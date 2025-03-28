Блохин: Украина всячески показывает, что не готова к переговорам и надеется на своих "доноров" в Европе
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Переговоры в Эр-Рияде были в какой-то степени успешными, потому что если бы они стали провальными, то 12 часов бы не разговаривали. Мы видим желание сторон вести сложные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Российско-американские переговоры прошли 24 марта в Саудовской Аравии в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами.
По словам эксперта, Владимир Зеленский — это "человек войны" и поэтому позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования. Он отметил, что точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной.
"Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим", — уточнил Блохин.
По его мнению, переговоры в Эр-Рияде были "в какой-то степени успешными", потому что если бы они стали провальными, то 12 часов делегации бы не разговаривали. Даже час бы не разговаривали, обменялись бы претензиями в ультимативной форме и на этом все, указал он.
"А здесь мы видим желание вести сложные переговоры. Это реальное желание решить украинский конфликт. Но позиция Украины здесь будет ключевой. Украина всем своим видом показывает, что не готова к переговорам", — подчеркнул Блохин.
Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.
Также о переговорах России и США: Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде на сайте Украина.ру.
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