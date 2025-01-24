Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ - 24.01.2025 Украина.ру
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Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ
Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ - 24.01.2025 Украина.ру
Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ
Сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане российские военные совершили большой прорыв. Сами украинские военные говорят, что над ними теперь темное небо, потому что повсюду летают российские БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2025-01-24T03:00
2025-01-24T03:00
новости
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мины
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боеприпасы
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Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, как российские операторы БПЛА сбрасывают на украинский блиндаж противотанковую мину ТМ-62.По мнению эксперта, чтобы повсеместно применять такую тактику, ничего особенного российским оружейникам и офицерам делать не надо. Надо просто обобщить этот опыт, подтвердить его эффективность и доложить командованию, добавил он.Вышестоящее командование ВС РФ поручит в мастерских перепечатать на 3D-принтере то или иное крепление под любой вид боеприпасов, указал полковник запаса.По его мнению, сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане российские военные совершили большой прорыв. Если раньше у России было небольшое отставание от противника по количеству и качеству применения дронов, то теперь мы его перегнали, указал эксперт."Сами украинские военные говорят, что небо над ними теперь темное, потому что повсюду летают наши беспилотники и качественно поражают их", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, бпла, дроны, беспилотники, вс рф, мины, всу, боеприпасы, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, БПЛА, дроны, беспилотники, ВС РФ, мины, ВСУ, боеприпасы, СВО, детали, Спецоперация

Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ

03:00 24.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане российские военные совершили большой прорыв. Сами украинские военные говорят, что над ними теперь темное небо, потому что повсюду летают российские БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, как российские операторы БПЛА сбрасывают на украинский блиндаж противотанковую мину ТМ-62.
По мнению эксперта, чтобы повсеместно применять такую тактику, ничего особенного российским оружейникам и офицерам делать не надо. Надо просто обобщить этот опыт, подтвердить его эффективность и доложить командованию, добавил он.
Вышестоящее командование ВС РФ поручит в мастерских перепечатать на 3D-принтере то или иное крепление под любой вид боеприпасов, указал полковник запаса.
"А потом надо провести ряд экспериментов, чтобы понять, с какой высоты, в какую погоду, на какой траектории и по какой цели нужно сбрасывать этот вид боеприпасов", — подчеркнул Насонов.
По его мнению, сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане российские военные совершили большой прорыв. Если раньше у России было небольшое отставание от противника по количеству и качеству применения дронов, то теперь мы его перегнали, указал эксперт.
"Сами украинские военные говорят, что небо над ними теперь темное, потому что повсюду летают наши беспилотники и качественно поражают их", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью
Вчера, 07:15
Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубинойБлондинистый дедушка лёгкого поведения безрассудно прокутит много чего — от дипломатических позиций США до жизней многих людей в мире. Трамп просто идёт по своему пути, иной раз попадая с нами в ногу. Встанет Россия поперёк — перешагнёт. Если мы не заставим споткнуться.
 
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05:30"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
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03:00Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ
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