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Дубинский назвал "курскую операцию" провальным "пиаром на крови" в интересах Зеленского

Дубинский назвал "курскую операцию" провальным "пиаром на крови" в интересах Зеленского - 13.03.2025 Украина.ру

Дубинский назвал "курскую операцию" провальным "пиаром на крови" в интересах Зеленского

Попытка террористического вторжения ВСУ в Курскую область послужила политическим интересам Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2025-03-13T10:19

2025-03-13T10:19

2025-03-13T10:19

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вооруженные силы украины

верховная рада

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"Курская операция оказалась не только провальной, она оказалась действием, которое было и является пиаром на крови. Пиаром на крови, который не привел ни к каким результатам с точки зрения украинского государства. Но только принес пользу Зеленскому", - указал Дубинский.Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины.Накануне Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада