https://ukraina.ru/20250407/1062348675.html

"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики

"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики - 07.04.2025 Украина.ру

"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики

Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец

2025-04-07T20:00

2025-04-07T20:00

2025-04-07T20:00

новости

сша

китай

пекин

дональд трамп

алексей зубец

урсула фон дер ляйен

европейская комиссия

пошлина

экспортные пошлины

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Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, ввод 34% пошлин со стороны США и связанные с этим неприятности для Пекина могут привести к проблемам и для российской экономики, считает экономист. Но здесь есть и плюсы, указал он."Дело в том, что с сегодняшнего дня война на Украине станет 125-й проблемой для глобальной политики. [Председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен уже планирует ответные меры на пошлины [президента США Дональда] Трампа, и теперь весь мир будет говорить только об этом", — подчеркнул Зубец.В частности, Европа собирается вводить ответные пошлины против услуг из Америки – фактически, против интернет-компаний. Теперь все эти ребята "попадут на деньги из-за Трампа", указал политолог.Зубец отметил, что все, кто вкладывал в акции транснациональных компаний, "потеряют приличные деньги", потому что все эти компании зарабатывали на экспорте не только товаров, но и услуг."Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на эту тему торговых пошлин — в материале "Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1062283482.html

сша

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новости, сша, китай, пекин, дональд трамп, алексей зубец, урсула фон дер ляйен, европейская комиссия, пошлина, экспортные пошлины, торговля