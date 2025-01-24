https://ukraina.ru/20250124/1060503899.html

Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ

Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ - 24.01.2025 Украина.ру

Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ

Сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане ВС РФ совершили большой прорыв. Сами украинские военные говорят, что над ними теперь темное небо, потому что повсюду летают российские дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2025-01-24T04:15

2025-01-24T04:15

2025-01-24T04:15

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Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, как российские операторы БПЛА сбрасывают на украинский блиндаж противотанковую мину ТМ-62, вес которой составляет 10 килограмм.Сбросы противотанковых мин на позиции ВСУ говорят о том, что в этом плане ВС РФ сделали большой прорыв. Если раньше у России было небольшое отставание от противника по количеству и качеству применения дронов, то теперь мы его перегнали, указал эксперт.Другое дело, что целей для 10 килограммов взрывчатки уже не очень много. Мы запугали ВСУ до такой степени, что они теперь не могут спокойно перемещаться в ближнем тылу. Поэтому тратить противотанковые мины нужно только на серьезные объекты, отметил полковник запаса.Дело в том, что российское нахождение в небе четко организовано. То есть это не та ситуация, когда "рядовой Иванов и капитан Петров куда-то там решили полетать", указал Насонов."Мы выстроили систему, когда в полосе подразделения находится такое количество БПЛА, которое позволяет ему маневрировать, реагировать на изменившуюся обстановку и поражать цели. Мы не просто разведываем местность и пугаем противника, но и решаем серьезные задачи", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060481204.html

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