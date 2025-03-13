В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти - 13.03.2025 Украина.ру
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В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти
В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти - 13.03.2025 Украина.ру
В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти
Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника
2025-03-13T11:09
2025-03-13T11:09
новости
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россия
владимир зеленский
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владимир скачко
украина.ру
financial times
politico
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По информации газеты, в политических кругах Киева активно обсуждают, как долго Зеленский еще продержится у власти. Также издание отметило, что даже те политики, которые еще буквально считанные дни назад поддерживали главаря киевского режима, начали подготовку к выборам, параллельно консультируясь с администрацией нового американского лидера.Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, тогда он просто отменил выборы, сославшись на военное положение в стране. Глава США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что к теме голосования нужно вернуться, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обнародовал данные о том, что рейтинг главаря киевского режима опустился до 4%.Об этом писал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье "Вова 4 процента" доигрался. Трамп опять перехватывает повестку России.Ранее американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского. Сообщалось, что в качестве потенциальной замены главарю киевского режима рассматриваются экс-президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, бывший главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.Обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру отметил, что "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.Однако накануне экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выдвинул пессимистическую версию, отметив, что Трампу будет трудно договариваться с Владимиром Зеленским и его последователями, так как круговорот клоунов на Украине - явление постоянное.Он подчеркнул, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского", и как только Трамп избавится от нынешнего главаря киевского режима как от препятствия к мирным переговорам, Украина "подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон".*Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250310/1061677730.html
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир скачко, украина.ру, financial times, politico
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Скачко, Украина.ру, Financial Times, Politico

В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти

11:09 13.03.2025
 
Зеленский под охраной
Зеленский под охраной
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Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника
"Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", - приводит издание слова своего собеседника.
По информации газеты, в политических кругах Киева активно обсуждают, как долго Зеленский еще продержится у власти. Также издание отметило, что даже те политики, которые еще буквально считанные дни назад поддерживали главаря киевского режима, начали подготовку к выборам, параллельно консультируясь с администрацией нового американского лидера.
Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, тогда он просто отменил выборы, сославшись на военное положение в стране. Глава США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что к теме голосования нужно вернуться, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обнародовал данные о том, что рейтинг главаря киевского режима опустился до 4%.
Об этом писал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье "Вова 4 процента" доигрался. Трамп опять перехватывает повестку России.
Ранее американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского. Сообщалось, что в качестве потенциальной замены главарю киевского режима рассматриваются экс-президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, бывший главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.
Обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру отметил, что "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 15:28
В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от властиПрезидент США Дональд Трамп рассматривает остановку поставок оружия на Украину как рычаг давления на Владимира Зеленского. А именно - не планирует размораживать поставки, пока главарь киевского режима не освободит кресло украинского президента. Об этом написала немецкая газета Bild
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.
Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
Однако накануне экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выдвинул пессимистическую версию, отметив, что Трампу будет трудно договариваться с Владимиром Зеленским и его последователями, так как круговорот клоунов на Украине - явление постоянное.
Он подчеркнул, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского", и как только Трамп избавится от нынешнего главаря киевского режима как от препятствия к мирным переговорам, Украина "подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон".
конвейер Зеленских
Вчера, 15:31
Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить ЗеленскогоПрезиденту США Дональду Трампу будет трудно договариваться с Владимиром Зеленским и его последователями, так как круговорот клоунов на Украине - явление постоянное. Такое мнение 12 марта озвучил в своей статье экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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