три предприятия в Харькове по сборке беспилотников для ВСУ. В частности, удар был нанесен по производственному цеху предприятия "Укрпромхим".
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 10:04
Подземный цех в Киеве, предприятия по сборке БПЛА в Харькове: удары ВС РФ на утро 25 апреля Российская армия нанесла несколько точных ударов по военным объектам ВСУ в различных областях Украины. По данным военных обозревателей, все цели были поражены
Сегодня политический мир оказался более насыщен новостями и происшествиями, чем фронтовой. О других событиях и заявлениях на 26 апреля — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на субботнее утро.
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Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля
12:49Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня
11:59Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского
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