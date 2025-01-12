АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины - 12.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250112/1060207861.html
АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины
АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины - 12.01.2025 Украина.ру
АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины
Россия не заслуживает осуждения в перевыборной программе немецкой партии. Такое решение 11 января приняла немецкая правая партия "Альтернатива для Германии"... Украина.ру, 12.01.2025
2025-01-12T09:30
2025-01-12T09:30
новости
украина
россия
германия
олаф шольц
бундестаг
нато
ес
сво
фрг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060207741_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a8d8e3c629a8b0f1b09493d3036ccb88.jpg
Россия не заслуживает осуждения в перевыборной программе немецкой партии. Такое решение 11 января приняла немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) на своём съезде, состоявшемся в Ризе.АдГ определилась со своим кандидатом в канцлеры Германии – им стала сопредседатель партии Алиса Вайдель.Партия также рассмотрела предвыборную программу. Депутат парламента ФРГ (Бундестага) Альбрехт Глазер предложил пункт об осуждении России за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Более 2/3 делегатов съезда проголосовали против этого пункта.Также были рассмотрены другие вопросы, которые партия считает важными в своей предвыборной борьбе. В частности, партия не поддерживает нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца и его правительственную "радужную коалицию" в вопросах внешней политики ФРГ.АдГ видит Украину во внеблоковом статусе – вне НАТО и Евросоюза. Фактически правая партия в лице её большинства не приняла итоги госпереворота 2014 года в этой постсоветской республике и не поддержала курс, стоивший немецким налогоплательщикам миллиарды евро.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела феномен в публикации Недруг Украины ещё не значит друг России. Почему "Альтернатива для Германии" не пророссийская сила
украина
россия
германия
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060207741_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_bcaa1a85619528d0f1f4f3b222adc45d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, германия, олаф шольц, бундестаг, нато, ес, сво, фрг, парламентские выборы, правые
Новости, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Бундестаг, НАТО, ЕС, СВО, ФРГ, парламентские выборы, правые

АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины

09:30 12.01.2025
 
д-р Алиса Вайдель - сопредседатель партии АдГ
д-р Алиса Вайдель - сопредседатель партии АдГ
Читать в
ДзенTelegram
Россия не заслуживает осуждения в перевыборной программе немецкой партии. Такое решение 11 января приняла немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) на своём съезде, состоявшемся в Ризе.
АдГ определилась со своим кандидатом в канцлеры Германии – им стала сопредседатель партии Алиса Вайдель.
Партия также рассмотрела предвыборную программу. Депутат парламента ФРГ (Бундестага) Альбрехт Глазер предложил пункт об осуждении России за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Более 2/3 делегатов съезда проголосовали против этого пункта.
Также были рассмотрены другие вопросы, которые партия считает важными в своей предвыборной борьбе. В частности, партия не поддерживает нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца и его правительственную "радужную коалицию" в вопросах внешней политики ФРГ.
АдГ видит Украину во внеблоковом статусе – вне НАТО и Евросоюза. Фактически правая партия в лице её большинства не приняла итоги госпереворота 2014 года в этой постсоветской республике и не поддержала курс, стоивший немецким налогоплательщикам миллиарды евро.
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела феномен в публикации Недруг Украины ещё не значит друг России. Почему "Альтернатива для Германии" не пророссийская сила
 
НовостиУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцБундестагНАТОЕССВОФРГпарламентские выборыправые
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала