https://ukraina.ru/20250313/1061769439.html
"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине
"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине - 13.03.2025 Украина.ру
"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине
Переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы, Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-03-13T12:26
2025-03-13T12:26
2025-03-13T13:00
новости
россия
сша
украина
дмитрий песков
майк уолтц
марко рубио
переговоры
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320620_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_cd9d348909357c016f7dbc6a8a1e00e2.jpg
После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования вооружённого конфликта на территории Украины.Он напомнил, что ранее этот вопрос уже обсуждался представителями Москвы и Вашингтона. США проинформировали о состоявшихся 11 марта в Джидде переговорах."Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация была российской стороне предоставлена", - сказал глава пресс-службы Кремля."В Джидде состоялись переговоры - и после этого и господин Уолтц, и господин Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии", - сообщил Песков.Он также отметил, что пока преждевременно говорить о переговорах России и США по украинской проблеме.По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины стороны заявили о выработанном решении объявить о прекращении огня в зоне СВО на 30 дней по согласию сторон конфликта. Изначально Киев не соглашался прекращение огня, затем согласился на приращение боевых действий только в небе и на море. Добившись в Джидде согласия на прекращение боевых действий также на суше, Вашингтон разморозил оказание Киеву военной помощи.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов
https://ukraina.ru/20250313/1061767030.html
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320620_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_953be1b54eaf04461a336efff4addaa6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, майк уолтц, марко рубио, переговоры, сво
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Майк Уолтц, Марко Рубио, переговоры, СВО
"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по Украине
12:26 13.03.2025 (обновлено: 13:00 13.03.2025)
Переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы, Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования вооружённого конфликта на территории Украины.
"Контакты запланированы", - сказал пресс-секретарь президента России.
Он напомнил, что ранее этот вопрос уже обсуждался представителями Москвы и Вашингтона. США проинформировали о состоявшихся 11 марта в Джидде переговорах.
"Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова
. Определенная информация была российской стороне предоставлена", - сказал глава пресс-службы Кремля.
"В Джидде состоялись переговоры - и после этого и господин Уолтц, и господин Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии", - сообщил Песков.
Он также отметил, что пока преждевременно говорить о переговорах России и США по украинской проблеме.
"В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались - а они еще не начались, давайте не забывать - наверное, было бы неверным "сотрясать небеса" и говорить об этом публично", - подчеркнул Песков.
По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины стороны заявили о выработанном решении объявить о прекращении огня в зоне СВО на 30 дней по согласию сторон конфликта. Изначально Киев
не соглашался прекращение огня, затем согласился на приращение боевых действий только в небе и на море. Добившись в Джидде согласия на прекращение боевых действий также на суше, Вашингтон разморозил оказание Киеву военной помощи.