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АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины

АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины - 12.01.2025 Украина.ру

АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины

Россия не заслуживает осуждения в перевыборной программе немецкой партии. Такое решение 11 января приняла немецкая правая партия "Альтернатива для Германии"... Украина.ру, 12.01.2025

2025-01-12T09:30

2025-01-12T09:30

2025-01-12T09:30

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Россия не заслуживает осуждения в перевыборной программе немецкой партии. Такое решение 11 января приняла немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) на своём съезде, состоявшемся в Ризе.АдГ определилась со своим кандидатом в канцлеры Германии – им стала сопредседатель партии Алиса Вайдель.Партия также рассмотрела предвыборную программу. Депутат парламента ФРГ (Бундестага) Альбрехт Глазер предложил пункт об осуждении России за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Более 2/3 делегатов съезда проголосовали против этого пункта.Также были рассмотрены другие вопросы, которые партия считает важными в своей предвыборной борьбе. В частности, партия не поддерживает нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца и его правительственную "радужную коалицию" в вопросах внешней политики ФРГ.АдГ видит Украину во внеблоковом статусе – вне НАТО и Евросоюза. Фактически правая партия в лице её большинства не приняла итоги госпереворота 2014 года в этой постсоветской республике и не поддержала курс, стоивший немецким налогоплательщикам миллиарды евро.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела феномен в публикации Недруг Украины ещё не значит друг России. Почему "Альтернатива для Германии" не пророссийская сила

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новости, украина, россия, германия, олаф шольц, бундестаг, нато, ес, сво, фрг, парламентские выборы, правые