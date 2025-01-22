https://ukraina.ru/20250122/1060450810.html

Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство

Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство - 22.01.2025 Украина.ру

Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство

России вместо остатков Украины нужно создать новое государство: его можно заново принять в ООН, а Украину оттуда вычеркнуть. Остатки этого государства можно назвать как угодно: хоть "Галиция", хоть "Конфедерация Галиции, Волыни и Подолья". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-22T04:30

2025-01-22T04:30

2025-01-22T04:30

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На днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина". При этом в Киеве неоднократно заявляли, что гарантировать ее безопасность может или вступление в НАТО, или создание альтернативного военного союза, или система двусторонних договоров между Украиной и отдельными странами Запада.Политолог отметил, что в заявлении Лаврова главное - не слова о том, что Россия готова что-то обсуждать, а неопределенность названия страны, которой Россия может дать какие-то гарантии безопасности."Это очень важно с точки зрения наших национальных интересов. Если мы оставим какие-то огрызки Украины в качестве отдельного государства, нам необходимо, чтобы они не назывались "Украиной" и чтобы они не сохраняли правопреемственность Украины", — подчеркнул обозреватель.И естественно, что Америке нужна пост Украина, у которой будут территориальные претензии к России. Поэтому России вместо остатков Украины нужно создать новое государство: его можно заново принять в ООН, а Украину оттуда вычеркнуть, отметил Ищенко.Остатки этого государства можно назвать как угодно: хоть "Галиция", хоть "Конфедерация Галиции, Волыни и Подолья", указал эксперт."Главное, чтобы это было другим государством, которое только что создали из части территорий бывшей Украины, но не имеющее никаких прав преемственности с бывшей Украиной", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060444137.html

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