https://ukraina.ru/20250214/1061051208.html

Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду

Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду - 14.02.2025 Украина.ру

Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду

Противник уже ничего не может сделать с наступлением ВС России даже в зимний период, когда все раскисло и расквасилось. Мордвичев наступает с осени 2023 года с частыми перегруппировками и смещениями направлений удара. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2025-02-14T05:15

2025-02-14T05:15

2025-02-14T05:15

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По мнению историка, некоторое снижение темпов продвижения ВС РФ связано с погодными условиями. В прифронтовой зоне немного нормальных дорог, поэтому технике приходится передвигаться по полям, где сейчас грязь, уточнил эксперт.Он отметил, что несмотря на погоду, сейчас активизировалась группировка войск "Запад". Она пошла навстречу группировке "Север" через Харьковскую область, притягивая к себе силы противника, добавил собеседник издания.Отборная вражеская пехота, состоявшая из наемников и откровенных нацистов, ничего не смогла с этим сделать. Это говорит о возросшем мастерстве российских солдат и полководцев, указал эксперт.То есть в целом противник уже ничего не может сделать с наступлением армии России даже в зимний период, когда все раскисло и расквасилось. Хотя обороняться в таких условиях всегда легче, чем наступать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061026474.html

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россия

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