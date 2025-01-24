https://ukraina.ru/20250124/1060499869.html

Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ

Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ - 24.01.2025 Украина.ру

Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ

Сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане российские военные совершили большой прорыв. Сами украинские военные говорят, что над ними теперь темное небо, потому что повсюду летают российские БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2025-01-24T03:00

2025-01-24T03:00

2025-01-24T03:00

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Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, как российские операторы БПЛА сбрасывают на украинский блиндаж противотанковую мину ТМ-62.По мнению эксперта, чтобы повсеместно применять такую тактику, ничего особенного российским оружейникам и офицерам делать не надо. Надо просто обобщить этот опыт, подтвердить его эффективность и доложить командованию, добавил он.Вышестоящее командование ВС РФ поручит в мастерских перепечатать на 3D-принтере то или иное крепление под любой вид боеприпасов, указал полковник запаса.По его мнению, сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане российские военные совершили большой прорыв. Если раньше у России было небольшое отставание от противника по количеству и качеству применения дронов, то теперь мы его перегнали, указал эксперт."Сами украинские военные говорят, что небо над ними теперь темное, потому что повсюду летают наши беспилотники и качественно поражают их", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060468577.html

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