https://ukraina.ru/20250408/1062355410.html

Главное за ночь 8 апреля

Главное за ночь 8 апреля - 08.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 8 апреля

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. Украина.ру, 08.04.2025

2025-04-08T08:08

2025-04-08T08:08

2025-04-08T08:08

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волчанск

дональд трамп

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родион мирошник

вооруженные силы украины

ес

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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.Российские военнослужащие в ходе продвижения в Волчанске Харьковской области выбили подразделения ВСУ из четырех многоэтажек и парка в центре города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Свыше 100 жителей разных субъектов РФ, включая ребенка, за минувшую неделю получили ранения от ударов со стороны ВСУ, 8 человек погибли, сообщил Родион Мирошник.ЕС должен будет взять на себя обязательства по покупке у США энергоносителей, что станет одним из ключевых направлений в стремлении Вашингтона ликвидировать торговый дефицит с сообществом. Об этом заявил Дональд Трамп.Маск напрямую просил Трампа пересмотреть дополнительные импортные пошлины, вводимые им по принципу взаимности. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. Подробнее о пошлинах - в материале "Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики на сайте Украина.ру.

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курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, волчанск, дональд трамп, андрей марочко, родион мирошник, вооруженные силы украины, ес