Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции - 13.03.2025 Украина.ру
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Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции
Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции - 13.03.2025 Украина.ру
Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции
Россия считает незаконными введенные против нее санкции. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-03-13T12:02
2025-03-13T12:41
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"Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, несмотря ни на что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Дмитрий Песков, США, Кремль, ЕС

Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции

12:02 13.03.2025 (обновлено: 12:41 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Россия считает незаконными введенные против нее санкции. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, несмотря ни на что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
"Что касается деталей (отмены санкций - ред.), то это уже предметы переговоров, и здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова - не будем забегать вперед. И нет смысла до переговоров чего-то, какие-то отдельные сегменты озвучивать", - сказал Песков.
С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.
 
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