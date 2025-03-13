Бомбы под видом парфюма с георгиевской лентой: ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО
11:52 13.03.2025 (обновлено: 11:58 13.03.2025)
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
ФСБ России предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм. Агент киевского режима задержан, ведомство опубликовало кадры его ареста
В ФСБ уточнили, что при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы, готовые к срабатыванию при открытии. Злоумышленники планировали отправить их участникам СВО и госслужащим.
Также уточняется, что к коробкам с взрывными устройствами были прикреплены георгиевские ленточки и открытки ко Дню защитника Отечества.
Также в Первоуральске был задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Обещанное ему в СБУ вознаграждение он так и не получил.
Подробности другой похожей истории - в материале В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих.
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