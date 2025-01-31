"Медвежий угол": эксперт раскрыл, почему Сырский перебрасывает под Купянск резервы из Сумской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Неслучайно из Сумской области началась переброска частей ВСУ под Купянск. По сравнению с ДНР северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда Сырский отправляет дефицитные войска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После освобождения Двуречной и Западного ВС РФ значительно расширили плацдарм на правом (западном) берегу Оскола, рассказал эксперт. Южнее Купянска ожесточенные бои развернулись по направлению к Боровой, а это уже Изюмский район, уточнил он.
Первоначальные замыслы ВСУ с "наступами последней надежды" не реализуются "от слова совсем", отметил полковник запаса.
"Из-за слабой огневой поддержки (своей артиллерии и РСЗО явно не хватает, а американское дорогое и быстро выходит из строя в ходе контрбатарейной борьбы) противник вынужден использовать "тактику москитов" с целью просочиться к нашим позициям и накопить силы для штурма", — подчеркнул Алехин.
Неслучайно из Сумской области началась переброска частей ВСУ под Купянск. По сравнению с ДНР северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда главком ВСУ Сырский отправляет дефицитные войска, отметил обозреватель.
"Ларчик открывается просто: отсюда до Москвы самое короткое расстояние и, соответственно, минимальное время подлета натовских ракет", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
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