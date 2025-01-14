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Иосиф Броз Тито и "атомная бомба" под Югославией

Иосиф Броз Тито и "атомная бомба" под Югославией - 14.01.2025 Украина.ру

Иосиф Броз Тито и "атомная бомба" под Югославией

14 января 1953 года Иосиф Броз Тито стал президентом Федеративной Республики Югославии, созданной им на месте унитарного Королевства Югославия. По начерченным Тито внутренним границам страна и распалась

2025-01-14T08:10

2025-01-14T08:10

2025-01-14T08:10

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Появившееся на карте Европы 1 декабря 1918 года Королевство сербов, хорватов и словенцев было лоскутным государством. Его создали на основе Королевства Сербия (с территориальными приобретениями в ходе Балканских войн 1912-13 годов), Королевства Черногория, а также ряда бывших провинций Австро-Венгрии, населённых сербами, хорватами, словенцами и мусульманами. Королём стал ориентирующийся на Париж Александр I Карагеоргиевич, до того – регент Королевства Сербия и верховный командующий сербской армией в Первой мировой войне.Де-факто это была небольшая империя сербов, которые считали появление такого государства с сербским этническим большинством своеобразной платой за людские и материальные потери своего народа в Первую мировую. Но с таким подходом были не согласны в первую очередь хорваты, которые требовали для себя всё больше прав и полномочий. 6 января 1929 года король фактически установил свою диктатуру, а 4 октября того же года государство было переименовано в Королевство Югославия.Был изменено и административно-территориальное деление королевства: вместо 33 областей в Югославии было создано 9 бановин (регионов) и Управа города Белграда, где размещалась столица. Восемь бановин носили названия рек, которые через них протекали (Дунайская, Савская, Вардарская и т.п.), одна именовалась Приморской. Главный подход к их созданию состоял в том, что бановины не были основаны на исторических, географических, этнических или конфессиональных границах. Почти во всех бановинах было если не большинство, то ощутимая часть сербского населения.7 ноября 1932 года состоящая в основном из хорватских политиков Крестьянско-демократическая коалиция приняла "Пунктации", в которых шла речь о многонациональности и необходимости федерализации Югославии. В ответ лидер коалиции Владко Мачек, первым подписавший этот документ, был в 1933 году арестован и осужден к трём годам тюрьмы строгого режима.9 октября 1934 года Александра I застрелил в Марселе Владо Черноземский, боевик македонской националистической организации ВМРО. Она была связана с хорватскими усташами – фашистской группировкой, тесно сотрудничавшей с Бенито Муссолини и Адольфом Гитлером. Новым королём был провозглашён 11-летний престолонаследник Пётр, а вот регентом стал двоюродный брат убитого монарха – князь Павел Карагеоргиевич, ориентирующийся на Берлин.Он резко изменил внутреннюю политику: Мачек вышел из заключения, хорватские сепаратисты получили почти полную свободу действий, а 26 августа 1939 года Хорватия получила автономию в рамках королевства как отдельная бановина.Хорваты отплатили Белграду чёрной неблагодарностью: когда 6 апреля 1941 года на Югославию напали войска Германии и её союзников, в их составе были вооружённые отряды усташей, подготовленные в Италии, а их агентура в югославской армии помогала оккупантам. В результате в северо-западной части Югославии (нынешняя Хорватия, Босния и Герцеговина, Войводина) была создана марионеточная Независимая держава Хорватия (НДХ) во главе с усташами. Остальная часть страны отошла к Германии и Италии. Начался геноцид сербов, который особенно страшным был на территории НДХ.В Югославии развернулась народно-освободительная борьба. Её возглавляли, с одной стороны, лидер Коммунистической партии Югославии Иосиф Броз (партийный псевдоним Тито), с другой – лидер монархистов-четников, полковник (позже генерал) Драже Михаилович. Подразделения Тито называли себя партизанами, Михаилович же по указу эмигрировавшего короля Петра II Карагеоргиевича считался командующим "Югославской армии на Родине". Коммунистические партизаны и четники то блокировались, то воевали между собой, но Тито оказался более успешным.