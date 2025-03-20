ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
Кая Каллас
Евросоюз стремится милитаризировать Украину и объявил сбор на пять миллиардов евро для ВСУ, однако пока что в этом больше разговоров, чем дел. Такое мнение перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе высказала глава дипломатии союза Кая Каллас.
"Если мы посмотрим на заявления лидеров, то они поддерживают Украину. Хотелось бы увидеть это на деле. Сейчас речь идет о боеприпасах. Я очень рассчитываю, что мы договоримся", - сказала глава евродипломатии.
Она отметила, что с очередным сбором на нужды ВСУ в Евросоюзе не всё гладко и выразила надежду на успех реализации нынешней затеи, которую сама активно лоббировала на посту верховного представителя ЕС.
"Наиболее реалистичный план - это пять миллиардов евро на боеприпасы", - сказала Каллас.
По её словам, работа в этом направлении ведётся активная.
"Важно иметь ощутимые результаты. Если мы не готовы принять решение прямо сейчас по всему году, то лучше принимать решение в краткосрочной перспективе относительно немедленных потребностей Украины в боеприпасах", – сообщила Каллас журналистам.
Она также признала провал идеи выделить Киеву до €40 млрд на военную помощь дополнительно к тому, что Евросоюз в целом и отдельные страны союза уже потратили и запланировали потратить на военную поддержку постсоветской республики, не входящей в ЕС.
Как сообщалось ранее, Каллас заявляла идею потратить пять миллиардов евро налогоплательщиков ЕС на приобретение в 2025 году двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Словакия, Венгрия, Испания, Италия и другие страны ЕС заявили о нежелании участвовать в новом сборе, предложив использовать имеющиеся механизмы. Они предполагают трату на вооружение украинской армии средств, отнятых у граждан и юридических лиц России ("замороженных" активов).
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