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Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции

Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции - 13.03.2025 Украина.ру

Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции

Россия считает незаконными введенные против нее санкции. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-03-13T12:02

2025-03-13T12:02

2025-03-13T12:41

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"Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, несмотря ни на что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, сша, кремль, ес