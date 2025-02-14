Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду - 14.02.2025 Украина.ру
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Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду
Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду - 14.02.2025 Украина.ру
Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду
Противник уже ничего не может сделать с наступлением ВС России даже в зимний период, когда все раскисло и расквасилось. Мордвичев наступает с осени 2023 года с частыми перегруппировками и смещениями направлений удара. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2025-02-14T05:15
2025-02-14T05:15
новости
харьковская область
россия
дзержинск (торецк)
вс рф
александр полищук
всу
покровск/красноармейск
север
запад
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По мнению историка, некоторое снижение темпов продвижения ВС РФ связано с погодными условиями. В прифронтовой зоне немного нормальных дорог, поэтому технике приходится передвигаться по полям, где сейчас грязь, уточнил эксперт.Он отметил, что несмотря на погоду, сейчас активизировалась группировка войск "Запад". Она пошла навстречу группировке "Север" через Харьковскую область, притягивая к себе силы противника, добавил собеседник издания.Отборная вражеская пехота, состоявшая из наемников и откровенных нацистов, ничего не смогла с этим сделать. Это говорит о возросшем мастерстве российских солдат и полководцев, указал эксперт.То есть в целом противник уже ничего не может сделать с наступлением армии России даже в зимний период, когда все раскисло и расквасилось. Хотя обороняться в таких условиях всегда легче, чем наступать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250213/1061026474.html
харьковская область
россия
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
запад
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Новости
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новости, харьковская область, россия, дзержинск (торецк), вс рф, александр полищук, всу, покровск/красноармейск, север, запад, наступление, сво, спецоперация
Новости, Харьковская область, Россия, Дзержинск (Торецк), ВС РФ, Александр Полищук, ВСУ, Покровск/Красноармейск, север, Запад, наступление, СВО, Спецоперация

Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду

05:15 14.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Противник уже ничего не может сделать с наступлением ВС России даже в зимний период, когда все раскисло и расквасилось. Мордвичев наступает с осени 2023 года с частыми перегруппировками и смещениями направлений удара. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
По мнению историка, некоторое снижение темпов продвижения ВС РФ связано с погодными условиями. В прифронтовой зоне немного нормальных дорог, поэтому технике приходится передвигаться по полям, где сейчас грязь, уточнил эксперт.
Он отметил, что несмотря на погоду, сейчас активизировалась группировка войск "Запад". Она пошла навстречу группировке "Север" через Харьковскую область, притягивая к себе силы противника, добавил собеседник издания.
"Возьмем тот же штурм Дзержинска (украинское название Торецк. — Ред.). Мы не окружили город. Если логистическая артерия от Покровска (Красноармейск) еще была перерезана, то по дороге от Константиновки противник до конца снабжал гарнизон. Мы сломали этот укрепрайон ВСУ штурмовыми действиями", — подчеркнул Полищук.
Отборная вражеская пехота, состоявшая из наемников и откровенных нацистов, ничего не смогла с этим сделать. Это говорит о возросшем мастерстве российских солдат и полководцев, указал эксперт.
То есть в целом противник уже ничего не может сделать с наступлением армии России даже в зимний период, когда все раскисло и расквасилось. Хотя обороняться в таких условиях всегда легче, чем наступать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Вчера, 07:00
Алексей Леонков: Россия копит ФАБы для вскрытия обороны ВСУ и строит авианосцы для битвы за Севморпуть Армия России в зоне СВО продолжит нашу каскадную тактику ударов по всей линии соприкосновения, когда ВСУ не могут предугадать, где произойдет прорыв, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиХарьковская областьРоссияДзержинск (Торецк)ВС РФАлександр ПолищукВСУПокровск/КрасноармейсксеверЗападнаступлениеСВОСпецоперация
 
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