https://ukraina.ru/20250313/1061769280.html

Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались

Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались - 13.03.2025 Украина.ру

Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались

️Минобороны сообщило об освобождении Суджи в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. При этом украинское командование по своей старой традиции опровергает свершившийся факт

2025-03-13T12:21

2025-03-13T12:21

2025-03-13T12:31

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курская область

суджа

вооруженные силы украины

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украина.ру

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Накануне российские десантники водрузили триколор в центре Суджи, а Поддубный отметил, что до полной зачистки города остались считанные часы: Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались".Тогда же американское издание Forbes уточнило, что шквал точных ударов российских беспилотников еще в феврале вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. Итог - основная часть украинских формирований, "включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы".Испанская газета Pais добавила, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов отметил, что за зачисткой Суджи последует обвал фронта ВСУ, который деморализует не только личный состав украинской армии, но и военно-политическое руководство Украины: Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ.

https://ukraina.ru/20250313/1061765478.html

https://ukraina.ru/20250313/1061767030.html

курская область

суджа

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новости, курская область, суджа, вооруженные силы украины, forbes, украина.ру