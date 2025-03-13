https://ukraina.ru/20250313/1061769622.html
"Забирай Гренландию и Канаду, а нам отдай Харьков и Одессу": Баранец о переговорах России с Трампом
"Забирай Гренландию и Канаду, а нам отдай Харьков и Одессу": Баранец о переговорах России с Трампом - 13.03.2025 Украина.ру
"Забирай Гренландию и Канаду, а нам отдай Харьков и Одессу": Баранец о переговорах России с Трампом
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал о том, какие части Украины нужны России, будет ли в Харьковской области референдум и для чего киевский режим организовал массовую атаку на Москву при помощи беспилотников
2025-03-13T12:29
2025-03-13T12:29
2025-03-13T12:29
видео
виктор баранец
сво
война
спецоперация
конфликт
всу
вс рф
россия
украина
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00:43 – О ситуации в Курской области; 07:17 – Могут ли ВСУ пойти на авантюру на других участках границы; 08:24 – О детях в рядах армии Украины; 12:22 – Куда ВС РФ пойдут дальше? 14:48 – Как группировка "Север" может поделиться опытом управления дронами с другими подразделениями? 17:28 – Как бороться с украинскими операторами беспилотников под Покровском? 19:45 – Для чего киевский режим провёл БПЛА-атаку на Москву? 23:24 – Отдаст ли Трамп Украину России на наших условиях?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Забирай Гренландию и Канаду, а нам отдай Харьков и Одессу": Баранец о переговорах России с Трампом
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал о том, какие части Украины нужны России, будет ли в Харьковской области референдум и для чего киевский режим организовал массовую атаку на Москву при помощи беспилотников
00:43 – О ситуации в Курской области;
07:17 – Могут ли ВСУ пойти на авантюру на других участках границы;
08:24 – О детях в рядах армии Украины;
12:22 – Куда ВС РФ пойдут дальше?
14:48 – Как группировка "Север" может поделиться опытом управления дронами с другими подразделениями?
17:28 – Как бороться с украинскими операторами беспилотников под Покровском?
19:45 – Для чего киевский режим провёл БПЛА-атаку на Москву?
23:24 – Отдаст ли Трамп Украину России на наших условиях?