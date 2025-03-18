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Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом

Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом - 18.03.2025 Украина.ру

Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп предложил 30-дневное взаимное прекращение ударов по объектам инфраструктуры, Путин согласился

2025-03-18T20:55

2025-03-18T20:55

2025-03-18T20:55

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

оон

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Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Главы двух государств разговаривали более полутора часов. Переговоры начались в 10 часов утра по восточному времени или в 17:00 по Москве. Ближе к 19:30 по московскому времени американские журналисты, ссылаясь на чиновников из Белого дома, сообщили об окончании. Вместо ожидаемой пресс-конференции Трампа было опубликовано информационное сообщение Кремля.Позиция ПутинаПутин и Трамп продолжили подобный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине, заявили в Кремле. Путин выразил признательность Трампу за его стремление способствовать прекращению боевых действий, подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликта.Путин обозначил, как он ранее выразился, нюансы касательно предложения о 30-дневном перемирии. Среди них:Риски:Требования:Ранее Дональд Трамп просил Владимира Путина пощадить военнослужащих ВСУ, окруженных в Курской области. Путин подтвердил, что Россия гарантирует украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если они сдадутся в плен.Договоренности:Нормализация отношенийПутин и Трамп обсудили российско-американские отношение и пути их нормализации. В частности, Трамп поддержал предложение Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между российскими и американскими игроками (НХЛ и КХЛ).США и Россия будут предпринимать совместные усилия по стабилизации обстановки в кризисных регионах, налаживать взаимодействие в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта, подчеркнули в Кремле."Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений Президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы", - говорится в заявлении Кремля.

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эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон