"Медвежий угол": эксперт раскрыл, почему Сырский перебрасывает под Купянск резервы из Сумской области - 31.01.2025 Украина.ру
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"Медвежий угол": эксперт раскрыл, почему Сырский перебрасывает под Купянск резервы из Сумской области
"Медвежий угол": эксперт раскрыл, почему Сырский перебрасывает под Купянск резервы из Сумской области - 31.01.2025 Украина.ру
"Медвежий угол": эксперт раскрыл, почему Сырский перебрасывает под Купянск резервы из Сумской области
Неслучайно из Сумской области началась переброска частей ВСУ под Купянск. По сравнению с ДНР северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда Сырский отправляет дефицитные войска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-31T04:45
2025-01-31T04:45
новости
купянск
сумская область
россия
геннадий алехин
харьковская область
купянское направление
оскол
плацдарм
всу
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После освобождения Двуречной и Западного ВС РФ значительно расширили плацдарм на правом (западном) берегу Оскола, рассказал эксперт. Южнее Купянска ожесточенные бои развернулись по направлению к Боровой, а это уже Изюмский район, уточнил он.Первоначальные замыслы ВСУ с "наступами последней надежды" не реализуются "от слова совсем", отметил полковник запаса.Неслучайно из Сумской области началась переброска частей ВСУ под Купянск. По сравнению с ДНР северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда главком ВСУ Сырский отправляет дефицитные войска, отметил обозреватель."Ларчик открывается просто: отсюда до Москвы самое короткое расстояние и, соответственно, минимальное время подлета натовских ракет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250130/1060687433.html
купянск
сумская область
россия
харьковская область
купянское направление
оскол
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новости, купянск, сумская область, россия, геннадий алехин, харьковская область, купянское направление, оскол, плацдарм, всу, сво, детали, спецоперация
Новости, Купянск, Сумская область, Россия, Геннадий Алехин, Харьковская область, Купянское направление, Оскол, плацдарм, ВСУ, СВО, детали, Спецоперация

"Медвежий угол": эксперт раскрыл, почему Сырский перебрасывает под Купянск резервы из Сумской области

04:45 31.01.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Неслучайно из Сумской области началась переброска частей ВСУ под Купянск. По сравнению с ДНР северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда Сырский отправляет дефицитные войска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После освобождения Двуречной и Западного ВС РФ значительно расширили плацдарм на правом (западном) берегу Оскола, рассказал эксперт. Южнее Купянска ожесточенные бои развернулись по направлению к Боровой, а это уже Изюмский район, уточнил он.
Первоначальные замыслы ВСУ с "наступами последней надежды" не реализуются "от слова совсем", отметил полковник запаса.
"Из-за слабой огневой поддержки (своей артиллерии и РСЗО явно не хватает, а американское дорогое и быстро выходит из строя в ходе контрбатарейной борьбы) противник вынужден использовать "тактику москитов" с целью просочиться к нашим позициям и накопить силы для штурма", — подчеркнул Алехин.
Неслучайно из Сумской области началась переброска частей ВСУ под Купянск. По сравнению с ДНР северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда главком ВСУ Сырский отправляет дефицитные войска, отметил обозреватель.
"Ларчик открывается просто: отсюда до Москвы самое короткое расстояние и, соответственно, минимальное время подлета натовских ракет", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Вчера, 12:26
ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в КрасноармейскеРоссийские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
 
НовостиКупянскСумская областьРоссияГеннадий АлехинХарьковская областьКупянское направлениеОсколплацдармВСУСВОдеталиСпецоперация
 
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