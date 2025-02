https://ukraina.ru/20250218/1061177592.html

Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношениях

Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношениях - 18.02.2025

Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношениях

После многих попыток изолировать от Запада ближайшего российского союзника – Белоруссию, США меняют политику и берут курс на улучшение отношений. Об этом говорится в статье The New York Times, опубликованной 15 февраля

Первыми признаками возможного сближения Вашингтона и Минска издание считает недавнюю встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с заместителем помощника госсекретаря США Кристофером Смитом в Минске и освобождение трех политзаключенных, один из которых является американским гражданином.По словам источников издания, Смит вместе с освобожденными заключенными отправился в Вильнюс, где 13 февраля состоялась его встреча с западными дипломатами.The New York Times со ссылкой на участников встречи пишет о том, что следующим шагом будет "большая сделка", в рамках которой Лукашенко освободит множество политических заключенных, а США со своей стороны ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия – ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Белоруссия.При этом само издание подчеркивает, что ни Госдепартамент США, ни Кристофер Смит не уточняли детали встречи в Минске и Вильнюсе.Издание напоминает, что "возглавляемая США кампания по изоляции и банкротству Лукашенко" при администрации Байдена привела к целому ряду западных санкций."Санкции в отношении калия перерезали важный экономический спасательный круг для белорусского правителя, но принесли неожиданную прибыль России, еще одному крупному производителю, поскольку мировые цены резко выросли. Часть белорусского калия продолжала поступать на мировые рынки через Россию, а не прежним, более дешевым маршрутом через Литву", – отмечает NYT.Для Белоруссии калий является второй по значению ставкой экспорта, сразу после нефтепродуктов. До 2021 года на долю белорусского калия приходилось более 20% мирового экспорта. Предприятие "Беларуськалий", расположенное в городе Солигорск в Минской области, по состоянию на 2019 год произвело каждую шестую тонну калийных удобрений в мире.В 2021 году Евросоюз и США ввели секторальные санкции против Белоруссии из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и последовавшего за ней задержания бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вместе с россиянкой Софией Сапегой.Несмотря на торговые ограничения, Белоруссия продолжила торговать удобрениям, однако ей пришлось пересмотреть свои логистические маршруты. Основной объем продукции "Беларуськалия" до введения санкций ЕС отгружался через литовский порт Клайпеда. Потеряв доступ к этому порту, Минск переориентировал калийные потоки на порты РФ.На первое время для обработки белорусских грузов было задействовано 14 портов Российской Федерации, однако этого было недостаточно, чтобы закрыть все потребности белорусского экспортера.Теперь The New York Times анонсирует "грандиозную сделку", которую Вашингтон намерен предложить Минску, и которая сможет обеспечить белорусскому удобрению беспрепятственное попадание на мировые рынки.Не значит ли это, что Дональд Трамп на втором президентском сроке снова попытается увести у Москвы ее ближайшего союзника? Ведь в первый срок Трампа отношения Минска и Вашингтона развивались довольно интенсивно.Так, в конце октября 2018 года в Минск на встречу с Александром Лукашенко прилетел тогдашний помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Уэсс Митчелл – сторонник жестких мер в отношении России и приверженец усиления НАТО в восточноевропейском регионе. Отправляясь в эту поездку Митчелл заявил, что "сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность приграничных государств, таких, как Украина, Грузия и даже Белоруссия, являются тем надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма".Для США тогда самое главное было получить гарантии того, что белорусские власти действительно настроены оставаться независимыми от России.С 2018 года прошло довольно много времени и вопрос не в том, смогут ли США вернуть американско-белорусские отношения на прежний уровень, а в том, какой они видят роль Белоруссии прежде всего в системе будущих российско-американских отношений.The New York Times приводит мнение бывшего главы службы внешней разведки Польши Петра Кравчика, работающего с первой администрацией Трампа над "ослаблением контроля России над Белоруссией". По его словам, эта страна является "частью более широкого американского подхода к России".США противостоят России на Украине, в Африке, в нефтегазовом секторе и ряде других стратегических областей, отметил Кравчик. Поэтому переговоры с Белоруссией ведутся для того, чтобы дать понять России, что она "должна быть более внимательной к американским аргументам", полагает он.Однако за годы, которые прошли от первого до второго президентского мандата Дональда Трампа, российско-белорусские отношения не стояли на месте. Особый прорыв в 2024 году был достигнут в сфере военного сотрудничества. Это в том числе включение Белоруссии в обновленную ядерную доктрину РФ, предоставление Минску права самостоятельно наводить цели для расположенного в республике тактического ядерного оружия, размещение в Белоруссии в 2025 году нового российского ракетного комплекса "Орешник".Все это можно считать фактическим созданием единого оборонного пространства союзного государства России и Белоруссии. Может ли сближение белорусского лидера с новой американской администрацией, которое пока существует только на уровне инсайдерской информации The New York Times, стать реальной угрозой для будущего этого союза?Чтобы ответить на этот вопрос нужно прежде всего понимание будущей конструкции американско-российских отношений в регионе Восточной Европы. Понимание, скорее всего, придет вместе с контурами будущего соглашения по достижению мира на Украине.Читайте также: Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства на сайте Украина.ру.

