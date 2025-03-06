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Маск: европейские лидеры хотят вечной войны

Маск: европейские лидеры хотят вечной войны - 06.03.2025 Украина.ру

Маск: европейские лидеры хотят вечной войны

Европейские лидеры хотят, чтобы война на Украине стала вечной. Такую уверенность 6 марта в своих соцсетях выразил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск

2025-03-06T12:42

2025-03-06T12:42

2025-03-06T12:42

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Таким образом он отреагировал на слова премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война".И Европа не только говорит, но и делает. Так, в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США.Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов: Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта.Реагируя на это Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что вопрос украинского урегулирования - одна из центральных международных проблем в последние годы, и новая администрация США взяла курс на его разрешение и восстановление связей с Россией. Однако этому активно препятствуют Киев и страны Европы."Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.Однако несмотря на все предостережения Москвы Европа продолжает требовать "банкета войны. Об этом, в частности, свидетельствует обращение президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное им накануне: "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона.

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новости, украина, европа, сша, илон маск, эммануэль макрон, кир стармер, война