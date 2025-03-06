Маск: европейские лидеры хотят вечной войны
Европейские лидеры хотят, чтобы война на Украине стала вечной. Такую уверенность 6 марта в своих соцсетях выразил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск
"Они(европейцы. - Ред.) хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится", - написал Маск.
Таким образом он отреагировал на слова премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война".
В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США.
Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов: Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта.
Реагируя на это Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что вопрос украинского урегулирования - одна из центральных международных проблем в последние годы, и новая администрация США взяла курс на его разрешение и восстановление связей с Россией. Однако этому активно препятствуют Киев и страны Европы.
"Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Однако несмотря на все предостережения Москвы Европа продолжает требовать "банкета войны. Об этом, в частности, свидетельствует обращение президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное им накануне: "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона.