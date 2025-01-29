Сверить Часы Судного дня: где, кто и за что сейчас воюет в мире
17:04 29.01.2025 (обновлено: 17:43 29.01.2025)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста против военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене
Стрелки Часов Судного дня снова идут вперед. До ядерной полуночи осталось 89 секунд. Издание Украина.ру приводит список основных конфликтов, которые сейчас происходят на планете и потенциальных точек напряжения, где в будущем может полыхнуть война
Символические Часы Судного дня были придуманы физиками-ядерщиками в 1947-м. Именно в том году их изображение появилось на обложке бюллетеня ученых. Время, которое показывают эти часы обозначает уровень международной напряженности и риска гибели человечества в глобальном конфликте. Полночь означает момент ядерного катаклизма.
В последние годы стрелки этих часов передвигались только вперед. Накануне секундная стрелка была передвинута еще на одно деление. Теперь время до полуночи составляет 89 секунд – это наивысший показатель за все время.
"То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих конфликтов зашкаливает, это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть", - прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская военная спецоперация на Украине
На сегодняшний день – это самый крупномасштабный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Российские власти неоднократно подчеркивали, что мирное решение противостояния возможно только с учетом интересов РФ и на условиях долгосрочных гарантий безопасности.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Война в Газе
Один из самых кровопролитных эпизодов противостояния Израиля и палестинцев последних лет начался в секторе Газа в октябре 2023 года.
По подсчетам минздрава Газы, на лето прошлого года погибшими числились свыше 38 тыс. палестинцев. Израильские власти подтвердил гибель свыше 800 мирных жителей Израиля и порядка 750 военнослужащих ЦАХАЛ и сотрудников органов правопорядка.
Девятнадцатого января этого года между Израилем и движением ХАМАС вступило в силу перемирие, начался обмен удерживаемыми лицами, израильская армия должна покинуть ряд занятых ею районов сектора Газа.
© AP / Abdel Kareem Hana
© AP / Abdel Kareem Hana
Гражданская война в Сирии
Продолжается с перерывами с 2011 года. В конце ноября прошлого года наступление ряда оппозиционных группировок из числа исламистов привело к падению режима Башара Асада.
В это же время Израиль начал наземную операцию в Сирии, заняв часть территории этой страны. Это стало первым случаем, когда израильская армия перешла сирийскую границу со времен окончания войны Судного дня в 1974 году.
© AP / Ghaith Alsayed
© AP / Ghaith Alsayed
Конфликт между Руандой и ДР Конго
На сегодняшний день – это одно из самых напряженных противостояний в Африке.
В настоящее время формирования народа тутси ведут боевые действий в Демократической Республике (ДР) Конго. Их поддерживает Руанда, которая разорвала недавно дипломатические отношения с ДР Конго. Страны оказались на грани полномасштабной войны. На днях заседание по этому вопросу провел Совбез ООН.
В конце 1990-х ДР Конго уже была ареной ожесточенных боевых действий, которые вели тутси. Конфликт был завершен в 2003 году. Считается самым крупным военным конфликтом в мире со времен Второй мировой. За пять лет в результате войны, голода и болезней погибли 5,4 млн человек.
Гражданская война в Судане
Еще один перманентный африканский конфликт, который тянется с 1980-х гг. Последний к настоящему моменту виток противостояния разгорелся в 2023 году. Против правительственной армии выступили формирования Сил быстрого реагирования (в прошлом - местное ополчение).
Конфликт в Йемене
Противостояние в Йемене – еще один плод так называемой Арабской весны, серии волнений и "цветных" переворотов. Как и в Сирии, такая революция привела к затяжному гражданскому противостоянию. Поддерживаемые Ираном хуситы воюют с правительством, за которым стоят Саудовская Аравия и ОАЭ.
В 2022 году было объявлено перемирие, однако локальные столкновения продолжаются по-прежнему.
© East News / FOTOLINK/AP
© East News / FOTOLINK/AP
Война в Сахеле
Сахель – африканский регион, в границах которого располагается территории дюжины государств. Часть из них уже много лет находится в состоянии постоянных боевых действий, которые ведут правительства против разнообразных группировок.
В Мали, например, власти воюют с формированиями туарегов, которые хотят отсоединить территории на севере страны, а в Нигерии и Нигере идет борьба с группировками исламистов. Конфликты в Сахеле продолжают приводить к гибели все новых мирных граждан, сотни тысяч которых вынуждены бежать из опасных районов.
Лишь за 2024 год в Сахеле погибли порядка 12 тыс. человек.
Хаос в Сомали
Сомали – государство на востоке Африке. Одно из самых неблагополучных стран не только континента, но и всего мира. Причина – бедственное положение в экономике и активность исламистских группировок.
К началу 2010-х гг. Сомали как единое государство фактически прекратило свое существование. Сейчас эта страна имеет федеративное устройство. В разное время свои военные контингенты в Сомали вводили Эфиопия и Кения, сейчас безопасность поддерживается миротворческими силами Африканского союза.
Основной противник центральных властей – радикальная группировка "аш-Шабаб". В прошлом году она активизировала свои действия, совершив несколько терактов.
Гражданский конфликт в Мьянме
В этой азиатской стране с 2021 года продолжается противостояние захватившей власть хунты и свергнутого ею правительства и различных вооруженных формирований, сформированных в разных регионах страны.
Считается, что за эти годы в результате боевых действий и захлестнувшего страну насилия в Мьянме были убиты более 45 тыс. человек.
© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer
Заключение
Описанными выше войнами список горячих точек планеты не ограничивается. Целый ряд конфликтов или же находится в неактивной фазе, либо же ограничивается локальными эпизодами:
- Афганистан;
- Конфликт Индии и Пакистана за Кашмир;
- Филиппины (противостояние правительства с исламистскими группировками, а также с маоистами);
- Колумбия (борьба властей с остатками леворадикальных вооруженных формирований);
- Эфиопия (противостояние с сепаратистами в провинции Тыграй);
- Нагорный Карабах;
- Ирак;
- Приднестровье и т.д.
В списке также отсутствуют страны, где нет военных или гражданских конфликтов в их традиционном понимании, однако есть силовые противостояния иного рода, например борьба властей Мексики с наркокартелями с использованием армии. В 2023 году в результате преступлений, связанных с наркоторговлей, погибли более 42 тыс. мексиканцев.
В предстоящие годы не исключено, что перечень военных конфликтов может пополниться. На это, в частности, намекает новый президент США Дональд Трамп, который заявил, что намерен установить контроль над Гренландией и Панамским каналом. Пока о силовом решении этих вопросов речи не идет, однако неизвестно, как события будут развиваться дальше.
Кроме того, изрядная часть всех мировых конфликтов так или иначе связана с Западом. Война на Украине стала результатом устремления НАТО на восток, африканские войны – наследие колониальной эпохи и эксплуатации этих стран европейскими державами, интервенций и т.д.
Как известно, в мире никогда, ни на один день не прекращалась война. Рост военных расходов в западных странах, все громче звучащая оттуда милитаристская риторика говорит о том, что такой день наступит еще очень нескоро.
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