В ноябре 1942 года Компартия Югославии создала Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ). На II сессии АВНОЮ 29 ноября 1943 года в городе Яйце (ныне Босния и Герцеговина) был создан Национальный комитет освобождения Югославии с функциями временного правительства. Был одобрен план создания конституции Югославии как федеративной и демократической страны, и признание национальных прав всех народов страны. Позже в коммунистической Югославии 29 ноября отмечалось как День Республики, дата 29.11.1943 была изображена на гербе государства.Будущая Югославия должна была быть создана на федеративной основе, "обеспечивающей полную равноправность сербов, хорватов, словенцев, македонцев и черногорцев, соответственно народов Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины". Формулировка парадоксальная по своей сути, поскольку черногорцы на протяжении столетий считали себя частью сербского народа, а славяне-мусульмане, составлявшие половину населения Боснии и Герцеговины и ощутимую этническую группу в Сербии и Македонии, вообще не были упомянуты.Но главные проблемы начались ровно через два года, когда 29 ноября 1945 года Учредительная скупщина (парламент) принял декларацию о ликвидации монархии и провозглашении Федеративной Народной Республики Югославия (ФНРЮ). Её Конституция, утверждённая Президиумом ФНРЮ 31 января 1946 года, была создана на основе "сталинской" Конституции СССР образца 1936 года. Первые статьи Конституции ФНРЮ гласили:"1. Федеративная Народная Республика Югославия – союзное народное государство республиканского типа, объединяющее равноправные народы, которые на основе своего права на самоопределение, включая право на отделение, выразили своё желание жить в федеративном государстве.2. Федеративную Народную Республику Югославию составляют: Народная Республика Сербия, Народная Республика Хорватия, Народная Республика Словения, Народная Республика Босния и Герцеговина, Народная Республика Македония и Народная Республика Черногория. Народная Республика Сербия имеет в своём составе Автономный край Воеводину и Автономную область Косово и Метохия".Административные границы новых республик и автономий, за редким исключением, были проведены по существовавшим на протяжении веков границам между Австро-Венгерской и Османской империями или их провинциями. Новое административно-территориальное деление предсказуемо привело к нарастанию этнического сепаратизма.Теперь сербы оказались в положении угнетённого меньшинства не только в пяти из шести республик, но и в Косово и Метохии, куда не позволили вернуться даже местным сербам, изгнанным нацистами во время войны. Хотя главным государственным лозунгом Югославии стал "Братство и единство", фактически он свёлся к тому, что сербы должны были простить и забыть преступления, совершённые по отношению к их народу во время Второй мировой войны хорватами, мусульманами и албанцами.В качестве главы государства в ФНРЮ, по советскому образцу, был определён коллективный орган – Президиум Народной Скупщины (парламента) ФНРЮ, председателем которого стал Иван Рибар. Носителем реальной власти в стране было правительство во главе с премьер-министром Иосипом Брозом Тито. Вышеописанная система государственной власти действовала в Югославии в период с 1946 по 1953 год, то есть и после разрыва Тито со Сталиным в 1949-м.Сложно сказать, чувствовал ли Тито, что чрезмерная децентрализация несёт угрозу единству Югославии, однако в начале 1953 году был принят Конституционный закон, согласно которому страна становилась президентской республикой. Главой государства стал избираемый Скупщиной президент ФНРЮ, одновременно являющийся главнокомандующим Вооружёнными силами и председателем Союзного исполнительного вече (такое название получило правительство). 14 января 1953 года Скупщина избрала Иосифа Броза Тито президентом ФНРЮ. Хотя президент не мог занимать этот пост более двух раз, впоследствии Тито переизбирался президентом 29 января 1954 года и 19 апреля 1958 года.