https://ukraina.ru/20250313/1061769439.html

"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине

"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине - 13.03.2025 Украина.ру

"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине

Переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы, Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2025-03-13T12:26

2025-03-13T12:26

2025-03-13T13:00

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После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования вооружённого конфликта на территории Украины.Он напомнил, что ранее этот вопрос уже обсуждался представителями Москвы и Вашингтона. США проинформировали о состоявшихся 11 марта в Джидде переговорах."Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация была российской стороне предоставлена", - сказал глава пресс-службы Кремля."В Джидде состоялись переговоры - и после этого и господин Уолтц, и господин Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии", - сообщил Песков.Он также отметил, что пока преждевременно говорить о переговорах России и США по украинской проблеме.По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины стороны заявили о выработанном решении объявить о прекращении огня в зоне СВО на 30 дней по согласию сторон конфликта. Изначально Киев не соглашался прекращение огня, затем согласился на приращение боевых действий только в небе и на море. Добившись в Джидде согласия на прекращение боевых действий также на суше, Вашингтон разморозил оказание Киеву военной помощи.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов

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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, майк уолтц, марко рубио, переговоры, сво