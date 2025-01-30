Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук - 30.01.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук - 30.01.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-01-30T17:16
2025-01-30T17:16
россия
часов яр
оскол
вооруженные силы украины
геннадий алехин
купянск
дзержинск (торецк)
волчанск
эксклюзив
спецоперация
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Армия России после освобождения Двуречного и Западного значительно расширила плацдарм на правом берегу Оскола. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад", не просто закрепились в этом районе, но и сумели перебросить силы и средства для дальнейших наступательных действий на северном фланге Купянского участка.Южнее Купянска ожесточенные бои развернулись по направлению к Боровой, а это уже Изюмский район.Первоначальные замыслы ВСУ с "наступами последней надежды" не реализуются от слова совсем. Из-за слабой огневой поддержки (своей артиллерии и РСЗО явно не хватает, а американское дорогое и быстро выходит из строя в ходе контрбатарейной борьбы) противник вынужден использовать "тактику москитов" с целью просочиться к нашим позициям и накопить силы для штурма.Неслучайно, из Сумской области началась переброска некоторых частей ВСУ под Купянск.По сравнению с Донецкой областью северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда главком ВСУ Сырский отправляет дефицитные войска из Сумской области. Ларчик открывается просто: отсюда до Москвы самое короткое расстояние и, соответственно, минимальное время подлета натовских ракет.Достаточно глубокий прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Во-первых, У нас появилась возможность обойти Купянск с севера. Во-вторых, перед нашими армейскими подразделениями открылась дорога на Великий Бурлук по двум сходящимся направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук).После освобождения Двуречной можно смело утверждать, что наш плацдарм на этом берегу противнику не удастся ни уничтожить, ни заблокировать. У ВСУ нет ни готовых основательных оборонительных рубежей по периметру, ни возможностей их обустраивать. К тому же периметр со всеми изгибами и естественными препятствиями уже перевалил за 20 километров за. Как я уже сказал, локальные попытки контратак время от времени совершаются, но никакого успеха они не принесут.Тем временем в Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часов Яра и Дзержинска (Торецк). Эти города с мощными узлами обороны сейчас для украинской аудитории примерно тоже самое, чем когда-то был Артемовск (Бахмут) и Авдеевка — неприступная крепость, которая должна была сдержать российские удары, а затем стать плацдармом для нового рывка на восток. Но украинское командование, как всегда, само себя загнало в ловушку.Пытаясь втянуть штурмовые подразделения российской армии в городские бои, противник завяз там по самую шею и выбраться уже не может. Город продолжает затягивать их формирования словно в бездонную трясину. И это притом, что наши штурмовики отбивают дом за домом, улицу за улицей, микрорайон за микрорайоном. Уже поступает информация от разных источников, что оборона врага в Часов Яре рухнула: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход.Отступление частей ВСУ из Часов Яра фактически знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся за город с апреля 2024 г. Занимающий господствующие высоты вокруг города и в самом населенном пункте этот узел обороны был последней преградой, прикрывавшей подходы к Константиновке и Дружковке и далее – к Краматорску и Славянску.Конечно, еще рано говорить, что Часов Яр и Торецк уже полностью перешли под контроль российских войск до официального подтверждения Министерства обороны РФ. Но ситуация в этих населенных пунктах висит на грани. В случае двух этих городов применим термин об очаговой обороне, которая ещё сохраняется в отдельных микрорайонах.После полного освобождения Торецка и Часова Яра сходящиеся удары будут нанесены по крупному логистическому узлу на этом участке линии фронта — Константиновке. Противник об этом знает, но кардинально повлиять на ситуацию не способен.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250129/1060659550.html
россия
часов яр
оскол
купянск
дзержинск (торецк)
волчанск
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Геннадий Алёхин
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россия, часов яр, оскол, вооруженные силы украины, геннадий алехин, купянск, дзержинск (торецк), волчанск, эксклюзив, спецоперация
Россия, Часов Яр, Оскол, Вооруженные силы Украины, Геннадий Алехин, Купянск, Дзержинск (Торецк), Волчанск, Эксклюзив, Спецоперация

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук

17:16 30.01.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Армия России после освобождения Двуречного и Западного значительно расширила плацдарм на правом берегу Оскола. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад", не просто закрепились в этом районе, но и сумели перебросить силы и средства для дальнейших наступательных действий на северном фланге Купянского участка.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Южнее Купянска ожесточенные бои развернулись по направлению к Боровой, а это уже Изюмский район.
Первоначальные замыслы ВСУ с "наступами последней надежды" не реализуются от слова совсем. Из-за слабой огневой поддержки (своей артиллерии и РСЗО явно не хватает, а американское дорогое и быстро выходит из строя в ходе контрбатарейной борьбы) противник вынужден использовать "тактику москитов" с целью просочиться к нашим позициям и накопить силы для штурма.
Неслучайно, из Сумской области началась переброска некоторых частей ВСУ под Купянск.
По сравнению с Донецкой областью северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда главком ВСУ Сырский отправляет дефицитные войска из Сумской области. Ларчик открывается просто: отсюда до Москвы самое короткое расстояние и, соответственно, минимальное время подлета натовских ракет.
Достаточно глубокий прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Во-первых, У нас появилась возможность обойти Купянск с севера. Во-вторых, перед нашими армейскими подразделениями открылась дорога на Великий Бурлук по двум сходящимся направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук).
После освобождения Двуречной можно смело утверждать, что наш плацдарм на этом берегу противнику не удастся ни уничтожить, ни заблокировать. У ВСУ нет ни готовых основательных оборонительных рубежей по периметру, ни возможностей их обустраивать. К тому же периметр со всеми изгибами и естественными препятствиями уже перевалил за 20 километров за. Как я уже сказал, локальные попытки контратак время от времени совершаются, но никакого успеха они не принесут.
Тем временем в Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часов Яра и Дзержинска (Торецк). Эти города с мощными узлами обороны сейчас для украинской аудитории примерно тоже самое, чем когда-то был Артемовск (Бахмут) и Авдеевка — неприступная крепость, которая должна была сдержать российские удары, а затем стать плацдармом для нового рывка на восток. Но украинское командование, как всегда, само себя загнало в ловушку.
Пытаясь втянуть штурмовые подразделения российской армии в городские бои, противник завяз там по самую шею и выбраться уже не может. Город продолжает затягивать их формирования словно в бездонную трясину. И это притом, что наши штурмовики отбивают дом за домом, улицу за улицей, микрорайон за микрорайоном. Уже поступает информация от разных источников, что оборона врага в Часов Яре рухнула: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход.
Отступление частей ВСУ из Часов Яра фактически знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся за город с апреля 2024 г. Занимающий господствующие высоты вокруг города и в самом населенном пункте этот узел обороны был последней преградой, прикрывавшей подходы к Константиновке и Дружковке и далее – к Краматорску и Славянску.
Конечно, еще рано говорить, что Часов Яр и Торецк уже полностью перешли под контроль российских войск до официального подтверждения Министерства обороны РФ. Но ситуация в этих населенных пунктах висит на грани. В случае двух этих городов применим термин об очаговой обороне, которая ещё сохраняется в отдельных микрорайонах.
После полного освобождения Торецка и Часова Яра сходящиеся удары будут нанесены по крупному логистическому узлу на этом участке линии фронта — Константиновке. Противник об этом знает, но кардинально повлиять на ситуацию не способен.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Вчера, 16:30
Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойтиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
РоссияЧасов ЯрОсколВооруженные силы УкраиныГеннадий АлехинКупянскДзержинск (Торецк)ВолчанскЭксклюзивСпецоперация
 
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