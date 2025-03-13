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"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля

"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля - 13.03.2025 Украина.ру

"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля

Российская экономика демонстрирует уверенный рост в условиях западных санкций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2025-03-13T12:59

2025-03-13T12:59

2025-03-13T12:59

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"Экономика России достаточно уверенно растет", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля.Отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от обсуждения в США будущего антироссийских санкций, Песков отметил, что это является темой переговоров."И здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова – "не будем забегать вперёд". И нет смысла до переговоров чего-то, какие-то отдельные сегменты озвучивать", - добавил Песков.По итогам 2024 года экономика России продемонстрировала рост на 4,1% в реальном выражении (как и в 2023 году), а в номинальном – на 13% к уровню предыдущего года с достижением исторического максимума в 200,04 трлн руб. Об этом 7 февраля сообщил Росстат. Ведомство также констатировало по итогам 2024 года инфляцию на уровне 9,5% и исторический минимум (за постсоветский период) показателя безработицы на уровне 2,3%.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что экономическому развитию страны в 2024 году способствовал интенсивный рост в обрабатывающий промышленности с общим ростом промышленного производства на 4,6%. На Западе прогнозировали крах российской экономики на протяжении предыдущих 10 лет и ужесточали санкции, которые должны были способствовать таким ожиданиям.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации "Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте

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новости, россия, кремль, москва, дмитрий песков, михаил мишустин, ввп, промышленность, российская экономика, антироссийские санкции