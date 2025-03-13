https://ukraina.ru/20250313/1061771193.html
"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля
"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля - 13.03.2025 Украина.ру
"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля
Российская экономика демонстрирует уверенный рост в условиях западных санкций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-03-13T12:59
2025-03-13T12:59
2025-03-13T12:59
новости
россия
кремль
москва
дмитрий песков
михаил мишустин
ввп
промышленность
российская экономика
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102568/39/1025683963_0:21:1920:1101_1920x0_80_0_0_fc3d1b51d3f5dcc003a5c67a9f96f89d.jpg
"Экономика России достаточно уверенно растет", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля.Отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от обсуждения в США будущего антироссийских санкций, Песков отметил, что это является темой переговоров."И здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова – "не будем забегать вперёд". И нет смысла до переговоров чего-то, какие-то отдельные сегменты озвучивать", - добавил Песков.По итогам 2024 года экономика России продемонстрировала рост на 4,1% в реальном выражении (как и в 2023 году), а в номинальном – на 13% к уровню предыдущего года с достижением исторического максимума в 200,04 трлн руб. Об этом 7 февраля сообщил Росстат. Ведомство также констатировало по итогам 2024 года инфляцию на уровне 9,5% и исторический минимум (за постсоветский период) показателя безработицы на уровне 2,3%.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что экономическому развитию страны в 2024 году способствовал интенсивный рост в обрабатывающий промышленности с общим ростом промышленного производства на 4,6%. На Западе прогнозировали крах российской экономики на протяжении предыдущих 10 лет и ужесточали санкции, которые должны были способствовать таким ожиданиям.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации "Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте
https://ukraina.ru/20250313/1061770142.html
россия
кремль
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102568/39/1025683963_213:0:1708:1121_1920x0_80_0_0_ed027dd9cd6d25eefffe3feb4bd94a64.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, москва, дмитрий песков, михаил мишустин, ввп, промышленность, российская экономика, антироссийские санкции
Новости, Россия, Кремль, Москва, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, ВВП, промышленность, российская экономика, антироссийские санкции
"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля
Российская экономика демонстрирует уверенный рост в условиях западных санкций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.