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Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства
Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства - 05.02.2025 Украина.ру
Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства
Региональная безопасность и развитие сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ и СНГ обсуждены 5 февраля на встрече представителей Совбезов России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
2025-02-05T20:38
2025-02-05T20:38
2025-02-05T20:38
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Встреча ведомств прошла с участием заместителей секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олега Храмова и Алексея Шевцова с замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Александром Неверовским.Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения Плана реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности на 2024 – 2026 годы, а также другие аспекты обеспечения международной информационной безопасности."Участники встречи отметили единство позиций по широкому спектру вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности двух стран, включая недопущение внешнего вмешательства в политические процессы, - сказано в сообщении. - Было, в частности, отмечено, что принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), а также ряда финансируемых из-за рубежа НПО, способствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил".Тем временем президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать 10-летний договор, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года."Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон", - сказано в пояснительной записке.Согласно документу, Россия может размещать свои войска в Белоруссии. Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия "создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".Больше новостей дня представлено в обзоре Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля
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новости, белоруссия, россия, минск, владимир путин, совбез, одкб, снг, ядерное оружие, ядерная безопасность, союзное государство, сво, граница, информационная безопасность
Новости, Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Совбез, ОДКБ, СНГ, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Союзное государство, СВО, граница, информационная безопасность
Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства
Региональная безопасность и развитие сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ и СНГ обсуждены 5 февраля на встрече представителей Совбезов России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
Встреча ведомств прошла с участием заместителей секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олега Храмова и Алексея Шевцова с замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Александром Неверовским.
"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обстановку у границ России и Беларуси, дальнейшие практические шаги по развитию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ", - сказано в официальном сообщении.
Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения Плана реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности на 2024 – 2026 годы, а также другие аспекты обеспечения международной информационной безопасности.
"Участники встречи отметили единство позиций по широкому спектру вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности двух стран, включая недопущение внешнего вмешательства в политические процессы, - сказано в сообщении. - Было, в частности, отмечено, что принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), а также ряда финансируемых из-за рубежа НПО, способствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил".
Тем временем президент России Владимир Путин
внес на ратификацию в Государственную Думу договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать 10-летний договор, подписанный в Минске
6 декабря 2024 года.
"Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон", - сказано в пояснительной записке.
Согласно документу, Россия может размещать свои войска в Белоруссии. Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия "создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".