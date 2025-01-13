Российский эксперт о восточноевропейской санзоне: "Мы должны вынудить их вести себя прилично" - 13.01.2025 Украина.ру
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Российский эксперт о восточноевропейской санзоне: "Мы должны вынудить их вести себя прилично"
Российский эксперт о восточноевропейской санзоне: "Мы должны вынудить их вести себя прилично" - 13.01.2025 Украина.ру
Российский эксперт о восточноевропейской санзоне: "Мы должны вынудить их вести себя прилично"
Дональд Трамп и Владимир Путин способны достичь комплексного соглашения, которое прекратит кровопролитие на Украине и создаст новую политическую ситуацию в европейской части континента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
2025-01-13T07:00
2025-01-13T07:00
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Эксперт уверен, что СВО не прекратится до комплексного решения проблемы оптимального мироустройства, которое устроит, прежде всего, Россию и США. К этому процессу могут быть подключены заинтересованные государства.Брутер отметил, что в процессе поиска компромисса Москве не всё равно, кто по итогам будет представлен с противоположной стороны."Я имею в виду санитарную зону из восточноевропейских стран. У нас есть и конкретные интересы в Прибалтике, которые заключаются в том, чтобы там перестали дискриминировать русскоязычное меньшинство. И свободный допуск русских в публичное пространство этих стран тоже должен быть предметом договоренностей. Мы не должны жалеть прибалтов", - пояснил эксперт.По его мнению, российский 30-летний опыт после СССР говорит о том, что советский подход к этим странам был чрезмерно мягок.Тем временем стало известно о подготовке личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом 12 января в эфире американского телеканала ABC News заявил советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц.Также на эту тему Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?Накануне в новостях: АдГ определилась с отношением к СВО и будущему Украины
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир брутер, нато, ес, постсоветское пространство, прибалтика, восточная европа, украина-нато, геополитика, многополярный мир, бывший ссср, русскоязычные, русский, дискриминация, русофобия
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Брутер, НАТО, ЕС, постсоветское пространство, Прибалтика, Восточная Европа, Украина-НАТО, геополитика, многополярный мир, бывший СССР, русскоязычные, русский, дискриминация, Русофобия

Российский эксперт о восточноевропейской санзоне: "Мы должны вынудить их вести себя прилично"

07:00 13.01.2025
 
© скриншот видео VestiKavkazaВладимир Брутер
Владимир Брутер
© скриншот видео VestiKavkaza
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Дональд Трамп и Владимир Путин способны достичь комплексного соглашения, которое прекратит кровопролитие на Украине и создаст новую политическую ситуацию в европейской части континента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Эксперт уверен, что СВО не прекратится до комплексного решения проблемы оптимального мироустройства, которое устроит, прежде всего, Россию и США. К этому процессу могут быть подключены заинтересованные государства.
Брутер отметил, что в процессе поиска компромисса Москве не всё равно, кто по итогам будет представлен с противоположной стороны.
"Я имею в виду санитарную зону из восточноевропейских стран. У нас есть и конкретные интересы в Прибалтике, которые заключаются в том, чтобы там перестали дискриминировать русскоязычное меньшинство. И свободный допуск русских в публичное пространство этих стран тоже должен быть предметом договоренностей. Мы не должны жалеть прибалтов", - пояснил эксперт.
По его мнению, российский 30-летний опыт после СССР говорит о том, что советский подход к этим странам был чрезмерно мягок.
"Мы должны вынудить их вести себя прилично, не посягая на их статус в НАТО и ЕС. А невступление Украины и Молдовы в НАТО — это вопрос, который вообще не может быть предметом обсуждения. Это должно гарантироваться противоположной стороной", - подчеркнул Брутер.
Тем временем стало известно о подготовке личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом 12 января в эфире американского телеканала ABC News заявил советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц.
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