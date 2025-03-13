"Совершает преступления против мирного населения": СКР разыскивает наёмника Батурина
К лишению свободы заочно осужден грузинский гражданин Михаил Батурин – он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Суд признал достаточными собранные СКР доказательства для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина. Его признали виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ).
"Следствием и судом установлено, что Батурин длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте, а также за материальное вознаграждение принимает в нем непосредственное участие в качестве наемника", - сказано в официальном сообщении.
Установлено, что в сентябре 2024 года Батурин, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Наёмник до сих пор продолжает свою преступную деятельность.
"В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Батурин совершает преступления против мирного населения", - констатировали в следственном ведомстве.
Батурину заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.
"Приговором суда Батурину назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме более 2,6 млн рублей, полученных Батуриным в качестве наемника", - проинформировали в СК РФ.
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