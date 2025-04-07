"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики - 07.04.2025 Украина.ру
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"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики
"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики - 07.04.2025 Украина.ру
"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики
Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
2025-04-07T20:00
2025-04-07T20:00
новости
сша
китай
пекин
дональд трамп
алексей зубец
урсула фон дер ляйен
европейская комиссия
пошлина
экспортные пошлины
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Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, ввод 34% пошлин со стороны США и связанные с этим неприятности для Пекина могут привести к проблемам и для российской экономики, считает экономист. Но здесь есть и плюсы, указал он."Дело в том, что с сегодняшнего дня война на Украине станет 125-й проблемой для глобальной политики. [Председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен уже планирует ответные меры на пошлины [президента США Дональда] Трампа, и теперь весь мир будет говорить только об этом", — подчеркнул Зубец.В частности, Европа собирается вводить ответные пошлины против услуг из Америки – фактически, против интернет-компаний. Теперь все эти ребята "попадут на деньги из-за Трампа", указал политолог.Зубец отметил, что все, кто вкладывал в акции транснациональных компаний, "потеряют приличные деньги", потому что все эти компании зарабатывали на экспорте не только товаров, но и услуг."Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на эту тему торговых пошлин — в материале "Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, китай, пекин, дональд трамп, алексей зубец, урсула фон дер ляйен, европейская комиссия, пошлина, экспортные пошлины, торговля
Новости, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Алексей Зубец, Урсула фон дер Ляйен, Европейская комиссия, пошлина, экспортные пошлины, торговля

"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики

20:00 07.04.2025
 
Пять фактов, которые надо знать об Украине
Пять фактов, которые надо знать об Украине
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Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, ввод 34% пошлин со стороны США и связанные с этим неприятности для Пекина могут привести к проблемам и для российской экономики, считает экономист. Но здесь есть и плюсы, указал он.
"Дело в том, что с сегодняшнего дня война на Украине станет 125-й проблемой для глобальной политики. [Председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен уже планирует ответные меры на пошлины [президента США Дональда] Трампа, и теперь весь мир будет говорить только об этом", — подчеркнул Зубец.
В частности, Европа собирается вводить ответные пошлины против услуг из Америки – фактически, против интернет-компаний. Теперь все эти ребята "попадут на деньги из-за Трампа", указал политолог.
Зубец отметил, что все, кто вкладывал в акции транснациональных компаний, "потеряют приличные деньги", потому что все эти компании зарабатывали на экспорте не только товаров, но и услуг.
"Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему торговых пошлин — в материале "Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Маск и Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
4 апреля, 18:11
Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитораЗа сутки с момента объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран богатейшие люди мира суммарно потеряли более $200 млрд. Причем самыми пострадавшими стали именно американские миллиардеры, в том числе соратник лидера США, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны Илон Маск
 
НовостиСШАКитайПекинДональд ТрампАлексей ЗубецУрсула фон дер ЛяйенЕвропейская комиссияпошлинаэкспортные пошлиныторговля
 
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Заголовок открываемого материала
20:15Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой"
20:00"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики
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