https://ukraina.ru/20250116/1060297108.html

Алексей Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"

Алексей Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" - 16.01.2025 Украина.ру

Алексей Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"

США могут "подрезать крылья" Китаю, который слишком высоко поднялся. А то, что КНР ссорится с Россией из-за нефтяных танкеров, только приближает удар по Пекину со стороны Вашингтона через Японию или Тайвань.

2025-01-16T06:30

2025-01-16T06:30

2025-01-16T06:30

интервью

россия

китай

сша

дональд трамп

нато

курск

всу

переговоры

гарантии безопасности

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Об этом, а также о милитаризации Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Пять танкеров с почти 4 миллионами баррелей российской нефти на борту простаивают вблизи портов провинции Шаньдун, поскольку КНР не решается их принять из-за новых санкций Вашингтона, написало Bloomberg 15 января.— Алексей Валериевич, как вы можете прокомментировать задержание российских танкеров китайской стороной?— Отказ от обслуживания российских танкеров показывает, что китайская элита до сих пор живет в опасном для себя мифе: "Если мы будем хорошо себя вести, нам позволят иметь выгодный бизнес с США".Многие представители нашей элиты рассуждали точно так же. Вспомните весну 2014 года. Сколько было разговоров, что немецкий бизнес ни за что не позволит ввести санкции против России. Еще как позволил. Ни Меркель, ни Шольцу импичмент никто не объявил.Нам говорили: "Россия — часть мировой экономики. Ее исключение из мировой экономики будет ударом по всей мировой торговле". Ну и что? Исключают и все. И на ущерб для мировой торговли никто не посмотрел.Точно так же будет с Китаем. Китайская элита, видимо, до сих пор не может или не хочет понять суть американского мышления: "Ты мне враг не потому, что ты себя плохо ведешь, а потому, что у тебя есть определенное количество ресурсов".Во всех внешнеполитических документах США выделяются два типа угроз: threat (немедленная военная опасность) и danger (угроза потенциальная в будущем). Категория danger означает, что некое государство опасно США совокупностью ресурсов — тем, что оно просто есть. Стратегия национальной безопасности США — это вычислить заранее такие государства и заблаговременно разукрупнить их ресурсы.Если Китай и Индия слишком высоко поднялись, США нужно их подрезать как конкурентов, а в идеале — навязать им неравноправные договоры, развязать новые "опиумные войны" или вообще расчленить на много мелких государств. И то, что этим шагом Китай ссорится с Россией, только приближает удар по Пекину со стороны Вашингтона. Более того, американцы из этого делают вывод, что Китай слаб и готов прогнуться под угрозой санкций. А раз оппонент слаб, считают американцы, надо давить на него по всем фронтам.— Какой следующий удар США могут нанести по Китаю?— Американские эксперты давно пришли к выводу: китайская культура — невоинственная культура в своей основе — это культура торговли и дипломатии.Знаменитые 36 китайских стратагем — это прежде всего наука как уклониться от войны. Значит, полагают американцы, надо тянуть Китай в то поле, где он традиционно слабее европейцев и японцев. То есть — в прямые контактные войны. Заделы для этого США последовательно создают, независимо от партийного характера администрации.Первый вариант — Вьетнам, страна с мощным военным потенциалом, которая выиграла у Китая "Третью индокитайскую войну" 1979 года. (Вьетнамцы в 1980-х годах даже парады проводили 17 марта в честь победы). Вьетнам исторически враждебен Китаю и его культуре, что вызвано их общей трудной историей взаимоотношений. Американцы видят Вьетнам как "китайскую Украину": потенциал для создания из него "анти-Китая" существует. А экономические связи… американцы к ним всегда настроены скептично, по логике: у России с Украиной и Грузией были очень тесные экономические связи, и это не помешало им вступить в войны.Дальше, второй момент. Япония в 2022 года запустила программу перевооружения и ремилитаризации. Шаг за шагом Япония расширяет свою военную самостоятельность в рамках американо-японского договора безопасности.В 2015 году в японскую конституцию были внесены поправки, разрешающие Японии применять военную силу за пределами Японского архипелага с согласия международных организаций. При этом понятие "согласие международных организаций" очень растяжимое.Теперь (примерно с 2016 года) в японском обществе идёт дискуссия о том, должна ли Япония вечно находиться на 4 островах.Третий удар, который США могут нанести по Китаю — это поддержка сепаратизма на Тайване в сочетании с экономическими санкциями против КНР. То есть торговая война.Вспомните прошлую подобную войну Китая с Трампом. Трамп ввёл пошлины на китайские товары. Пекин ответил. Трамп ввёл новые ограничения — китайцы запросили переговоров. Трамп сказал: хорошо, второй пакет санкций уберу, но и вы снимайте свои ограничения.После китайцы себя долго утешали, что их товарооборот с США вырос. Но американцы сделали другой вывод — на КНР можно давить, а китайцы подойдут на уступки. И одновременно с этим американцы не исключают разгрома Китая в военном конфликте вокруг Тайваня.А ещё могут возбуждать сепаратизм в Тибете, Синьцзяне и других провинциях...— Какую позицию может занять Москва в отношении Пекина в таком случае?— Я уже подозреваю, что нейтральную.Вспомните поведение Китая на счет Украины: китайский мирный план в феврале 2023 года был, полагаю, откровенно недружественным России. Он предполагал замораживание военных действий по линии фронта и учёт интересов Киева. В контексте нашего отступления осени 2022 года это смотрелось бы как наше поражение.