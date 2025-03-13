Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту - 13.03.2025 Украина.ру
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Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту - 13.03.2025 Украина.ру
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту
Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает РИА Новости
2025-03-13T13:00
2025-03-13T13:03
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Согласно данным сервиса Flightradar, ранее борт вылетел из Катара, пролетел над Саудовской Аравией, Египтом и Турцией. Затем самолет свернул в сторону Болгарии, пересек воздушное пространство Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Литвы и Латвии, откуда уже направился в Россию.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
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новости, сша, саудовская аравия, москва, стив уиткофф, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Саудовская Аравия, Москва, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту

13:00 13.03.2025 (обновлено: 13:03 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет спецпосланника президента США С. Уиткоффа сел во Внуково
Самолет спецпосланника президента США С. Уиткоффа сел во Внуково - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает РИА Новости
Согласно данным сервиса Flightradar, ранее борт вылетел из Катара, пролетел над Саудовской Аравией, Египтом и Турцией.
Затем самолет свернул в сторону Болгарии, пересек воздушное пространство Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Литвы и Латвии, откуда уже направился в Россию.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАСаудовская АравияМоскваСтив УиткоффДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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