Главное за ночь 8 апреля
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
Российские военнослужащие в ходе продвижения в Волчанске Харьковской области выбили подразделения ВСУ из четырех многоэтажек и парка в центре города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Свыше 100 жителей разных субъектов РФ, включая ребенка, за минувшую неделю получили ранения от ударов со стороны ВСУ, 8 человек погибли, сообщил Родион Мирошник.
ЕС должен будет взять на себя обязательства по покупке у США энергоносителей, что станет одним из ключевых направлений в стремлении Вашингтона ликвидировать торговый дефицит с сообществом. Об этом заявил Дональд Трамп.
Маск напрямую просил Трампа пересмотреть дополнительные импортные пошлины, вводимые им по принципу взаимности. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Подробнее о пошлинах - в материале "Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики на сайте Украина.ру.