В 1963 году была принята новая Конституция, переименовавшая страну в Социалистическую Федеративную Республику Югославия (СФРЮ), а все союзные республики – из "народных" в "социалистические". Эта Конституция по-прежнему содержала ограничение президентских сроков, но делала исключение лично для Тито. В том же 1963 году, вскоре после принятия Конституции, Тито был переизбран на пост президента, а в 1968 году его переизбрали ещё раз.В период с 1967 по 1971 год были приняты 42 конституционные поправки к Конституции, ещё более расширяющие права и компетенцию югославских республик и автономных краёв по отношению к федеральному центру. В 1971 году был сформирован новый коллегиальный руководящий орган – Президиум СФРЮ, состоящий из президента СФРЮ (председателя Президиума) и представителей от союзных республик, а также автономных краёв Сербии.Под давлением Словении и Хорватии в 1974 году была принята новая Конституция СФРЮ, ставшая последней для этого государства. Фактически она превратила Югославию в конфедеративное образование со слабой центральной властью и сильными частями федерации, причём автономии Сербии получили те же права, что и союзные республики. Было введено понятие гражданства союзной республики, при этом переехавший на работу в другую республику житель Югославии оставался приписанным к той, где ему выдали удостоверение личности. Если родители ребёнка имели гражданство разных республик, он становился гражданином той же республики, что и отец.Единственным символом единства Югославии оставался только её бессменный и по Конституции 1974 года – пожизненный президент Иосиф Броз Тито. Югославская шутка тех времён гласила, что СФРЮ – это шесть республик, пять народов, четыре языка, три религии, два алфавита, и один Тито. Хотя сам Тито заявлял о появлении югославского народа, к концу существования СФРЮ число её граждан, в ходе переписи назвавших себя "югославами", едва превысило 5%. При этом особые усилия по внедрению "югославской идентичности" прилагались в Сербии – как говорится, найдите отличия с Советской Россией в составе СССР.Конституция Югославии 1974 года также установила, что после смерти Тито в стране будет введено коллективное руководство: власть перейдёт к Президиуму СФРЮ, избираемому на 5 лет парламентами республик и автономных краёв, а председатель Президиума будет сменяться раз в год в порядке ротации.4 мая 1980 года Иосиф Броз Тито скончался, пост президента СФРЮ был упразднён, полномочия главы государства перешли к председателю Президиума СФРЮ Лазару Колишевскому.В дальнейшем председатели Президиума сменялись раз в год до 1992 года, когда "вторая Югославия" официально прекратила своё существование. К тому времени из её состава уже вышли Словения, Хорватия и Македония (1991), а также Босния и Герцеговина (1992). В "третью Югославию", получившую название Союзная Республика Югославия (СРЮ), 27 апреля 1992 года вошли только Сербия и Черногория.Президента СРЮ сначала избирала Союзная Скупщина, и к 1997 году ним стал Слободан Милошевич, бывший президент Сербии. В 2000 году были введены прямые выборы президента Югославии – которые завершились первой в мире "цветной революцией" и свержением Милошевича. Президентом СРЮ стал прозападный политик Воислав Коштуница.СРЮ просуществовала только до 2003-го, когда была преобразована в конфедеративный Государственный Союз Сербии и Черногории (ГССЧ). Де-юре именно тогда прекратила существование и должность президента Югославии, которую Иосиф Броз Тито занимал с 1953 по 1980 год. Ностальгирующие по СФРЮ жители её бывших республик до сих пор говорят, что Тито забрал созданную им Югославию с собой в могилу.От редактора:СССР и СФРЮ продемонстрировали два варианта попытки создания прочного многонационального государства на основе федеративного объединения национальных республик. Обе оказались не прочными, рухнув вместе со скрепляющей конструкцией – коммунистической партией в СССР и единоличным лидером в Югославии.Это считается недостатком данных проектов, но почему-то забывается, что предшественники СССР и СФРЮ – Российская империя / Российская республика и Королевство Югославия, основанные на других принципах рухнули точно так же.Может "атомная бомба" лежит в каком-то другом месте?(В. Стоякин)

https://ukraina.ru/20230525/1046573863.html

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история, югославия, сербия, хорватия, коммунистическая партия, балканы, восточная европа, федерализация, распад, xx век