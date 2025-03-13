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Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру

Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

Командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2025-03-13T10:55

2025-03-13T10:55

2025-03-13T11:09

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"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - сказал Песков.Накануне Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины