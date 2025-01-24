Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060503899.html
Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ
Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ - 24.01.2025 Украина.ру
Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ
Сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане ВС РФ совершили большой прорыв. Сами украинские военные говорят, что над ними теперь темное небо, потому что повсюду летают российские дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2025-01-24T04:15
2025-01-24T04:15
новости
россия
украина
всу
мины
дроны
бпла
оружие
беспилотники
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058898766_0:227:2833:1821_1920x0_80_0_0_a27b0349804f03abb486dc1f48298f08.jpg
Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, как российские операторы БПЛА сбрасывают на украинский блиндаж противотанковую мину ТМ-62, вес которой составляет 10 килограмм.Сбросы противотанковых мин на позиции ВСУ говорят о том, что в этом плане ВС РФ сделали большой прорыв. Если раньше у России было небольшое отставание от противника по количеству и качеству применения дронов, то теперь мы его перегнали, указал эксперт.Другое дело, что целей для 10 килограммов взрывчатки уже не очень много. Мы запугали ВСУ до такой степени, что они теперь не могут спокойно перемещаться в ближнем тылу. Поэтому тратить противотанковые мины нужно только на серьезные объекты, отметил полковник запаса.Дело в том, что российское нахождение в небе четко организовано. То есть это не та ситуация, когда "рядовой Иванов и капитан Петров куда-то там решили полетать", указал Насонов."Мы выстроили систему, когда в полосе подразделения находится такое количество БПЛА, которое позволяет ему маневрировать, реагировать на изменившуюся обстановку и поражать цели. Мы не просто разведываем местность и пугаем противника, но и решаем серьезные задачи", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250123/1060481204.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058898766_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_35c708265cc933d50637fc8408c149b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, всу, мины, дроны, бпла, оружие, беспилотники, сво, детали, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Украина, ВСУ, мины, дроны, БПЛА, оружие, беспилотники, СВО, детали, Спецоперация, ВС РФ

Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ

04:15 24.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане ВС РФ совершили большой прорыв. Сами украинские военные говорят, что над ними теперь темное небо, потому что повсюду летают российские дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, как российские операторы БПЛА сбрасывают на украинский блиндаж противотанковую мину ТМ-62, вес которой составляет 10 килограмм.
Сбросы противотанковых мин на позиции ВСУ говорят о том, что в этом плане ВС РФ сделали большой прорыв. Если раньше у России было небольшое отставание от противника по количеству и качеству применения дронов, то теперь мы его перегнали, указал эксперт.

"Чего-чего, а противотанковых мин у нас более чем достаточно. Беспилотники тоже есть. Да, их меньше, чем "Мавиков" и обычных fpv-дронов, но у нас их со временем будет больше", — сообщил Насонов.

Другое дело, что целей для 10 килограммов взрывчатки уже не очень много. Мы запугали ВСУ до такой степени, что они теперь не могут спокойно перемещаться в ближнем тылу. Поэтому тратить противотанковые мины нужно только на серьезные объекты, отметил полковник запаса.
Дело в том, что российское нахождение в небе четко организовано. То есть это не та ситуация, когда "рядовой Иванов и капитан Петров куда-то там решили полетать", указал Насонов.
"Мы выстроили систему, когда в полосе подразделения находится такое количество БПЛА, которое позволяет ему маневрировать, реагировать на изменившуюся обстановку и поражать цели. Мы не просто разведываем местность и пугаем противника, но и решаем серьезные задачи", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 06:50
Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крахСильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся — не без помощи Китая. Если Трамп отдаст дань уважения России и ее президенту, будет проще прийти к соглашению.
 
НовостиРоссияУкраинаВСУминыдроныБПЛАоружиебеспилотникиСВОдеталиСпецоперацияВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО
05:30"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
05:15"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа
05:14Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"
05:00"Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США
04:56Ультиматум Трампа: блеф или угроза?
04:45По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"
04:45У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов
04:30Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВО
04:15Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ
04:00"Это ужасная война": Андрей Сидоров объяснил, почему Трамп воздержался от риторики по Украине
03:45Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области
03:30Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию
03:15Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами
03:00Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ
20:35"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп
20:17Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
20:00Андрей Грозин: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится
19:54Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
19:39Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
Лента новостейМолния