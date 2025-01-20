https://ukraina.ru/20250120/1060315307.html

Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь

Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь - 20.01.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь

Америке нужна Украина или пост Украина, которая будет иметь территориальные претензии к России. Поэтому нам вместо остатков Украины нужно создать новое государство с другим названием, чтобы оно не имело никакой правопреемственности с прежней Украиной, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-20T06:45

2025-01-20T06:45

2025-01-20T06:45

интервью

украина

россия

сша

сергей лавров

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ростислав ищенко

вооруженные силы украины

рамштайн

курская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина". При этом Киев неоднократно заявлял, что гарантировать безопасность Украины может или вступление в НАТО, или создание альтернативного военного союза, или система двусторонних договоров между Украиной и отдельными западными странами.- Ростислав Владимирович, означает ли это, что Россия готова пойти Украине на определенные уступки?- Разве Лавров сказал, что Россия готова согласиться с позицией Киева по гарантиям безопасности Украины?Украина может считать что угодно. Украина вообще считает, что боевые действия можно закончить только после того, как ВС РФ уйдут из Крыма. Понятно, что это мы с Киевом обсуждать не будем.Более того, в этом заявлении Лаврова главное - не слова о том, что Россия готова что-то обсуждать, а неопределенность названия страны, которой Россия может дать какие-то гарантии безопасности. Это очень важно с точки зрения наших национальных интересов. Если мы оставим какие-то огрызки Украины в качестве отдельного государства, нам необходимо, чтобы они не назывались "Украиной" и чтобы они не сохраняли правопреемственность Украины.Западу важно, чтобы они сохраняли правопреемственность Украины, потому что им тогда будет с кого выбивать долги. А не важно, чтобы не сохраняли, потому что тогда будет некому предъявлять к нам территориальные претензии. Даже если Украина напишет, что отказывается от всех претензий на территории, которые перешли в состав России, через несколько лет Украина может сказать: "Нас заставили смириться с потерей территорий силой оружия, мы эти соглашения не признаем", а потом все начнется снова.А если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории уже никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Мы уйдем от серьезной международной проблемы.Кто-то может мне возразить: "Ну и пусть себе какой-то огрызок Украины сохранится. Сколько десятилетий Япония вокруг Курил танцует, и никому от этого ни холодно, ни жарко". Тем не менее, и СССР, и РФ пытались эту проблему урегулировать. Советский Союз даже был готов отказаться от части спорных островов только для того, чтобы получить мирный договор с Японией, где будет черным по белому написано, что Токио признает все эти территориальные изменения и никаких претензий не предъявляет.Это разумный подход. Потому что времена меняются, а претензии остаются.Понятно, что если у тебя есть серьезная военная мощь, ты можешь попытаться отобрать любые территории. Но такие договоренности все равно облегчают твою международную жизнь. А сейчас Япония до сих пор увязывает разные вопросы экономического сотрудничества с Россией с вопросами "северных территорий". Именно из-за этого у Москвы и Токио зачастую не взлетают интересные и взаимовыгодные проекты. Не было бы этой проблемы – были бы другие отношения.Неслучайно же США не давали японцам пойти на это соглашение с нами. В свое время мы почти договорились. Речь шла только о том, что Япония должна быть нейтральной и что оттуда должны уйти американские военные базы. И все соглашения тут же были сорваны. Америке выгодна Япония, у которой есть постоянные территориальные претензии с Россией, потому что это для нас постоянный раздражающий фактор.И естественно, что Америке нужна Украина или пост Украина, которая будет иметь территориальные претензии к России. Поэтому нам вместо остатков Украины нужно создать новое государство: его можно заново принять в ООН, а Украину оттуда вычеркнуть.