Теперь Китай тоже делает недружественный шаг России с нефтеналивными танкерами. Трамп делает вывод: с Россией можно попытаться договориться на антикитайской основе. Так что мы враждуем сейчас в англосаксонской логике не значит ничего.Американцы прекрасно помнят опыт британской дипломатии. Россия и Пруссия весь 19-й век были партнерами против Британии, в Русско- японской войне Берлин поддерживал Россию, а Лондон — Токио. Тем не менее, уже в 1907 году в России и Британии пошли по пути создания антигерманского альянса.— Но пока что Трамп хочет переложить все издержки по Украине на Европу. Какие сценарии могут быть на случай, если США уйдут из Европы?— Тут наиболее интересны два сценария.Первое. В Европе уже существует Ланкастерский пакт в виде двустороннего договора между Великобританией и Францией, который был подписан в 2010 году. Он предусматривает привилегированное партнерство Лондона и Парижа в военной сфере на 50 лет, а также партнерство в области военного использования атомной энергии.То есть Новая Антанта в Европе уже существует.Кстати, ее существование лидеры обеих стран открыто подтвердили на прошедшем 11 ноября 2024 года праздновании в Париже очередной годовщины окончания Первой мировой войны. То есть подъем Германии как ведущей военной силы будет означать распад Европы в нынешнем ее виде.Второе. Возвращение к концепции "Пан-Европы". У нас часто говорят, что европейская интеграция началась с 1950-х годов, но на самом деле она началась после Первой мировой войны. В 1925 году был заключен "Пакт Локарно", согласному которому в Западной Европе официально были заморожены территориальные конфликты и возникла идея создания "европейской четверки" (Германия, Франция, Италия и Великобритания). И в 1929 году это переросло во французский проект "Пан-Европы" как объединения французского, немецкого и итальянского потенциалов против СССР и США.Причем гитлеровский "новый порядок" был лишь одним из вариантов реализации этого проекта.Сейчас я тоже не исключаю объединения Германии, Франции, Италии как основы европейского проекта, хоть для этого и придется вновь нарастить военную мощь Германии. Мы опять видим круг истории.Когда Гитлер пришел к власти, проект "Пан-Европы" не был отменен. Уже в 1933 году была попытка заключить пакт четырех, который предполагал отмену военных статьей Версальского договора.Поэтому я не исключаю сегодня такой вариант: Германия в будущем станет основой военной мощи "Европы", Франция и Италия станет основой ее финансовой мощи. А Великобритания будет подключена к этим процессам через Ланкастерский пакт с Францией или уйдёт из Европы в зону своей бывшей Британской империи.— Для этого им всем придется увеличить военные расходы на 3% ВПП даже за счет урезания социалки, как об этом говорит генсек НАТО Рютте.— Почему нет? Если они пошли на отказ от российского газа и российского рынка, почему они не пойдут на увеличение военных расходов? Еще более интересный вопрос, почему у многих в нашей стране такая уверенность, что Европа на что-то не пойдет?— Трамп вместе с этим первым признал, что НАТО нарушил свои обязательства не приближаться к российским границам…— Это не совсем так. Первым это признал Клинтон на саммите "Семерки" в Неаполе летом 1994 года.Тогда Ельцин прямо поставил перед ним этот вопрос: "Вы же обещали не расширять НАТО на восток". Клинтон на это ответил по-хамски: "Мы это обещали президенту СССР Горбачеву. Президенту РФ мы не обещали абсолютно ничего".И за заявлением Трампа абсолютно ничего не стоит. Мы все время пытаемся найти за этим какую-то подоплеку. Мы все время подсознательно хотим, чтобы Трамп пошел на какие-то уступки. Да ни на какие уступки он нам не пойдет.— И все-таки, если Трамп и Запад захотят предоставить России какие-то гарантии безопасности, какие именно гарантии нас могли бы устроить?— Таких гарантий нам не предложат.Будущая администрация прорабатывает два варианта. Первый: навязать России невыгодный мир — заморозка конфликта по линии фронта без принятия Украины в НАТО. Если мы на это пойдем, это будет воспринято как поражение России, потому что за три года СВО она не смогла освободить ни один из четырех конституционных регионов.Второй: если Москва откажется, то начать масштабные поставки оружия Украине по логике: "Ах, вы так! А мы ведь мир предлагали".На это смотрят в Японии и думают: "Почему бы на фоне боев в Курской области не попытаться отобрать у России спорные острова?". На это смотрят в Финляндии и думают: "Почему бы нам не отобрать у России порт Петсамо (Печенга)"? На это смотрят в Германии и в Польше: "Почему бы не отобрать у России Калининград"?Повторюсь, вторжение ВСУ в Курскую область поселило на Западе уверенность в том, что на территории ядерной державы можно спокойно воевать.— А расширения украинского конфликта за счет Приднестровья или Белоруссии вы ожидаете?— Это возможно. Если на Приднестровье с трех сторон нападут Украина, Румыния и Молдавия, нам будет тяжело оказать ему помощь. Если Украина нападет на Белоруссию. Запад может организовать путем интервенции со стороны Польши и Литвы под видом помощи восставшей белорусской оппозиции.Главное, вовремя распознать угрозу и продумать контрмеры.О том, почему гарантии безопасности для России останутся на бумаге, но договариваться по Украине все равно важно, в интервью Анны Черкасовой с политологом Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем Украины.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, китай, сша, дональд трамп, нато, курск, всу, переговоры, гарантии безопасности, нефть, европа, япония, запад