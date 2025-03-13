Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкции
12:02 13.03.2025 (обновлено: 12:41 13.03.2025)
Россия считает незаконными введенные против нее санкции. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, несмотря ни на что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
"Что касается деталей (отмены санкций - ред.), то это уже предметы переговоров, и здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова - не будем забегать вперед. И нет смысла до переговоров чего-то, какие-то отдельные сегменты озвучивать", - сказал Песков.
Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.