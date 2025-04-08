Главное за ночь 8 апреля - 08.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 8 апреля
Главное за ночь 8 апреля - 08.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 8 апреля
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. Украина.ру, 08.04.2025
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новости
россия
курская область
волчанск
дональд трамп
андрей марочко
родион мирошник
вооруженные силы украины
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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.Российские военнослужащие в ходе продвижения в Волчанске Харьковской области выбили подразделения ВСУ из четырех многоэтажек и парка в центре города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Свыше 100 жителей разных субъектов РФ, включая ребенка, за минувшую неделю получили ранения от ударов со стороны ВСУ, 8 человек погибли, сообщил Родион Мирошник.ЕС должен будет взять на себя обязательства по покупке у США энергоносителей, что станет одним из ключевых направлений в стремлении Вашингтона ликвидировать торговый дефицит с сообществом. Об этом заявил Дональд Трамп.Маск напрямую просил Трампа пересмотреть дополнительные импортные пошлины, вводимые им по принципу взаимности. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. Подробнее о пошлинах - в материале "Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, волчанск, дональд трамп, андрей марочко, родион мирошник, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Курская область, Волчанск, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, ЕС

Главное за ночь 8 апреля

08:08 08.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
Российские военнослужащие в ходе продвижения в Волчанске Харьковской области выбили подразделения ВСУ из четырех многоэтажек и парка в центре города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Свыше 100 жителей разных субъектов РФ, включая ребенка, за минувшую неделю получили ранения от ударов со стороны ВСУ, 8 человек погибли, сообщил Родион Мирошник.
ЕС должен будет взять на себя обязательства по покупке у США энергоносителей, что станет одним из ключевых направлений в стремлении Вашингтона ликвидировать торговый дефицит с сообществом. Об этом заявил Дональд Трамп.
Маск напрямую просил Трампа пересмотреть дополнительные импортные пошлины, вводимые им по принципу взаимности. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Подробнее о пошлинах - в материале "Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьВолчанскДональд ТрампАндрей МарочкоРодион МирошникВооруженные силы УкраиныЕС
 
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08:08Главное за ночь 8 апреля
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05:16Трамп превратил украинскую карету в тыкву. Украинские эксперты о том, кому продаться - России или США
05:06Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией
05:00Удар от Купянска на Печенеги: эксперт о том, как ВС РФ могут занять большую часть Харьковской области
04:45ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи
04:37Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских
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