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Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом
Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом - 18.03.2025 Украина.ру
Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп предложил 30-дневное взаимное прекращение ударов по объектам инфраструктуры, Путин согласился
2025-03-18T20:55
2025-03-18T20:55
2025-03-18T20:55
эксклюзив
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
оон
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Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Главы двух государств разговаривали более полутора часов. Переговоры начались в 10 часов утра по восточному времени или в 17:00 по Москве. Ближе к 19:30 по московскому времени американские журналисты, ссылаясь на чиновников из Белого дома, сообщили об окончании. Вместо ожидаемой пресс-конференции Трампа было опубликовано информационное сообщение Кремля.Позиция ПутинаПутин и Трамп продолжили подобный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине, заявили в Кремле. Путин выразил признательность Трампу за его стремление способствовать прекращению боевых действий, подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликта.Путин обозначил, как он ранее выразился, нюансы касательно предложения о 30-дневном перемирии. Среди них:Риски:Требования:Ранее Дональд Трамп просил Владимира Путина пощадить военнослужащих ВСУ, окруженных в Курской области. Путин подтвердил, что Россия гарантирует украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если они сдадутся в плен.Договоренности:Нормализация отношенийПутин и Трамп обсудили российско-американские отношение и пути их нормализации. В частности, Трамп поддержал предложение Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между российскими и американскими игроками (НХЛ и КХЛ).США и Россия будут предпринимать совместные усилия по стабилизации обстановки в кризисных регионах, налаживать взаимодействие в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта, подчеркнули в Кремле."Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений Президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы", - говорится в заявлении Кремля.
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Алексей Туманов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp
эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН
Материал дополняется
Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом
корреспондент издания Украина.ру
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп предложил 30-дневное взаимное прекращение ударов по объектам инфраструктуры, Путин согласился
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Главы двух государств разговаривали более полутора часов. Переговоры начались в 10 часов утра по восточному времени или в 17:00 по Москве. Ближе к 19:30 по московскому времени американские журналисты, ссылаясь на чиновников из Белого дома, сообщили об окончании. Вместо ожидаемой пресс-конференции Трампа было опубликовано информационное сообщение Кремля.
Путин и Трамп продолжили подобный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине, заявили в Кремле. Путин выразил признательность Трампу за его стремление способствовать прекращению боевых действий, подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликта.
Путин обозначил, как он ранее выразился, нюансы касательно предложения о 30-дневном перемирии. Среди них:
—контроль за возможным прекращением огня по всей линии боевой соприкосновения,
—остановка принудительной мобилизации на Украине,
—остановка перевооружения ВСУ.
—недоговороспособность Киева,
—террористические преступления ВСУ в Курской области.
—полное прекращение иностранной военной помощи,
—полное прекращение предоставления разведывательной информации Киеву.
Ранее Дональд Трамп просил Владимира Путина пощадить военнослужащих ВСУ, окруженных в Курской области. Путин подтвердил, что Россия гарантирует украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если они сдадутся в плен.
—Трамп предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Путин согласился. Это же предложение Трамп адресует и Зеленскому,
—начать переговоры по "известной инициативе, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря",
—19 марта состоится обмен пленными по формуле 175 на 175,
—Украине передадут 23 тяжело раненных украинских военнослужащих в качестве жеста доброй воли.
Путин и Трамп обсудили российско-американские отношение и пути их нормализации. В частности, Трамп поддержал предложение Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между российскими и американскими игроками (НХЛ и КХЛ).
США и Россия будут предпринимать совместные усилия по стабилизации обстановки в кризисных регионах, налаживать взаимодействие в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта, подчеркнули в Кремле.
"Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений Президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы", - говорится в заявлении Кремля.