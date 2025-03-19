https://ukraina.ru/20250319/1061887650.html

Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов

Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов - 19.03.2025 Украина.ру

Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов

Российский отказ от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня. В ближайшее время в Саудовской Аравии между Россией и США должны состояться переговоры по выяснению технических деталей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-19T05:00

2025-03-19T05:00

2025-03-19T05:00

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Президент РФ Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам а Украине, но энергетику трогать не будет. И это первый шаг в сторону того, чтобы российско-американские переговоры по Украине шли дальше, считает Акопов.В ближайшее время в Саудовской Аравии между Россией и США должны состояться переговоры по выяснению технических деталей, отметил он.О встрече между Путиным и Трампом пока ничего не говорится, но, считает эксперт, она будет приурочена к серьезному дипломатическому прорыву. Пока ни Россия, ни США ее не форсируют, хотя Трамп хотел провести ее в первые дни после своей инаугурации. "А их второй телефонный разговор закладывают определенную традицию (после него может быть третий и четвертый), что обе стороны готовы к диалогу и пытаются договориться по Украине", – указал Акопов.Параллельно идет большой разговор по поводу широкого комплекса двухсторонних отношений России и США, которые касаются Ближнего Востока и экономики, – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061882503.html

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новости, россия, украина, сша, петр акопов, дональд трамп, владимир путин, переговоры, сергей лавров, юрий ушаков, саудовская аравия, бпла, ракетный удар, энергетика