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"Забирай Гренландию и Канаду, а нам отдай Харьков и Одессу": Баранец о переговорах России с Трампом

"Забирай Гренландию и Канаду, а нам отдай Харьков и Одессу": Баранец о переговорах России с Трампом - 13.03.2025 Украина.ру

"Забирай Гренландию и Канаду, а нам отдай Харьков и Одессу": Баранец о переговорах России с Трампом

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал о том, какие части Украины нужны России, будет ли в Харьковской области референдум и для чего киевский режим организовал массовую атаку на Москву при помощи беспилотников

2025-03-13T12:29

2025-03-13T12:29

2025-03-13T12:29

видео

виктор баранец

сво

война

спецоперация

конфликт

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вс рф

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00:43 – О ситуации в Курской области; 07:17 – Могут ли ВСУ пойти на авантюру на других участках границы; 08:24 – О детях в рядах армии Украины; 12:22 – Куда ВС РФ пойдут дальше? 14:48 – Как группировка "Север" может поделиться опытом управления дронами с другими подразделениями? 17:28 – Как бороться с украинскими операторами беспилотников под Покровском? 19:45 – Для чего киевский режим провёл БПЛА-атаку на Москву? 23:24 – Отдаст ли Трамп Украину России на наших условиях?

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