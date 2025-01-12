https://ukraina.ru/20250112/1060207861.html
АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины
АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины - 12.01.2025 Украина.ру
АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины
Россия не заслуживает осуждения в перевыборной программе немецкой партии. Такое решение 11 января приняла немецкая правая партия "Альтернатива для Германии"... Украина.ру, 12.01.2025
2025-01-12T09:30
2025-01-12T09:30
2025-01-12T09:30
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Россия не заслуживает осуждения в перевыборной программе немецкой партии. Такое решение 11 января приняла немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) на своём съезде, состоявшемся в Ризе.АдГ определилась со своим кандидатом в канцлеры Германии – им стала сопредседатель партии Алиса Вайдель.Партия также рассмотрела предвыборную программу. Депутат парламента ФРГ (Бундестага) Альбрехт Глазер предложил пункт об осуждении России за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Более 2/3 делегатов съезда проголосовали против этого пункта.Также были рассмотрены другие вопросы, которые партия считает важными в своей предвыборной борьбе. В частности, партия не поддерживает нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца и его правительственную "радужную коалицию" в вопросах внешней политики ФРГ.АдГ видит Украину во внеблоковом статусе – вне НАТО и Евросоюза. Фактически правая партия в лице её большинства не приняла итоги госпереворота 2014 года в этой постсоветской республике и не поддержала курс, стоивший немецким налогоплательщикам миллиарды евро.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела феномен в публикации Недруг Украины ещё не значит друг России. Почему "Альтернатива для Германии" не пророссийская сила
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, германия, олаф шольц, бундестаг, нато, ес, сво, фрг, парламентские выборы, правые
Новости, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Бундестаг, НАТО, ЕС, СВО, ФРГ, парламентские выборы, правые
АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины
Россия не заслуживает осуждения в перевыборной программе немецкой партии. Такое решение 11 января приняла немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) на своём съезде, состоявшемся в Ризе.
АдГ определилась со своим кандидатом в канцлеры Германии
– им стала сопредседатель партии Алиса Вайдель.
Партия также рассмотрела предвыборную программу. Депутат парламента ФРГ (Бундестага
) Альбрехт Глазер предложил пункт об осуждении России за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Более 2/3 делегатов съезда проголосовали против этого пункта.
Также были рассмотрены другие вопросы, которые партия считает важными в своей предвыборной борьбе. В частности, партия не поддерживает нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца
и его правительственную "радужную коалицию" в вопросах внешней политики ФРГ.
АдГ видит Украину во внеблоковом статусе – вне НАТО
и Евросоюза.
Фактически правая партия в лице её большинства не приняла итоги госпереворота 2014 года в этой постсоветской республике и не поддержала курс, стоивший немецким налогоплательщикам миллиарды евро.