"Совершает преступления против мирного населения": СКР разыскивает наёмника Батурина - 13.03.2025 Украина.ру
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"Совершает преступления против мирного населения": СКР разыскивает наёмника Батурина
"Совершает преступления против мирного населения": СКР разыскивает наёмника Батурина - 13.03.2025 Украина.ру
"Совершает преступления против мирного населения": СКР разыскивает наёмника Батурина
К лишению свободы заочно осужден грузинский гражданин Михаил Батурин – он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2025-03-13T11:51
2025-03-13T11:51
новости
россия
курская область
грузия
владимир путин
скр
следственный комитет
ск рф
иностранные наемники
кто
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Суд признал достаточными собранные СКР доказательства для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина. Его признали виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ).Установлено, что в сентябре 2024 года Батурин, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Наёмник до сих пор продолжает свою преступную деятельность.Батурину заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск."Приговором суда Батурину назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме более 2,6 млн рублей, полученных Батуриным в качестве наемника", - проинформировали в СК РФ.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне, 12 марта президент России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Он напомнил, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Подробности в публикации Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта
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новости, россия, курская область, грузия, владимир путин, скр, следственный комитет, ск рф, иностранные наемники, кто
Новости, Россия, Курская область, Грузия, Владимир Путин, СКР, Следственный комитет, СК РФ, иностранные наемники, КТО

"Совершает преступления против мирного населения": СКР разыскивает наёмника Батурина

11:51 13.03.2025
 
© NATOИностранный наемник НАТО
Иностранный наемник НАТО - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© NATO
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К лишению свободы заочно осужден грузинский гражданин Михаил Батурин – он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Суд признал достаточными собранные СКР доказательства для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина. Его признали виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ).
"Следствием и судом установлено, что Батурин длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте, а также за материальное вознаграждение принимает в нем непосредственное участие в качестве наемника", - сказано в официальном сообщении.
Установлено, что в сентябре 2024 года Батурин, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Наёмник до сих пор продолжает свою преступную деятельность.
"В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Батурин совершает преступления против мирного населения", - констатировали в следственном ведомстве.
Батурину заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.
"Приговором суда Батурину назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме более 2,6 млн рублей, полученных Батуриным в качестве наемника", - проинформировали в СК РФ.
12 февраля, 11:32
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Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне, 12 марта президент России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Он напомнил, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Подробности в публикации Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта
 
НовостиРоссияКурская областьГрузияВладимир ПутинСКРСледственный комитетСК РФиностранные наемникиКТО
 
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