Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли - 13.03.2025 Украина.ру
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Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли
Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли - 13.03.2025 Украина.ру
Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли
Украина.ру, 13.03.2025
2025-03-13T11:48
2025-03-13T11:48
интервью
курская область
донецкая народная республика
чвк
вооруженные силы украины
черноморский флот
сво
всу
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О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ, подвигах наших бойцов, а также о своем пути в морскую пехоту через ополчение Донбасса и ЧВК "Вагнер", корпоративной культуре военных, самом важном празднике в году и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир роты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Сварожич".- Как давно ты воюешь?- В СВО или в целом? Вообще первый мой опыт был в 2015 году, в ДНР. Туда я отправился в качестве добровольца. Потом была ЧВК "Вагнер", Африка. А в 2023 году, после возвращения из командировки, я подписал контракт с Министерством обороны России. С тех пор воюю в составе бригады.- А в ДНР где пришлось воевать?- Первое – минометка. Потом разведка ГРУ - nогда это так у них называлось. А дальше разведывательные и штурмовые подразделения.- Почему в ДНР добровольцем поехал?- Мотивация, идеология. Посчитал, что это мой долг. Я же начал с чего? Начал с гуманитарной помощи еще в 2014 году. То есть… я не объявлял никаких сборов, не регистрировал фондов. Просто с доходов каких-то своих закупал ребятам медикаменты, бронежилеты, шлемы. Возил в ДНР, передавал, а потом уже принял решение, что должен присоединиться к ним.- Позволь я угадаю: исход в ЧВК "Вагнер" случился где-нибудь в середине вторых "Минских", когда стало понятно, что дальше не будет ни войны, ни мира?- Да, примерно так это и произошло. Только я сперва вернулся к гражданской жизни и лишь спустя какое-то время присоединился к ЧВК "Вагнер".- Обычная история в наших краях. А как ты воспринял новость о начале специальной военной операции?- На тот момент я пребывал в командировке, в Африке, и все это стало для меня неожиданностью. То есть узнали мы из телевизионных новостей. С интернетом тогда были проблемы. К тому же личные телефоны в "Вагнере" под запретом. А в штабе стоял телевизор, который мы смотрели.Ребята наши, конечно же, поддержали тогда решение президента. Очень радовались за парней из Министерства обороны, болели за них. Радовались тому, как быстро они двигались в направлении Киева.Как это выглядело? Вот мы на задачах находились, ехала колонна, ее останавливали. Выходил начальник штаба отряда и сообщал: сегодня наши ребята заняли такой-то населенный пункт. И все кричали "ура!" Вот так все и было в то время.- Потом не выдержал и решил самолично принять участие?- Да. Вернулся из командировки и подписал контракт, чтобы… понимаешь, у меня цель была – попасть в СВО, для того, чтобы сражаться, скажем так, на своей земле.- Многие твои коллеги сделали то же самое на разных этапах, решив, что Африка подождет.- Совершенно верно. Никуда эта Африка от нас не денется.- Тебе довелось воевать в самых разных локациях. Чем отличается Курская область? Есть ли здесь какая-то специфика?