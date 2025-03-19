Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов - 19.03.2025 Украина.ру
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Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов
Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов - 19.03.2025 Украина.ру
Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов
Российский отказ от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня. В ближайшее время в Саудовской Аравии между Россией и США должны состояться переговоры по выяснению технических деталей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-03-19T05:00
2025-03-19T05:00
новости
россия
украина
сша
петр акопов
дональд трамп
владимир путин
переговоры
сергей лавров
юрий ушаков
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Президент РФ Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам а Украине, но энергетику трогать не будет. И это первый шаг в сторону того, чтобы российско-американские переговоры по Украине шли дальше, считает Акопов.В ближайшее время в Саудовской Аравии между Россией и США должны состояться переговоры по выяснению технических деталей, отметил он.О встрече между Путиным и Трампом пока ничего не говорится, но, считает эксперт, она будет приурочена к серьезному дипломатическому прорыву. Пока ни Россия, ни США ее не форсируют, хотя Трамп хотел провести ее в первые дни после своей инаугурации. "А их второй телефонный разговор закладывают определенную традицию (после него может быть третий и четвертый), что обе стороны готовы к диалогу и пытаются договориться по Украине", – указал Акопов.Параллельно идет большой разговор по поводу широкого комплекса двухсторонних отношений России и США, которые касаются Ближнего Востока и экономики, – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, петр акопов, дональд трамп, владимир путин, переговоры, сергей лавров, юрий ушаков, саудовская аравия, бпла, ракетный удар, энергетика
Новости, Россия, Украина, США, Петр Акопов, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Саудовская Аравия, БПЛА, ракетный удар, энергетика

Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов

05:00 19.03.2025
 
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Российский отказ от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня. В ближайшее время в Саудовской Аравии между Россией и США должны состояться переговоры по выяснению технических деталей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Президент РФ Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.
Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам а Украине, но энергетику трогать не будет. И это первый шаг в сторону того, чтобы российско-американские переговоры по Украине шли дальше, считает Акопов.
В ближайшее время в Саудовской Аравии между Россией и США должны состояться переговоры по выяснению технических деталей, отметил он.

"Обеспечение свободного передвижения украинских и российских судов в Черном море – это только одна деталь. Наверняка там будут подниматься более широкие вопросы, которые ранее обсуждали [глава МИД России Сергей] Лавров и [помощник президента РФ Юрий] Ушаков на встрече со своими американскими коллегами", – подчеркнул Акопов.

О встрече между Путиным и Трампом пока ничего не говорится, но, считает эксперт, она будет приурочена к серьезному дипломатическому прорыву. Пока ни Россия, ни США ее не форсируют, хотя Трамп хотел провести ее в первые дни после своей инаугурации.
"А их второй телефонный разговор закладывают определенную традицию (после него может быть третий и четвертый), что обе стороны готовы к диалогу и пытаются договориться по Украине", – указал Акопов.
Параллельно идет большой разговор по поводу широкого комплекса двухсторонних отношений России и США, которые касаются Ближнего Востока и экономики, – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:19
Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 мартаПереговоры лидеров России и США сопровождались инсинуациями в западной прессе. ВСУ несут тяжёлые потери в зонах СВО и КТО. Лидеры ЕС и Британии против перемирия на условиях России.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАПетр АкоповДональд ТрампВладимир ПутинпереговорыСергей ЛавровЮрий УшаковСаудовская АравияБПЛАракетный ударэнергетика
 
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