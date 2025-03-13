"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля - 13.03.2025 Украина.ру
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"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля
"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля - 13.03.2025 Украина.ру
"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля
Российская экономика демонстрирует уверенный рост в условиях западных санкций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-03-13T12:59
2025-03-13T12:59
новости
россия
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москва
дмитрий песков
михаил мишустин
ввп
промышленность
российская экономика
антироссийские санкции
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"Экономика России достаточно уверенно растет", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля.Отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от обсуждения в США будущего антироссийских санкций, Песков отметил, что это является темой переговоров."И здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова – "не будем забегать вперёд". И нет смысла до переговоров чего-то, какие-то отдельные сегменты озвучивать", - добавил Песков.По итогам 2024 года экономика России продемонстрировала рост на 4,1% в реальном выражении (как и в 2023 году), а в номинальном – на 13% к уровню предыдущего года с достижением исторического максимума в 200,04 трлн руб. Об этом 7 февраля сообщил Росстат. Ведомство также констатировало по итогам 2024 года инфляцию на уровне 9,5% и исторический минимум (за постсоветский период) показателя безработицы на уровне 2,3%.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что экономическому развитию страны в 2024 году способствовал интенсивный рост в обрабатывающий промышленности с общим ростом промышленного производства на 4,6%. На Западе прогнозировали крах российской экономики на протяжении предыдущих 10 лет и ужесточали санкции, которые должны были способствовать таким ожиданиям.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации "Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте
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новости, россия, кремль, москва, дмитрий песков, михаил мишустин, ввп, промышленность, российская экономика, антироссийские санкции
Новости, Россия, Кремль, Москва, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, ВВП, промышленность, российская экономика, антироссийские санкции

"Экономика России достаточно уверенно растет" – пресс-служба Кремля

12:59 13.03.2025
 
© CC0, Pixabayэкономика рост ввп
экономика рост ввп
© CC0, Pixabay
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Российская экономика демонстрирует уверенный рост в условиях западных санкций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Экономика России достаточно уверенно растет", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля.
Отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от обсуждения в США будущего антироссийских санкций, Песков отметил, что это является темой переговоров.
"И здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова – "не будем забегать вперёд". И нет смысла до переговоров чего-то, какие-то отдельные сегменты озвучивать", - добавил Песков.
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
12:02
Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкцииРоссия считает незаконными введенные против нее санкции. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По итогам 2024 года экономика России продемонстрировала рост на 4,1% в реальном выражении (как и в 2023 году), а в номинальном – на 13% к уровню предыдущего года с достижением исторического максимума в 200,04 трлн руб. Об этом 7 февраля сообщил Росстат. Ведомство также констатировало по итогам 2024 года инфляцию на уровне 9,5% и исторический минимум (за постсоветский период) показателя безработицы на уровне 2,3%.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что экономическому развитию страны в 2024 году способствовал интенсивный рост в обрабатывающий промышленности с общим ростом промышленного производства на 4,6%. На Западе прогнозировали крах российской экономики на протяжении предыдущих 10 лет и ужесточали санкции, которые должны были способствовать таким ожиданиям.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации "Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте
 
НовостиРоссияКремльМоскваДмитрий ПесковМихаил МишустинВВПпромышленностьроссийская экономикаантироссийские санкции
 
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