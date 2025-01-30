https://ukraina.ru/20250130/1060702422.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук - 30.01.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-01-30T17:16

2025-01-30T17:16

2025-01-30T17:16

россия

часов яр

оскол

вооруженные силы украины

геннадий алехин

купянск

дзержинск (торецк)

волчанск

эксклюзив

спецоперация

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Армия России после освобождения Двуречного и Западного значительно расширила плацдарм на правом берегу Оскола. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад", не просто закрепились в этом районе, но и сумели перебросить силы и средства для дальнейших наступательных действий на северном фланге Купянского участка.Южнее Купянска ожесточенные бои развернулись по направлению к Боровой, а это уже Изюмский район.Первоначальные замыслы ВСУ с "наступами последней надежды" не реализуются от слова совсем. Из-за слабой огневой поддержки (своей артиллерии и РСЗО явно не хватает, а американское дорогое и быстро выходит из строя в ходе контрбатарейной борьбы) противник вынужден использовать "тактику москитов" с целью просочиться к нашим позициям и накопить силы для штурма.Неслучайно, из Сумской области началась переброска некоторых частей ВСУ под Купянск.По сравнению с Донецкой областью северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда главком ВСУ Сырский отправляет дефицитные войска из Сумской области. Ларчик открывается просто: отсюда до Москвы самое короткое расстояние и, соответственно, минимальное время подлета натовских ракет.Достаточно глубокий прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Во-первых, У нас появилась возможность обойти Купянск с севера. Во-вторых, перед нашими армейскими подразделениями открылась дорога на Великий Бурлук по двум сходящимся направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук).После освобождения Двуречной можно смело утверждать, что наш плацдарм на этом берегу противнику не удастся ни уничтожить, ни заблокировать. У ВСУ нет ни готовых основательных оборонительных рубежей по периметру, ни возможностей их обустраивать. К тому же периметр со всеми изгибами и естественными препятствиями уже перевалил за 20 километров за. Как я уже сказал, локальные попытки контратак время от времени совершаются, но никакого успеха они не принесут.Тем временем в Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часов Яра и Дзержинска (Торецк). Эти города с мощными узлами обороны сейчас для украинской аудитории примерно тоже самое, чем когда-то был Артемовск (Бахмут) и Авдеевка — неприступная крепость, которая должна была сдержать российские удары, а затем стать плацдармом для нового рывка на восток. Но украинское командование, как всегда, само себя загнало в ловушку.Пытаясь втянуть штурмовые подразделения российской армии в городские бои, противник завяз там по самую шею и выбраться уже не может. Город продолжает затягивать их формирования словно в бездонную трясину. И это притом, что наши штурмовики отбивают дом за домом, улицу за улицей, микрорайон за микрорайоном. Уже поступает информация от разных источников, что оборона врага в Часов Яре рухнула: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход.Отступление частей ВСУ из Часов Яра фактически знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся за город с апреля 2024 г. Занимающий господствующие высоты вокруг города и в самом населенном пункте этот узел обороны был последней преградой, прикрывавшей подходы к Константиновке и Дружковке и далее – к Краматорску и Славянску.Конечно, еще рано говорить, что Часов Яр и Торецк уже полностью перешли под контроль российских войск до официального подтверждения Министерства обороны РФ. Но ситуация в этих населенных пунктах висит на грани. В случае двух этих городов применим термин об очаговой обороне, которая ещё сохраняется в отдельных микрорайонах.После полного освобождения Торецка и Часова Яра сходящиеся удары будут нанесены по крупному логистическому узлу на этом участке линии фронта — Константиновке. Противник об этом знает, но кардинально повлиять на ситуацию не способен.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250129/1060659550.html

россия

часов яр

оскол

купянск

дзержинск (торецк)

волчанск

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россия, часов яр, оскол, вооруженные силы украины, геннадий алехин, купянск, дзержинск (торецк), волчанск, эксклюзив, спецоперация