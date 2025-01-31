ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске

Российские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский