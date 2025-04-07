"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики
Пять фактов, которые надо знать об Украине
Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, ввод 34% пошлин со стороны США и связанные с этим неприятности для Пекина могут привести к проблемам и для российской экономики, считает экономист. Но здесь есть и плюсы, указал он.
"Дело в том, что с сегодняшнего дня война на Украине станет 125-й проблемой для глобальной политики. [Председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен уже планирует ответные меры на пошлины [президента США Дональда] Трампа, и теперь весь мир будет говорить только об этом", — подчеркнул Зубец.
Зубец отметил, что все, кто вкладывал в акции транснациональных компаний, "потеряют приличные деньги", потому что все эти компании зарабатывали на экспорте не только товаров, но и услуг.
"Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему торговых пошлин — в материале "Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт" на сайте Украина.ру.
4 апреля, 18:11Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитораЗа сутки с момента объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран богатейшие люди мира суммарно потеряли более $200 млрд. Причем самыми пострадавшими стали именно американские миллиардеры, в том числе соратник лидера США, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны Илон Маск