Остатки Украины можно назвать как угодно: хоть "Галиция", хоть "Конфедерация Галиции, Волыни и Подолья". Главное, чтобы это было другим государством, которое только что создали из части территорий бывшей Украины, но не имеющее никаких прав преемственности с бывшей Украиной.Вернемся к Лаврову. Мы готовы обсуждать все, но со своей точки зрения. И к миру мы готовы, но на наших условиях. Пора бы уже привыкнуть к этой позиции нашего МИДа. Если бы мы не были готовы отстаивать наши интересы в том числе вооруженным путем в том числе до конца, мы не то, что СВО бы не начали: даже Путин бы с Мюнхенской речью не выступал.- А есть ли хоть один расклад, при котором мнение того, что называется "Украиной", будет учтено Россией и США? Пока все выглядит так, что и Москве, и Вашингтону на позицию киевского режима наплевать.- Если мнение Украины будет выгодно и России, и США, оно будет учтено. Но для этого Россия и США должны прийти к единой позиции, с которой бы согласилась Украина. Мы бы тогда даже сказали: "Вот видите, это даже украинское мнение, а не наше". Во всех остальных случаях мнение Украины учитываться не будет.Более того, Россия была готова учитывать чужие мнения до СВО. А в процессе СВО выяснилось, что наши взгляды на прекрасный новый мир кардинально различаются. США сказали, что ведут с нами войну, или чтобы мы признали их взгляды на мир, или чтобы вообще нас уничтожить.Россия не столь радикальна. Она не говорит, что готова уничтожить Америку. Мы к готовы компромиссам, но в целом этот компромисс должен соответствовать нашим взглядам на прекрасный новый мир. В противном случае мы готовы продолжать борьбу и готовы в этой борьбе идти до конца.Путин прямо говорил США: "Если вы хотите попробовать, мы готовы дойти хоть до уровня ядерной конфронтации". Посмотрим, у кого погибнет меньше миллионов людей и у кого останется больше управляемости.То есть просто так мы не собираемся учитывать чью-либо позицию. Мы ее будем учитывать в той мере, в которой оппонент учитывает нашу позицию. Если США готовы к компромиссу, вы тоже готовы к компромиссу. Но наша безопасность – это принципиальный для нас вопрос.Наша безопасность предполагает, что мы должны контролировать свое ближнее зарубежье в политическом и экономическом смысле. Это наше минимальное условие. Если США его выполнят, мы готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе.Кстати, мы всегда говорили, что готовы учесть законные американские интересы. Где лежат законные американские интересы? В Мексике, Канаде и Панамском канале. На Украине их точно нет. Там есть только наши интересы.- Весь 2024 год Зеленский активно пиарил двусторонние договоры Украины с рядом стран о взаимопомощи и гарантиях безопасности, в том числе с Канадой и с Данией. Чисто теоретически: придется ли Украине в случае чего воевать с США, чтобы Трамп не аннексировал Канаду и Гренландию?- Нет, конечно. Это абсолютная глупость. Хотя бы потому, что ни Дания, ни Канада не говорили о готовности защищаться от США. США тоже не говорила, что собирается вооруженным путем решить вопрос с Данией и Канадой. Вашингтон пока только говорил о гренландском референдуме о независимости.Теоретически американцы после этого могут договориться о вступлении Гренландии в состав США, но я в этом сомневаюсь, потому что для политического контроля над территорией необязательно присоединять ее к себе. То же самое касается Канады. США и так контролирует канадскую политику и экономику. Просто Вашингтону нужно получить полный контроль над арктической зоной Гренландии и Канады, а это можно достичь при помощи двусторонних соглашений.Трамп еще говорил о претензиях США на Мексику. Но я не слышал, чтобы Штаты собирались ее присоединять. Зачем им это делать, если они борются с нелегальными мигрантами? Для борьбы с ними нужно усилить политический контроль над Мексикой. А он достигается созданием региональных надгосударственных структур, в которых США будут доминировать.Лозунг Трампа: "Все это будет Америка" вполне объясним как элемент торга. И паника, которую вызвал этот лозунг, вполне выгодна американцам. Когда США придут и скажут: "Давайте просто одну структурку создадим", все вздохнут с облегчением.Так что не придется Украине кого-то там защищать. Тем более, Украина сама себя защитить не может.