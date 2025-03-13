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Бомбы под видом парфюма с георгиевской лентой: ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО

Бомбы под видом парфюма с георгиевской лентой: ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО - 13.03.2025 Украина.ру

Бомбы под видом парфюма с георгиевской лентой: ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО

ФСБ России предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм. Агент киевского режима задержан, ведомство опубликовало кадры его ареста

2025-03-13T11:52

2025-03-13T11:52

2025-03-13T11:58

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В ФСБ уточнили, что при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы, готовые к срабатыванию при открытии. Злоумышленники планировали отправить их участникам СВО и госслужащим.Также уточняется, что к коробкам с взрывными устройствами были прикреплены георгиевские ленточки и открытки ко Дню защитника Отечества.Также в Первоуральске был задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Обещанное ему в СБУ вознаграждение он так и не получил.Подробности другой похожей истории - в материале В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих.Ранее в интервью изданию Украина.ру основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов отметил, что украинские террористы используют самые изощренные методы усыпить бдительность россиян, чтобы потом их уничтожить. На что нужно обращать внимание - в материале "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.

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новости, россия, украина, москва, фсб, сбу, украина.ру, покушение, сво