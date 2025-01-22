https://ukraina.ru/20250122/1060448545.html

Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок

Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок - 22.01.2025 Украина.ру

Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок

СВО вошла в стадию борьбы экономик. А экономика России явно стабильнее украинской, потому что Украина полностью зависит от Запада, считает военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2025-01-22T07:00

2025-01-22T07:00

2025-01-22T07:24

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Роман Олегович, ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, как наши операторы БПЛА сбрасывают на украинский блиндаж противотанковую мину ТМ-62. Что нужно сделать нашим оружейникам, офицерам и солдатам, чтобы мы повсеместно применяли такую тактику?- Ничего особенно делать не надо. Надо обобщить этот опыт, подтвердить его эффективность и доложить вышестоящему командованию.Вышестоящее командование поручит в мастерских перепечатать на 3D-принтере то или иное крепление под любой вид боеприпасов. А потом надо провести ряд экспериментов, чтобы понять, с какой высоты, в какую погоду, на какой траектории и по какой цели нужно сбрасывать этот вид боеприпасов.Наши командиры, которые занимаются вопросами БПЛА, знают все эти технические нюансы.Отмечу также, что наши военнослужащие, которые поразят ту или иную цель, получат дополнительные денежные выплаты и могут заслужить государственные награды.Сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом отношении мы сделали серьезный прорыв. Если раньше у нас было небольшое отставание от противника по количеству и качеству применения БПЛА, то теперь мы его перегнали. Сами украинские военные говорят, что небо над ними теперь темное, потому что повсюду летают наши беспилотники и качественно поражают их.- Хватит ли у нас таких мин? Достаточно ли у нас беспилотников, способных нести минимум 10 килограммов взрывчатки?- Чего-чего, а противотанковых мин у нас более чем достаточно. Беспилотники тоже есть. Да, их меньше, чем "Мавиков" и обычных fpv-дронов, но у нас их со временем будет больше.Другое дело, что целей для 10 килограммов взрывчатки уже не так много. Мы запугали ВСУ до такой степени, что они теперь не могут спокойно перемещаться в ближнем тылу. Поэтому тратить такие мины мы будем только на серьезные объекты.Понимаете, наше нахождение в небе четко организовано. Нет такого, что рядовой Иванов и капитан Петров куда-то там решили полетать. Мы выстроили систему, когда в полосе подразделения находится такое количество БПЛА, которое позволяет ему маневрировать, реагировать на изменившуюся обстановку и поражать цели. Мы не просто разведываем местность и пугаем противника, но и решаем серьезные задачи.- Мы на днях отмечали День инженерных войск. Могли бы привести конкретные примеры, когда они наиболее ярко проявили себя на СВО?- Начнем со строительства минных полей, которые не дали ВСУ провести успешное наступление летом 2023 года.Инженерная подготовка местности для обороны – это очень важная задача. Это же просто сказка, когда полковая землеройная машина выкапывает ротный опорный пункт за два часа.Инженерные войска – это высокотехнологичные войска. Достаточно вспомнить страшно известную систему "Земледелие", благодаря которой мы можем быстро прикрыть тот или иной участок минными заграждениями: как противопехотными, так и противотанковыми. Это нужно в том числе для того, чтобы заставить колонны ВСУ двигаться в том месте, где нам будет удобно ее сжечь, или затруднить ей уход с поля боя.Уточню, что "Земледелие" занимается дистанционным минированием. К тому же, эти мины мы можем отключить. То есть мы можем засеять территорию минами и продолжить тропу для прохода разведки, а потом опять включить их. Это же просто чудо.Да, мины для "Земледелия" стоят недешево. Но жизни наших солдат – дороже. Причем СВО стала первым вооруженным конфликтом, когда мы эти системы применили и наработали опыт их использования.Отмечу также, что наши инженерные войска занимаются маскировкой наших позиций и установлением ложных целей (те же надувные танки). Это я не говорю уже о повседневных задачах вроде транспортировки и очистки воды на десятки кубометров.Повторюсь, инженерные войска приносят огромные результаты. Опытному командиру без них не обойтись.