Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане российские военные совершили большой прорыв. Сами украинские военные говорят, что над ними теперь темное небо, потому что повсюду летают российские БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, как российские операторы БПЛА сбрасывают на украинский блиндаж противотанковую мину ТМ-62.
По мнению эксперта, чтобы повсеместно применять такую тактику, ничего особенного российским оружейникам и офицерам делать не надо. Надо просто обобщить этот опыт, подтвердить его эффективность и доложить командованию, добавил он.
Вышестоящее командование ВС РФ поручит в мастерских перепечатать на 3D-принтере то или иное крепление под любой вид боеприпасов, указал полковник запаса.
"А потом надо провести ряд экспериментов, чтобы понять, с какой высоты, в какую погоду, на какой траектории и по какой цели нужно сбрасывать этот вид боеприпасов", — подчеркнул Насонов.
По его мнению, сбросы противотанковых мин с дронов говорят о том, что в этом плане российские военные совершили большой прорыв. Если раньше у России было небольшое отставание от противника по количеству и качеству применения дронов, то теперь мы его перегнали, указал эксперт.
"Сами украинские военные говорят, что небо над ними теперь темное, потому что повсюду летают наши беспилотники и качественно поражают их", — резюмировал собеседник издания.
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