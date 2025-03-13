Дубинский назвал "курскую операцию" провальным "пиаром на крови" в интересах Зеленского - 13.03.2025 Украина.ру
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Дубинский назвал "курскую операцию" провальным "пиаром на крови" в интересах Зеленского
Дубинский назвал "курскую операцию" провальным "пиаром на крови" в интересах Зеленского - 13.03.2025 Украина.ру
Дубинский назвал "курскую операцию" провальным "пиаром на крови" в интересах Зеленского
Попытка террористического вторжения ВСУ в Курскую область послужила политическим интересам Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2025-03-13T10:19
2025-03-13T10:19
новости
курская область
россия
александр дубинский
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Курская операция оказалась не только провальной, она оказалась действием, которое было и является пиаром на крови. Пиаром на крови, который не привел ни к каким результатам с точки зрения украинского государства. Но только принес пользу Зеленскому", - указал Дубинский.Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины.Накануне Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Курская область, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Дубинский назвал "курскую операцию" провальным "пиаром на крови" в интересах Зеленского

10:19 13.03.2025
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Попытка террористического вторжения ВСУ в Курскую область послужила политическим интересам Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Курская операция оказалась не только провальной, она оказалась действием, которое было и является пиаром на крови. Пиаром на крови, который не привел ни к каким результатам с точки зрения украинского государства. Но только принес пользу Зеленскому", - указал Дубинский.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины.
Накануне Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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