- Обсудим также ситуацию на фронте. Зеленский на базе "Рамштайн" заявил, что курская авантюра стала самой успешной операцией ВСУ за все время СВО. Как это соотносится с нашим продвижением в Донбассе?- У любой операции есть цель. Если цель достигнута, операция успешна.Если целью Курской операции было выступление Зеленского на базе "Рамштайн", то она успешна. Он выступил и сказал: "ВСУ стоят под Курском".Если эта операция несла пропагандистскую цель, то ее можно считать частично успешной. Потому что в какой-то момент даже патриотически настроенные СМИ вопили: "Как мы могли допустить, что какие-то там украинцы прорвались в Курскую область на 10-20 километров? Все пропало, страна разваливается, армия исчезает". Это быстро прошло, но это было. И до сих пор есть лояльные России люди, которые искренне полагают: "С чего вы взяли, что мы выигрываем войну, если мы до сих пор Курскую область не освободили?". Им эту мысль внушили, и они в ней застряли.А так даже серьезных пропагандистских задач Курская операция не достигла, потому что не смогла расшатать российское общество.Что касается военной составляющей, то она в принципе не могла быть успешной.Теоретически успешным мог быть контрнаступ 2023 года, потому что тогда ВСУ планировали его как ограниченное продвижение до Азовского моря на небольшое расстояние с занятием территорий Херсонской и Запорожской областей и с выходом на границы до 24 февраля. Причем противник не рассчитывал, что в ходе этих боев погибнет вся российская армия, когда можно наступать на Москву. Расчет был именно на психологический эффект."Отступление из-под Киева, отступление из-под Харькова, уход из Херсона, а затем после распиаренного наступления произойдет выход на границы с Крымом. Уставшее от отступлений российское общество начинает бурлить, Москва вынуждена пойти на устраивающий Украину мир". Если бы ВСУ прорвались к Азовскому морю, эта операция могла бы быть успешной. А в чем могла быть успешной Курская операция? Куда там можно было прорваться? Тем более теми силами, которые в ней были задействованы.Украина привлекла к операции 2023 года ударный кулак на 75 тысяч человек. Всего для этой операции противник задействовал больше 150 тысяч. А если считать тех, кто был на второстепенных направлениях, то все 250-300 тысяч. И никаких целей летний контрнаступ не достиг.На Курском направлении в качестве ударного кулака Украина первоначально задействовала около 2 тысяч человек. Потом к нему в качестве резерва за первые две недели подтянули 20-25 тысяч человек. А всего в операции приняло участие 75-100 тысяч человек (может быть, эта цифра увеличится до 150 тысяч, потому что резервы враг еще подтягивает). То есть постоянно в Курской области работает группировка ВСУ в 20-25 тысяч человек. В зависимости от того, с какой скоростью их убивают и с какой скоростью подходят резервы.Что можно сделать с такой группировкой? В лучшем случае быстро-быстро прорваться через границу, обойти все заслоны и приехать на окраины Курска. Может быть, какой-то украинский экипаж доехал бы до центра, где его тут же убили бы.И в принципе ВСУ и так показали под Курском максимальный результат. Продвинулись на 20 километров в длину и 30 километров в ширину. Это наступление в никуда.Даже если бы ВСУ спланировали операцию по захвату Курска, когда узкий клин на 150 тысяч человек сметает все на своем пути в расчете на то, что Россия не успеет подтянуть туда резервы, и им бы это удалось, куда дальше наступать?Когда Украина еще пыталась действовать в военной логике, она пыталась продвигаться на формальных территориях Украины. Эта задача теоретически была выполнима. К концу 2023 года Киеву стало понятно, что эту задачу он не решит, потому что ресурсы их исчерпаны. И все, что теперь делает Киев (курская авантюра и обстрелы городов) ставит исключительно пропагандистские цели.Потому мы и называем Курскую операцию авантюрой, потому что у нее не было военных задач. Украина послала десятки тысяч людей на смерть в надежде получить пропагандистский эффект. И даже этого эффекта не добилась.О других аспектах конфликта - в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250116/1060287317.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, рамштайн, курская область, контрнаступление