- Переходим к возможностям противника. Недавно Сырский в интервью заявил, что войну в обороне выиграть невозможно, но раз уж Украина пока не может никуда наступать, то ей надо делать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем. Он тут выступил как Капитан Очевидность? Или противник еще может сделать в этом отношении что-то конкретное?- Сырский – опытный военачальник. Он понимает, что в ВСУ сейчас катастрофически не хватает личного состава, поэтому он выступает с заявлениями, которые показали бы, что у них не все так плохо и что киевский режим что-то делает.Что касается БПЛА, то Украинская ССР в течение многих лет собирала у себя серьезный мозговой центр, и определенные технологии с тех времен у Украины сохранились. Эти технологии вместе с продукцией Запада позволяют им отрабатывать тактику применения того или иного вооружения, как это было с теми же "Байрактарами".В частности, киевский режим вполне может изготовить новые БПЛА, которые могут нести большой заряд взрывчатки.То есть Сырский в этом интервью пытается еще и получить от Запада некие технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Пока Запад идет на это неохотно. Например, когда США передавала ей "Абрамсы", они сняли с них элементы защиты, с которыми они использовались во всех конфликтах, потому что не доверили украинским военнослужащих такие сложные технологии. И вряд ли эта ситуация изменится.Более того, для производства нужны гигантские финансовые средства. А Трамп уже поручил провести аудит помощи Украине, потому что не верит, что деньги и оружие, переданные Киеву, эффективно использовались.Вы же еще не забывайте, что война идет на линии соприкосновения, а не на Марсе. Если Сырский думает, что Россия не будет технологически развиваться, он глубоко ошибается. Мы совершенствуем свой РЭБ, киберподготовку и материальное обеспечение.Я бы даже сказал, что СВО вошла в стадию борьбы экономик. А экономика России явно стабильнее украинской, потому что Украина полностью зависит от Запада.- А вы не думаете, что Трамп проведет аудит ресурсов, выделенных на Украину, и научит киевский режим еще лучше воевать?- У Трампа пока еще нет четкой стратегии в отношении Украины. Только сейчас он получил доступ к информации, которая позволит ему объективно оценить обстановку. К тому же, у него внутри Америки сейчас полно проблем. Ему сперва надо будет провести аудит государственного управления в США.Теоретически у него есть два способа прекратить этот конфликт, как он об этом говорить.Первое. Он заставит Украину пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию.Второе. Он постепенно снижает финансовую и военную поддержку Украину.Как только это произойдет, Европа тоже вынуждена будет отказаться от поддержки Киева. Потому что Украина – это прорва, которая пожирает все ресурсы мира. А свободных денег и свободного оружия в мире сейчас нет.Но даже если Трамп не будет отказываться от поддержки Украины, он никаких уступок от России точно не дождется.- Последний вопрос о текущих делах на фронте. По поводу Покровского направления была информация, что мы закрепились в районе Котлино и Удачное на трассе Синельниково-Покровск. При каких условиях мы можем перерезать последнюю дорогу для снабжения города "Покровск-Павлоград"?- То, что возле Покровска украинцы взорвали шахтные стволы говорит о том, что они себя на этой территории не видят. От Котлино порядка шести километров до трассы Е4, Е5 и Е6, которые позволяют результативно снабжать Красноармейск (Покровск).Сейчас артиллерийские подразделения выдвинутся на огневой рубеж, разобьют на квадраты эти автотрассы, выложат на грунт боеприпасы, получат ориентиры, сосредоточат огонь и, поверьте, доставка в Красноармейск вооружения и личного состава будет отсечена.В итоге под контролем противника останется только трасса Е50, которую можно будет использовать для снабжения. Но она находится от линии боевого соприкосновения на расстоянии 7-9 километров. Поэтому сложностей для поражения данных объектов нет.Как только гарнизон останется без снабжения, украинские военнослужащие встанут и строем выйдут из города. На это потребуется месяца полтора-два. Я говорю на основании существовавших до недавнего времени нормативов, не учитывая то, что перед нами стоит задача не разрушить ничего лишнего и сохранить жизни своих военнослужащих.О других аспектах СВО - в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

https://ukraina.ru/20250121/1060434118.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, запад, дональд трамп, александр сырский, вооруженные силы украины, сво, экономика, беспилотники, мины, технологии, сша