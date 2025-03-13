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Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли

Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли - 13.03.2025 Украина.ру

Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли

Украина.ру, 13.03.2025

2025-03-13T11:48

2025-03-13T11:48

2025-03-13T11:48

интервью

курская область

донецкая народная республика

чвк

вооруженные силы украины

черноморский флот

сво

всу

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О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ, подвигах наших бойцов, а также о своем пути в морскую пехоту через ополчение Донбасса и ЧВК "Вагнер", корпоративной культуре военных, самом важном празднике в году и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир роты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Сварожич".- Как давно ты воюешь?- В СВО или в целом? Вообще первый мой опыт был в 2015 году, в ДНР. Туда я отправился в качестве добровольца. Потом была ЧВК "Вагнер", Африка. А в 2023 году, после возвращения из командировки, я подписал контракт с Министерством обороны России. С тех пор воюю в составе бригады.- А в ДНР где пришлось воевать?- Первое – минометка. Потом разведка ГРУ - nогда это так у них называлось. А дальше разведывательные и штурмовые подразделения.- Почему в ДНР добровольцем поехал?- Мотивация, идеология. Посчитал, что это мой долг. Я же начал с чего? Начал с гуманитарной помощи еще в 2014 году. То есть… я не объявлял никаких сборов, не регистрировал фондов. Просто с доходов каких-то своих закупал ребятам медикаменты, бронежилеты, шлемы. Возил в ДНР, передавал, а потом уже принял решение, что должен присоединиться к ним.- Позволь я угадаю: исход в ЧВК "Вагнер" случился где-нибудь в середине вторых "Минских", когда стало понятно, что дальше не будет ни войны, ни мира?- Да, примерно так это и произошло. Только я сперва вернулся к гражданской жизни и лишь спустя какое-то время присоединился к ЧВК "Вагнер".- Обычная история в наших краях. А как ты воспринял новость о начале специальной военной операции?- На тот момент я пребывал в командировке, в Африке, и все это стало для меня неожиданностью. То есть узнали мы из телевизионных новостей. С интернетом тогда были проблемы. К тому же личные телефоны в "Вагнере" под запретом. А в штабе стоял телевизор, который мы смотрели.Ребята наши, конечно же, поддержали тогда решение президента. Очень радовались за парней из Министерства обороны, болели за них. Радовались тому, как быстро они двигались в направлении Киева.Как это выглядело? Вот мы на задачах находились, ехала колонна, ее останавливали. Выходил начальник штаба отряда и сообщал: сегодня наши ребята заняли такой-то населенный пункт. И все кричали "ура!" Вот так все и было в то время.- Потом не выдержал и решил самолично принять участие?- Да. Вернулся из командировки и подписал контракт, чтобы… понимаешь, у меня цель была – попасть в СВО, для того, чтобы сражаться, скажем так, на своей земле.- Многие твои коллеги сделали то же самое на разных этапах, решив, что Африка подождет.- Совершенно верно. Никуда эта Африка от нас не денется.- Тебе довелось воевать в самых разных локациях. Чем отличается Курская область? Есть ли здесь какая-то специфика?- Мы на этом направлении с самого начала. То есть с момента вторжения. А специфика в том, что здесь шли самые упорные бои из тех, в которых мне приходилось участвовать, враг сюда элиту стянул. Это наиболее подготовленные и хорошо вооруженные части. Это натовские образцы вооружения, натовская техника. Боеприпасов и снарядов не жалели, у них тут много БПЛА. Хотя, конечно, БПЛА сейчас на любом направлении много, но здесь прямо чувствуется, как им сильно хотелось зайти, занять как можно больше территории и закрепиться на ней.Но сейчас мы выбиваем их и продвигаемся с каждым днем. Бои идут упорные, цепляется противник за каждый метр, но мы их отсюда выдавим.- Ты командир роты. Расскажи о ребятах, которые служат под твоим началом. Наверняка есть те, кем ты особенно гордишься.- На самом деле я в той или иной степени горжусь всеми ребятами. Очень много отличных бойцов. Ну, к примеру, был случай, когда ребята, будучи уже ранеными, отказывались от эвакуации, возвращались и тащили своих тяжело раненых товарищей. Несмотря на опасность, люди возвращались и бросались в бой. Нет, они у меня молодцы. На самом деле очень хороший коллектив и я благодарен за то, что они рядом со мной. Я ценю их и стараюсь оберегать.Естественно, без потерь не обходится. Это война и от этого никуда не денешься. Знаешь, каждая потеря отдается такой сильной болью в сердце. Очень жалко ребят. Особенно трудно, когда гибнут те, кто с первых дней в роте.Многие у меня уже награждены высокими государственными наградами. Это Орден Мужества, медаль "За отвагу". И все эти награды заслуженные. Все добыты, скажем так, потом и кровью.- У ополчения Донбасса была своя, как сейчас модно говорить, корпоративная культура. У ЧВК "Вагнер" - своя. Есть она и у морской пехоты: черные тельняшки и весь этот шик. Ты проникся за время службы?- Да, безусловно. Я горжусь своей принадлежностью к морской пехоте в целом и 810-й бригаде Черноморского флота в частности. Для меня это честь и гордость. Но должен отметить, что горжусь всеми подразделениями, в которых довелось нести службу. Потому, что все ребята достойные.Просто морская пехота и конкретно 810-я бригада – это уже легенда СВО. Ощущать принадлежность к элите Вооруженных сил Российской Федерации – это безумно приятно. Этим духом проникаются и новобранцы, которые приходят к нам, заключив свой первый контракт. В ходе обучения мы прививаем им эту самую культуру.- Тут недавно президент вашу бригаду особо отмечал. Приятно было?- Конечно! Приятно, что Верховный главнокомандующий знает о нас, помнит. Эту информацию доводили непосредственно до бойцов. До всех, включая и тех, кто в тот момент пребывал на линии боестолкновения. Это бодрит и дополнительно мотивирует.- Не так давно страна отмечала День защитника отечества. Вы очевидно встретили его прямо здесь, - в лесах Курской области. Что этот праздник значит для современного русского солдата?- На самом деле для меня лично этот праздник значит очень много, поскольку военные традиции в моей семьей чтили всегда. Род свой мы ведем от терских казаков. Еще на Кавказе мои предки сражались. А потом мой прадедушка от Сталинграда до Берлина дошел. Имеет много наград, включая и Орден Отечественной войны. Чем, кстати, я безмерно горжусь. По-моему, сейчас это вообще один из главных наших праздников, а лично для меня он точно важнее, чем Новый год.Ещё одно интервью, взятое Игорем Гомольским: Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"

курская область

донецкая народная республика

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, курская область, донецкая народная республика, чвк, вооруженные силы украины, черноморский флот, сво, всу