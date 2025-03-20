ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас - 20.03.2025 Украина.ру
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ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас - 20.03.2025 Украина.ру
ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
Евросоюз стремится милитаризировать Украину и объявил сбор на пять миллиардов евро для ВСУ, однако пока что в этом больше разговоров, чем дел. Такое мнение перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе высказала глава дипломатии союза Кая Каллас.
2025-03-20T14:32
2025-03-20T14:32
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"Если мы посмотрим на заявления лидеров, то они поддерживают Украину. Хотелось бы увидеть это на деле. Сейчас речь идет о боеприпасах. Я очень рассчитываю, что мы договоримся", - сказала глава евродипломатии.Она отметила, что с очередным сбором на нужды ВСУ в Евросоюзе не всё гладко и выразила надежду на успех реализации нынешней затеи, которую сама активно лоббировала на посту верховного представителя ЕС.По её словам, работа в этом направлении ведётся активная.Она также признала провал идеи выделить Киеву до €40 млрд на военную помощь дополнительно к тому, что Евросоюз в целом и отдельные страны союза уже потратили и запланировали потратить на военную поддержку постсоветской республики, не входящей в ЕС.Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС Как сообщалось ранее, Каллас заявляла идею потратить пять миллиардов евро налогоплательщиков ЕС на приобретение в 2025 году двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Словакия, Венгрия, Испания, Италия и другие страны ЕС заявили о нежелании участвовать в новом сборе, предложив использовать имеющиеся механизмы. Они предполагают трату на вооружение украинской армии средств, отнятых у граждан и юридических лиц России ("замороженных" активов).Новости на эту тему: Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
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новости, украина, киев, россия, ес, евросоюз, снаряды, военная помощь, всу, украина-нато, восточное партнерство, боеприпасы
Новости, Украина, Киев, Россия, ЕС, Евросоюз, снаряды, военная помощь, ВСУ, Украина-НАТО, Восточное партнерство, боеприпасы

ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас

14:32 20.03.2025
 
Кая Каллас
Кая Каллас
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Евросоюз стремится милитаризировать Украину и объявил сбор на пять миллиардов евро для ВСУ, однако пока что в этом больше разговоров, чем дел. Такое мнение перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе высказала глава дипломатии союза Кая Каллас.
"Если мы посмотрим на заявления лидеров, то они поддерживают Украину. Хотелось бы увидеть это на деле. Сейчас речь идет о боеприпасах. Я очень рассчитываю, что мы договоримся", - сказала глава евродипломатии.
Она отметила, что с очередным сбором на нужды ВСУ в Евросоюзе не всё гладко и выразила надежду на успех реализации нынешней затеи, которую сама активно лоббировала на посту верховного представителя ЕС.
"Наиболее реалистичный план - это пять миллиардов евро на боеприпасы", - сказала Каллас.
По её словам, работа в этом направлении ведётся активная.
"Важно иметь ощутимые результаты. Если мы не готовы принять решение прямо сейчас по всему году, то лучше принимать решение в краткосрочной перспективе относительно немедленных потребностей Украины в боеприпасах", – сообщила Каллас журналистам.
Она также признала провал идеи выделить Киеву до €40 млрд на военную помощь дополнительно к тому, что Евросоюз в целом и отдельные страны союза уже потратили и запланировали потратить на военную поддержку постсоветской республики, не входящей в ЕС.
Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС
Как сообщалось ранее, Каллас заявляла идею потратить пять миллиардов евро налогоплательщиков ЕС на приобретение в 2025 году двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Словакия, Венгрия, Испания, Италия и другие страны ЕС заявили о нежелании участвовать в новом сборе, предложив использовать имеющиеся механизмы. Они предполагают трату на вооружение украинской армии средств, отнятых у граждан и юридических лиц России ("замороженных" активов).
Новости на эту тему: Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
 
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