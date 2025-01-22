Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство - 22.01.2025 Украина.ру
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Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство
Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство - 22.01.2025 Украина.ру
Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство
России вместо остатков Украины нужно создать новое государство: его можно заново принять в ООН, а Украину оттуда вычеркнуть. Остатки этого государства можно назвать как угодно: хоть "Галиция", хоть "Конфедерация Галиции, Волыни и Подолья". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-22T04:30
2025-01-22T04:30
новости
украина
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волынь
ростислав ищенко
сергей лавров
галиция
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государство
территория
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На днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина". При этом в Киеве неоднократно заявляли, что гарантировать ее безопасность может или вступление в НАТО, или создание альтернативного военного союза, или система двусторонних договоров между Украиной и отдельными странами Запада.Политолог отметил, что в заявлении Лаврова главное - не слова о том, что Россия готова что-то обсуждать, а неопределенность названия страны, которой Россия может дать какие-то гарантии безопасности."Это очень важно с точки зрения наших национальных интересов. Если мы оставим какие-то огрызки Украины в качестве отдельного государства, нам необходимо, чтобы они не назывались "Украиной" и чтобы они не сохраняли правопреемственность Украины", — подчеркнул обозреватель.И естественно, что Америке нужна пост Украина, у которой будут территориальные претензии к России. Поэтому России вместо остатков Украины нужно создать новое государство: его можно заново принять в ООН, а Украину оттуда вычеркнуть, отметил Ищенко.Остатки этого государства можно назвать как угодно: хоть "Галиция", хоть "Конфедерация Галиции, Волыни и Подолья", указал эксперт."Главное, чтобы это было другим государством, которое только что создали из части территорий бывшей Украины, но не имеющее никаких прав преемственности с бывшей Украиной", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, волынь, ростислав ищенко, сергей лавров, галиция, оон, государство, территория, детали, сво, мид, договор, нато
Новости, Украина, Россия, Волынь, Ростислав Ищенко, Сергей Лавров, Галиция, ООН, государство, территория, детали, СВО, МИД, договор, НАТО

Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство

04:30 22.01.2025
 
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
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России вместо остатков Украины нужно создать новое государство: его можно заново принять в ООН, а Украину оттуда вычеркнуть. Остатки этого государства можно назвать как угодно: хоть "Галиция", хоть "Конфедерация Галиции, Волыни и Подолья". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина". При этом в Киеве неоднократно заявляли, что гарантировать ее безопасность может или вступление в НАТО, или создание альтернативного военного союза, или система двусторонних договоров между Украиной и отдельными странами Запада.
Политолог отметил, что в заявлении Лаврова главное - не слова о том, что Россия готова что-то обсуждать, а неопределенность названия страны, которой Россия может дать какие-то гарантии безопасности.
"Это очень важно с точки зрения наших национальных интересов. Если мы оставим какие-то огрызки Украины в качестве отдельного государства, нам необходимо, чтобы они не назывались "Украиной" и чтобы они не сохраняли правопреемственность Украины", — подчеркнул обозреватель.
И естественно, что Америке нужна пост Украина, у которой будут территориальные претензии к России. Поэтому России вместо остатков Украины нужно создать новое государство: его можно заново принять в ООН, а Украину оттуда вычеркнуть, отметил Ищенко.
Остатки этого государства можно назвать как угодно: хоть "Галиция", хоть "Конфедерация Галиции, Волыни и Подолья", указал эксперт.
"Главное, чтобы это было другим государством, которое только что создали из части территорий бывшей Украины, но не имеющее никаких прав преемственности с бывшей Украиной", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Вчера, 19:30
Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на УкраинеПобеда Трампа — это брешь в этом едином фронте идиотизма, который нам противостоит на Украине. Это голос американских националистов. Да, необразованных нуворишей, но с реальным мышлением.
 
НовостиУкраинаРоссияВолыньРостислав ИщенкоСергей ЛавровГалицияООНгосударствотерриториядеталиСВОМИДдоговорНАТО
 
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