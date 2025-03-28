Блохин: Украина всячески показывает, что не готова к переговорам и надеется на своих "доноров" в Европе - 28.03.2025 Украина.ру
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Блохин: Украина всячески показывает, что не готова к переговорам и надеется на своих "доноров" в Европе
Блохин: Украина всячески показывает, что не готова к переговорам и надеется на своих "доноров" в Европе - 28.03.2025 Украина.ру
Блохин: Украина всячески показывает, что не готова к переговорам и надеется на своих "доноров" в Европе
Переговоры в Эр-Рияде были в какой-то степени успешными, потому что если бы они стали провальными, то 12 часов бы не разговаривали. Мы видим желание сторон вести сложные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-28T03:30
2025-03-28T03:30
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Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов.Российско-американские переговоры прошли 24 марта в Саудовской Аравии в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами.По словам эксперта, Владимир Зеленский — это "человек войны" и поэтому позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования. Он отметил, что точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной.По его мнению, переговоры в Эр-Рияде были "в какой-то степени успешными", потому что если бы они стали провальными, то 12 часов делегации бы не разговаривали. Даже час бы не разговаривали, обменялись бы претензиями в ультимативной форме и на этом все, указал он."А здесь мы видим желание вести сложные переговоры. Это реальное желание решить украинский конфликт. Но позиция Украины здесь будет ключевой. Украина всем своим видом показывает, что не готова к переговорам", — подчеркнул Блохин.Об этом говорят удары беспилотников по Москве, по объектам инфраструктуры, а также милитаристский внешний вид украинцев на переговорах. Киев надеется на поддержку евробюрократов, то есть своих финансовых доноров, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.Также о переговорах России и США: Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, генри киссинджер, переговоры, бпла, саудовская аравия, европа
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Генри Киссинджер, переговоры, БПЛА, Саудовская Аравия, Европа

Блохин: Украина всячески показывает, что не готова к переговорам и надеется на своих "доноров" в Европе

03:30 28.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Переговоры в Эр-Рияде были в какой-то степени успешными, потому что если бы они стали провальными, то 12 часов бы не разговаривали. Мы видим желание сторон вести сложные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов.
Российско-американские переговоры прошли 24 марта в Саудовской Аравии в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами.
По словам эксперта, Владимир Зеленский — это "человек войны" и поэтому позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования. Он отметил, что точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной.
"Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим", — уточнил Блохин.
По его мнению, переговоры в Эр-Рияде были "в какой-то степени успешными", потому что если бы они стали провальными, то 12 часов делегации бы не разговаривали. Даже час бы не разговаривали, обменялись бы претензиями в ультимативной форме и на этом все, указал он.
"А здесь мы видим желание вести сложные переговоры. Это реальное желание решить украинский конфликт. Но позиция Украины здесь будет ключевой. Украина всем своим видом показывает, что не готова к переговорам", — подчеркнул Блохин.
Об этом говорят удары беспилотников по Москве, по объектам инфраструктуры, а также милитаристский внешний вид украинцев на переговорах. Киев надеется на поддержку евробюрократов, то есть своих финансовых доноров, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.
Также о переговорах России и США: Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде на сайте Украина.ру.
Юрий Светов интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 18:27
Юрий Светов о саммите в Париже: Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щекиЖелающих участвовать в инициативах Макрона все меньше и меньше. В итоге "коалиция желающих" будет состоять из Великобритании, Франции и, естественно Прибалтики. А пока что Макрон продолжает надувать щеки.
 
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