- Мы на этом направлении с самого начала. То есть с момента вторжения. А специфика в том, что здесь шли самые упорные бои из тех, в которых мне приходилось участвовать, враг сюда элиту стянул. Это наиболее подготовленные и хорошо вооруженные части. Это натовские образцы вооружения, натовская техника. Боеприпасов и снарядов не жалели, у них тут много БПЛА. Хотя, конечно, БПЛА сейчас на любом направлении много, но здесь прямо чувствуется, как им сильно хотелось зайти, занять как можно больше территории и закрепиться на ней.Но сейчас мы выбиваем их и продвигаемся с каждым днем. Бои идут упорные, цепляется противник за каждый метр, но мы их отсюда выдавим.- Ты командир роты. Расскажи о ребятах, которые служат под твоим началом. Наверняка есть те, кем ты особенно гордишься.- На самом деле я в той или иной степени горжусь всеми ребятами. Очень много отличных бойцов. Ну, к примеру, был случай, когда ребята, будучи уже ранеными, отказывались от эвакуации, возвращались и тащили своих тяжело раненых товарищей. Несмотря на опасность, люди возвращались и бросались в бой. Нет, они у меня молодцы. На самом деле очень хороший коллектив и я благодарен за то, что они рядом со мной. Я ценю их и стараюсь оберегать.Естественно, без потерь не обходится. Это война и от этого никуда не денешься. Знаешь, каждая потеря отдается такой сильной болью в сердце. Очень жалко ребят. Особенно трудно, когда гибнут те, кто с первых дней в роте.Многие у меня уже награждены высокими государственными наградами. Это Орден Мужества, медаль "За отвагу". И все эти награды заслуженные. Все добыты, скажем так, потом и кровью.- У ополчения Донбасса была своя, как сейчас модно говорить, корпоративная культура. У ЧВК "Вагнер" - своя. Есть она и у морской пехоты: черные тельняшки и весь этот шик. Ты проникся за время службы?- Да, безусловно. Я горжусь своей принадлежностью к морской пехоте в целом и 810-й бригаде Черноморского флота в частности. Для меня это честь и гордость. Но должен отметить, что горжусь всеми подразделениями, в которых довелось нести службу. Потому, что все ребята достойные.Просто морская пехота и конкретно 810-я бригада – это уже легенда СВО. Ощущать принадлежность к элите Вооруженных сил Российской Федерации – это безумно приятно. Этим духом проникаются и новобранцы, которые приходят к нам, заключив свой первый контракт. В ходе обучения мы прививаем им эту самую культуру.- Тут недавно президент вашу бригаду особо отмечал. Приятно было?- Конечно! Приятно, что Верховный главнокомандующий знает о нас, помнит. Эту информацию доводили непосредственно до бойцов. До всех, включая и тех, кто в тот момент пребывал на линии боестолкновения. Это бодрит и дополнительно мотивирует.- Не так давно страна отмечала День защитника отечества. Вы очевидно встретили его прямо здесь, - в лесах Курской области. Что этот праздник значит для современного русского солдата?- На самом деле для меня лично этот праздник значит очень много, поскольку военные традиции в моей семьей чтили всегда. Род свой мы ведем от терских казаков. Еще на Кавказе мои предки сражались. А потом мой прадедушка от Сталинграда до Берлина дошел. Имеет много наград, включая и Орден Отечественной войны. Чем, кстати, я безмерно горжусь. По-моему, сейчас это вообще один из главных наших праздников, а лично для меня он точно важнее, чем Новый год.Ещё одно интервью, взятое Игорем Гомольским: Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"
курская область
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, курская область, донецкая народная республика, чвк, вооруженные силы украины, черноморский флот, сво, всу
Интервью, Курская область, Донецкая Народная Республика, ЧВК, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот, СВО, ВСУ

Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли

11:48 13.03.2025
 
© Игорь ГомольскийПозывной "Сварожич" интервью
Позывной Сварожич интервью
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ, подвигах наших бойцов, а также о своем пути в морскую пехоту через ополчение Донбасса и ЧВК "Вагнер", корпоративной культуре военных, самом важном празднике в году и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир роты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Сварожич".
- Как давно ты воюешь?
- В СВО или в целом? Вообще первый мой опыт был в 2015 году, в ДНР. Туда я отправился в качестве добровольца. Потом была ЧВК "Вагнер", Африка. А в 2023 году, после возвращения из командировки, я подписал контракт с Министерством обороны России. С тех пор воюю в составе бригады.
- А в ДНР где пришлось воевать?
- Первое – минометка. Потом разведка ГРУ - nогда это так у них называлось. А дальше разведывательные и штурмовые подразделения.
- Почему в ДНР добровольцем поехал?
- Мотивация, идеология. Посчитал, что это мой долг. Я же начал с чего? Начал с гуманитарной помощи еще в 2014 году. То есть… я не объявлял никаких сборов, не регистрировал фондов. Просто с доходов каких-то своих закупал ребятам медикаменты, бронежилеты, шлемы. Возил в ДНР, передавал, а потом уже принял решение, что должен присоединиться к ним.
- Позволь я угадаю: исход в ЧВК "Вагнер" случился где-нибудь в середине вторых "Минских", когда стало понятно, что дальше не будет ни войны, ни мира?
- Да, примерно так это и произошло. Только я сперва вернулся к гражданской жизни и лишь спустя какое-то время присоединился к ЧВК "Вагнер".
- Обычная история в наших краях. А как ты воспринял новость о начале специальной военной операции?
- На тот момент я пребывал в командировке, в Африке, и все это стало для меня неожиданностью. То есть узнали мы из телевизионных новостей. С интернетом тогда были проблемы. К тому же личные телефоны в "Вагнере" под запретом. А в штабе стоял телевизор, который мы смотрели.
Ребята наши, конечно же, поддержали тогда решение президента. Очень радовались за парней из Министерства обороны, болели за них. Радовались тому, как быстро они двигались в направлении Киева.
Как это выглядело? Вот мы на задачах находились, ехала колонна, ее останавливали. Выходил начальник штаба отряда и сообщал: сегодня наши ребята заняли такой-то населенный пункт. И все кричали "ура!" Вот так все и было в то время.
- Потом не выдержал и решил самолично принять участие?
- Да. Вернулся из командировки и подписал контракт, чтобы… понимаешь, у меня цель была – попасть в СВО, для того, чтобы сражаться, скажем так, на своей земле.
- Многие твои коллеги сделали то же самое на разных этапах, решив, что Африка подождет.
- Совершенно верно. Никуда эта Африка от нас не денется.
- Тебе довелось воевать в самых разных локациях. Чем отличается Курская область? Есть ли здесь какая-то специфика?
- Мы на этом направлении с самого начала. То есть с момента вторжения. А специфика в том, что здесь шли самые упорные бои из тех, в которых мне приходилось участвовать, враг сюда элиту стянул. Это наиболее подготовленные и хорошо вооруженные части. Это натовские образцы вооружения, натовская техника. Боеприпасов и снарядов не жалели, у них тут много БПЛА. Хотя, конечно, БПЛА сейчас на любом направлении много, но здесь прямо чувствуется, как им сильно хотелось зайти, занять как можно больше территории и закрепиться на ней.
Но сейчас мы выбиваем их и продвигаемся с каждым днем. Бои идут упорные, цепляется противник за каждый метр, но мы их отсюда выдавим.
- Ты командир роты. Расскажи о ребятах, которые служат под твоим началом. Наверняка есть те, кем ты особенно гордишься.
- На самом деле я в той или иной степени горжусь всеми ребятами. Очень много отличных бойцов. Ну, к примеру, был случай, когда ребята, будучи уже ранеными, отказывались от эвакуации, возвращались и тащили своих тяжело раненых товарищей. Несмотря на опасность, люди возвращались и бросались в бой. Нет, они у меня молодцы. На самом деле очень хороший коллектив и я благодарен за то, что они рядом со мной. Я ценю их и стараюсь оберегать.
Естественно, без потерь не обходится. Это война и от этого никуда не денешься. Знаешь, каждая потеря отдается такой сильной болью в сердце. Очень жалко ребят. Особенно трудно, когда гибнут те, кто с первых дней в роте.
Многие у меня уже награждены высокими государственными наградами. Это Орден Мужества, медаль "За отвагу". И все эти награды заслуженные. Все добыты, скажем так, потом и кровью.
- У ополчения Донбасса была своя, как сейчас модно говорить, корпоративная культура. У ЧВК "Вагнер" - своя. Есть она и у морской пехоты: черные тельняшки и весь этот шик. Ты проникся за время службы?
- Да, безусловно. Я горжусь своей принадлежностью к морской пехоте в целом и 810-й бригаде Черноморского флота в частности. Для меня это честь и гордость. Но должен отметить, что горжусь всеми подразделениями, в которых довелось нести службу. Потому, что все ребята достойные.
Просто морская пехота и конкретно 810-я бригада – это уже легенда СВО. Ощущать принадлежность к элите Вооруженных сил Российской Федерации – это безумно приятно. Этим духом проникаются и новобранцы, которые приходят к нам, заключив свой первый контракт. В ходе обучения мы прививаем им эту самую культуру.
- Тут недавно президент вашу бригаду особо отмечал. Приятно было?
- Конечно! Приятно, что Верховный главнокомандующий знает о нас, помнит. Эту информацию доводили непосредственно до бойцов. До всех, включая и тех, кто в тот момент пребывал на линии боестолкновения. Это бодрит и дополнительно мотивирует.
- Не так давно страна отмечала День защитника отечества. Вы очевидно встретили его прямо здесь, - в лесах Курской области. Что этот праздник значит для современного русского солдата?
- На самом деле для меня лично этот праздник значит очень много, поскольку военные традиции в моей семьей чтили всегда. Род свой мы ведем от терских казаков. Еще на Кавказе мои предки сражались. А потом мой прадедушка от Сталинграда до Берлина дошел. Имеет много наград, включая и Орден Отечественной войны. Чем, кстати, я безмерно горжусь. По-моему, сейчас это вообще один из главных наших праздников, а лично для меня он точно важнее, чем Новый год.
Ещё одно интервью, взятое Игорем Гомольским: Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"
 
ИнтервьюКурская областьДонецкая Народная РеспубликаЧВКВооруженные силы УкраиныЧерноморский флотСВОВСУ
 
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