"Миллиардами долларов": Трамп озвучил свою роль в войне НАТО с Россией - 13.03.2025 Украина.ру
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"Миллиардами долларов": Трамп озвучил свою роль в войне НАТО с Россией
"Миллиардами долларов": Трамп озвучил свою роль в войне НАТО с Россией - 13.03.2025 Украина.ру
"Миллиардами долларов": Трамп озвучил свою роль в войне НАТО с Россией
Североатлантический альянс потратил огромное количество денег, которые ранее были выбиты из входящих в его состав государств, на войну с Россией. Об этом во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом Доме заявил глава США Дональд Трамп
2025-03-13T11:43
2025-03-13T11:43
новости
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сша
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дональд трамп
марко рубио
сергей лавров
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Он отметил, что во время своего первого президентского срока от заставил страны Альянса увеличить военные отчисления в бюджет организации, и теперь большая часть этих денег оказалась потрачена на финансирование украинского конфликта.Трамп добавил, что НАТО должна относиться к Вашингтону "справедливо" и "платить по счетам". Он также напомнил, что ранее предупреждал о нежелании Соединенных Штатов помогать тем странам, отчислениями которых не довольны США.На прошлой неделе государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами, подчеркнув, что конфликт на Украине должен быть завершен."Президент (США Дональд) Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", - сказал Рубио.Власти РФ также не раз называли конфликт на Украине прокси-войной Запада против России. В частности, об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя западные поставки оружия Киеву.Также Москва многократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для своих интересов. Так, президент РФ Владимир Путин, заявлял, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то из них этого пожелает, то Москва к этому готова.Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство работой Североатлантического альянса и грозил выходом США из этой организации, если европейские партнеры не возьмут на себя финансовую ответственность за собственную безопасность. Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил шансы на выход США из НАТО.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, нато
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров, НАТО

"Миллиардами долларов": Трамп озвучил свою роль в войне НАТО с Россией

11:43 13.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Североатлантический альянс потратил огромное количество денег, которые ранее были выбиты из входящих в его состав государств, на войну с Россией. Об этом во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом Доме заявил глава США Дональд Трамп
Он отметил, что во время своего первого президентского срока от заставил страны Альянса увеличить военные отчисления в бюджет организации, и теперь большая часть этих денег оказалась потрачена на финансирование украинского конфликта.
"Деньги заходили миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила значительную часть этих денег на ведение этой ужасной войны", - сказал он.
Трамп добавил, что НАТО должна относиться к Вашингтону "справедливо" и "платить по счетам". Он также напомнил, что ранее предупреждал о нежелании Соединенных Штатов помогать тем странам, отчислениями которых не довольны США.
На прошлой неделе государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами, подчеркнув, что конфликт на Украине должен быть завершен.
"Президент (США Дональд) Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", - сказал Рубио.
Власти РФ также не раз называли конфликт на Украине прокси-войной Запада против России. В частности, об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя западные поставки оружия Киеву.
Также Москва многократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для своих интересов. Так, президент РФ Владимир Путин, заявлял, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то из них этого пожелает, то Москва к этому готова.
Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство работой Североатлантического альянса и грозил выходом США из этой организации, если европейские партнеры не возьмут на себя финансовую ответственность за собственную безопасность. Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил шансы на выход США из НАТО.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампМарко РубиоСергей ЛавровНАТО
 
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