Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру
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Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ
Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру
Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ
Командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2025-03-13T10:55
2025-03-13T11:09
новости
курская область
россия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - сказал Песков.Накануне Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

10:55 13.03.2025 (обновлено: 11:09 13.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
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Командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - сказал Песков.
Накануне Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
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