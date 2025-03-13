"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине - 13.03.2025 Украина.ру
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"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине
"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине - 13.03.2025 Украина.ру
"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине
Переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы, Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-03-13T12:26
2025-03-13T13:00
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дмитрий песков
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переговоры
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После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования вооружённого конфликта на территории Украины.Он напомнил, что ранее этот вопрос уже обсуждался представителями Москвы и Вашингтона. США проинформировали о состоявшихся 11 марта в Джидде переговорах."Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация была российской стороне предоставлена", - сказал глава пресс-службы Кремля."В Джидде состоялись переговоры - и после этого и господин Уолтц, и господин Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии", - сообщил Песков.Он также отметил, что пока преждевременно говорить о переговорах России и США по украинской проблеме.По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины стороны заявили о выработанном решении объявить о прекращении огня в зоне СВО на 30 дней по согласию сторон конфликта. Изначально Киев не соглашался прекращение огня, затем согласился на приращение боевых действий только в небе и на море. Добившись в Джидде согласия на прекращение боевых действий также на суше, Вашингтон разморозил оказание Киеву военной помощи.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов
https://ukraina.ru/20250313/1061767030.html
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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, майк уолтц, марко рубио, переговоры, сво
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Майк Уолтц, Марко Рубио, переговоры, СВО

"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине

12:26 13.03.2025 (обновлено: 13:00 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы, Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования вооружённого конфликта на территории Украины.
"Контакты запланированы", - сказал пресс-секретарь президента России.
Он напомнил, что ранее этот вопрос уже обсуждался представителями Москвы и Вашингтона. США проинформировали о состоявшихся 11 марта в Джидде переговорах.
"Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация была российской стороне предоставлена", - сказал глава пресс-службы Кремля.
Фото: Владимир Зеленский
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"В Джидде состоялись переговоры - и после этого и господин Уолтц, и господин Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии", - сообщил Песков.
Он также отметил, что пока преждевременно говорить о переговорах России и США по украинской проблеме.
"В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались - а они еще не начались, давайте не забывать - наверное, было бы неверным "сотрясать небеса" и говорить об этом публично", - подчеркнул Песков.
По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины стороны заявили о выработанном решении объявить о прекращении огня в зоне СВО на 30 дней по согласию сторон конфликта. Изначально Киев не соглашался прекращение огня, затем согласился на приращение боевых действий только в небе и на море. Добившись в Джидде согласия на прекращение боевых действий также на суше, Вашингтон разморозил оказание Киеву военной помощи.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковМайк УолтцМарко РубиопереговорыСВО
 
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