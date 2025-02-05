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Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства

Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства - 05.02.2025 Украина.ру

Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства

Региональная безопасность и развитие сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ и СНГ обсуждены 5 февраля на встрече представителей Совбезов России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

2025-02-05T20:38

2025-02-05T20:38

2025-02-05T20:38

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Встреча ведомств прошла с участием заместителей секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олега Храмова и Алексея Шевцова с замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Александром Неверовским.Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения Плана реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности на 2024 – 2026 годы, а также другие аспекты обеспечения международной информационной безопасности."Участники встречи отметили единство позиций по широкому спектру вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности двух стран, включая недопущение внешнего вмешательства в политические процессы, - сказано в сообщении. - Было, в частности, отмечено, что принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), а также ряда финансируемых из-за рубежа НПО, способствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил".Тем временем президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать 10-летний договор, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года."Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон", - сказано в пояснительной записке.Согласно документу, Россия может размещать свои войска в Белоруссии. Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия "создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".Больше новостей дня представлено в обзоре Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля

https://ukraina.ru/20241210/1059542449.html

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