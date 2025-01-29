https://ukraina.ru/20250129/1060662654.html

Сверить Часы Судного дня: где, кто и за что сейчас воюет в мире

Сверить Часы Судного дня: где, кто и за что сейчас воюет в мире - 29.01.2025 Украина.ру

Сверить Часы Судного дня: где, кто и за что сейчас воюет в мире

Стрелки Часов Судного дня снова идут вперед. До ядерной полуночи осталось 89 секунд. Издание Украина.ру приводит список основных конфликтов, которые сейчас происходят на планете и потенциальных точек напряжения, где в будущем может полыхнуть война

2025-01-29T17:04

2025-01-29T17:04

2025-01-29T17:43

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газа

израиль

сомали

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Символические Часы Судного дня были придуманы физиками-ядерщиками в 1947-м. Именно в том году их изображение появилось на обложке бюллетеня ученых. Время, которое показывают эти часы обозначает уровень международной напряженности и риска гибели человечества в глобальном конфликте. Полночь означает момент ядерного катаклизма.В последние годы стрелки этих часов передвигались только вперед. Накануне секундная стрелка была передвинута еще на одно деление. Теперь время до полуночи составляет 89 секунд – это наивысший показатель за все время."То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих конфликтов зашкаливает, это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть", - прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Российская военная спецоперация на УкраинеНа сегодняшний день – это самый крупномасштабный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Российские власти неоднократно подчеркивали, что мирное решение противостояния возможно только с учетом интересов РФ и на условиях долгосрочных гарантий безопасности.Война в ГазеОдин из самых кровопролитных эпизодов противостояния Израиля и палестинцев последних лет начался в секторе Газа в октябре 2023 года.По подсчетам минздрава Газы, на лето прошлого года погибшими числились свыше 38 тыс. палестинцев. Израильские власти подтвердил гибель свыше 800 мирных жителей Израиля и порядка 750 военнослужащих ЦАХАЛ и сотрудников органов правопорядка.Девятнадцатого января этого года между Израилем и движением ХАМАС вступило в силу перемирие, начался обмен удерживаемыми лицами, израильская армия должна покинуть ряд занятых ею районов сектора Газа.Гражданская война в СирииПродолжается с перерывами с 2011 года. В конце ноября прошлого года наступление ряда оппозиционных группировок из числа исламистов привело к падению режима Башара Асада.В это же время Израиль начал наземную операцию в Сирии, заняв часть территории этой страны. Это стало первым случаем, когда израильская армия перешла сирийскую границу со времен окончания войны Судного дня в 1974 году.Конфликт между Руандой и ДР КонгоНа сегодняшний день – это одно из самых напряженных противостояний в Африке.В настоящее время формирования народа тутси ведут боевые действий в Демократической Республике (ДР) Конго. Их поддерживает Руанда, которая разорвала недавно дипломатические отношения с ДР Конго. Страны оказались на грани полномасштабной войны. На днях заседание по этому вопросу провел Совбез ООН.В конце 1990-х ДР Конго уже была ареной ожесточенных боевых действий, которые вели тутси. Конфликт был завершен в 2003 году. Считается самым крупным военным конфликтом в мире со времен Второй мировой. За пять лет в результате войны, голода и болезней погибли 5,4 млн человек.Гражданская война в СуданеЕще один перманентный африканский конфликт, который тянется с 1980-х гг. Последний к настоящему моменту виток противостояния разгорелся в 2023 году. Против правительственной армии выступили формирования Сил быстрого реагирования (в прошлом - местное ополчение).Конфликт в ЙеменеПротивостояние в Йемене – еще один плод так называемой Арабской весны, серии волнений и "цветных" переворотов. Как и в Сирии, такая революция привела к затяжному гражданскому противостоянию. Поддерживаемые Ираном хуситы воюют с правительством, за которым стоят Саудовская Аравия и ОАЭ.В 2022 году было объявлено перемирие, однако локальные столкновения продолжаются по-прежнему.Война в СахелеСахель – африканский регион, в границах которого располагается территории дюжины государств. Часть из них уже много лет находится в состоянии постоянных боевых действий, которые ведут правительства против разнообразных группировок.В Мали, например, власти воюют с формированиями туарегов, которые хотят отсоединить территории на севере страны, а в Нигерии и Нигере идет борьба с группировками исламистов. Конфликты в Сахеле продолжают приводить к гибели все новых мирных граждан, сотни тысяч которых вынуждены бежать из опасных районов.Лишь за 2024 год в Сахеле погибли порядка 12 тыс. человек.Хаос в СомалиСомали – государство на востоке Африке. Одно из самых неблагополучных стран не только континента, но и всего мира. Причина – бедственное положение в экономике и активность исламистских группировок.К началу 2010-х гг. Сомали как единое государство фактически прекратило свое существование. Сейчас эта страна имеет федеративное устройство. В разное время свои военные контингенты в Сомали вводили Эфиопия и Кения, сейчас безопасность поддерживается миротворческими силами Африканского союза.Основной противник центральных властей – радикальная группировка "аш-Шабаб". В прошлом году она активизировала свои действия, совершив несколько терактов.Гражданский конфликт в МьянмеВ этой азиатской стране с 2021 года продолжается противостояние захватившей власть хунты и свергнутого ею правительства и различных вооруженных формирований, сформированных в разных регионах страны.Считается, что за эти годы в результате боевых действий и захлестнувшего страну насилия в Мьянме были убиты более 45 тыс. человек.ЗаключениеОписанными выше войнами список горячих точек планеты не ограничивается. Целый ряд конфликтов или же находится в неактивной фазе, либо же ограничивается локальными эпизодами:- Афганистан;- Конфликт Индии и Пакистана за Кашмир;- Филиппины (противостояние правительства с исламистскими группировками, а также с маоистами);- Колумбия (борьба властей с остатками леворадикальных вооруженных формирований);- Эфиопия (противостояние с сепаратистами в провинции Тыграй);- Нагорный Карабах;- Ирак;- Приднестровье и т.д.В списке также отсутствуют страны, где нет военных или гражданских конфликтов в их традиционном понимании, однако есть силовые противостояния иного рода, например борьба властей Мексики с наркокартелями с использованием армии. В 2023 году в результате преступлений, связанных с наркоторговлей, погибли более 42 тыс. мексиканцев.В предстоящие годы не исключено, что перечень военных конфликтов может пополниться. На это, в частности, намекает новый президент США Дональд Трамп, который заявил, что намерен установить контроль над Гренландией и Панамским каналом. Пока о силовом решении этих вопросов речи не идет, однако неизвестно, как события будут развиваться дальше.Кроме того, изрядная часть всех мировых конфликтов так или иначе связана с Западом. Война на Украине стала результатом устремления НАТО на восток, африканские войны – наследие колониальной эпохи и эксплуатации этих стран европейскими державами, интервенций и т.д.Как известно, в мире никогда, ни на один день не прекращалась война. Рост военных расходов в западных странах, все громче звучащая оттуда милитаристская риторика говорит о том, что такой день наступит еще очень нескоро.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьО том, как администрация бывшего президента США планировала убийство Владимира Путина - в материале издания Украина.ру Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное.

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Павел Котов

эксклюзив, газа, израиль, сомали, дональд трамп, дмитрий песков, башар асад, хамас, война, украина, сво