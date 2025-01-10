https://ukraina.ru/20250110/1060176111.html

Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?

Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний? - 10.01.2025 Украина.ру

Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?

Главным действующим лицом юбилейного, 25-го заседания Контактной группы по защите Украины, состоявшегося 9 января на военной базе США "Рамштайн" в Германии, стал отсутствующий на нём Дональд Трамп.

2025-01-10T06:00

2025-01-10T06:00

2025-01-10T06:00

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Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group, UDCG), которую часто называют просто Группа Рамштайн – по названию американской военной базы, где группа была создана в апреле 2022 года и регулярно собирается – в последний раз заседала в действующем формате и составе. Главная причина этого – победа на выборах президента США Дональда Трампа, к которому фактически, а иногда и формально были обращены заявления на заседании и после него.Собственно, избрание Дональда Трампа уже привело к тому, что Группа Рамштайн не собиралась с 6 сентября прошлого года, а с середины ноября началось срочное изменение формата западной военной поддержки Киева. 17 декабря 2024-го неназванный источник в НАТО сообщил британскому агентству Reuters, что "Североатлантический альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов, как и планировалось".Речь шла о начале работы нового Центра помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), о создании которого лидеры Альянса договорились на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но создавать не спешили. Центр, расположенный на американской военной базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден, "полностью функционирует", заявил собеседник Reuters.Общая численность NSATU должна составлять около 700 военнослужащих, в них входят и военные, размещенные в штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии. NSATU, призванный, в частности, координировать обучение и поставки оружия Украине, предоставляет НАТО большую роль в помощи Киеву. Это решение обеспечивает НАТО более прямую роль в противостоянии российскому вторжению, однако не предполагает привлечения собственных войск альянса, отметило тогда агентство.Собеседники же Reuters в дипломатических кругах признавали, что передача полномочий НАТО будет иметь ограниченный эффект, учитывая то, что Вашингтон при Дональде Трампе может сократить свою поддержку Киева, а Соединенные Штаты являются ведущей силой Альянса и основным поставщиком вооружений для Украины. При этом Пентагон объявил, что Группа Рамштайн продолжит свою деятельность параллельно с новым командным центром НАТО, – по крайней мере, до конца полномочий администрации Джо Байдена.Министр обороны США Ллойд Остин, который в 2022 году был инициатором создания Группы Рамштайн, 3 января сообщил, что последнее заседание группы под его председательством состоится в четверг, 9 января. А накануне мероприятия брюссельская редакция американского портала Politico написала, что ни одна страна не предложила взять на себя руководство Группой Рамштайн после ухода Остина. "В следующий раз, когда группа соберется, всё будет выглядеть совсем иначе – если она вообще соберётся", – констатировало издание."Это особенно неспокойное время, поскольку новая администрация Трампа демонстрирует скептицизм в отношении помощи Украине, а новые крайне правые европейские правительства выражают меньшую заинтересованность в отправке большего количества оружия в Киев… Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, европейские чиновники хотят сначала узнать позицию нового главы Пентагона по отношению к группе", – сказано в публикации Politico.Несмотря на столь мрачный анонс заседания, Ллойд Остин на базе Рамштайн пытался демонстрировать уверенность в будущем его детища. Он заявил, что его "вдохновляет" участие стран в этой контактной группе, благодаря помощи которых Украина может "продолжать обороняться". "И сегодня я делаю объявление о ещё одном пакете на сумму 500 миллионов долларов", – объявил Остин. Пакет, в частности включает ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и ракеты класса "воздух – земля", а также оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.Ещё одна конкретная сумма помощи Киеву была приведена в сообщении Министерства обороны Великобритании по результатам заседания группы. "Украине будет передано 30 тысяч беспилотников в рамках размещенных контрактов на сумму 45 миллионов фунтов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией", – говорится в нём. На сегодняшний день "коалиция дронов" собрала около 73 миллионов фунтов от международных партнеров, из которых 15 млн фунтов предоставила Британия.При этом, к примеру, "танковая коалиция", которую в Группе Рамштайн возглавляет Польша, конкретных сумм не назвала. "Я только что представил дорожную карту для нашей коалиции, это построение бронетанковых возможностей для Украины. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к очередным поставкам танков для Украины", – обтекаемо сказал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он также добавил, что Варшава отдельно готовит очередную партию вооружения для Киева.В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия намерена в 2025 году обучить 10 тысяч украинских военнослужащих и передать Украине шесть систем ПВО IRIS-T. Кроме того, Киев "в кратчайшие сроки" получит от Берлина 50 ракет для этих систем. По его словам, ракеты были заказаны для немецких военных, но вместо этого будут отправлены Вооруженным силам Украины. "Мы сначала поставляем ракеты Украине, а затем пополняем наши запасы", – цитирует Писториуса немецкое информационное агентство dpa.Однако сложно сказать, будут ли эти планы реализованы. Как сообщило вечером 9 января немецкое издание Der Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение дополнительного пакета военной помощи Украине на 3 млрд евро, который продвигали министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус. В статье говорится, что министры рассчитывали успеть предоставить украинской стороне помощь до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. В перечень, подготовленный специалистами немецкого Минобороны для Вооруженных сил Украины, входили три системы ПВО IRIS-T, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, другие боеприпасы, а также десять гаубиц. Spiegel со ссылкой на политиков из Социал-демократической партии Германии написал, что Олаф Шольц не хочет объявлять о новой помощи Киеву в период предвыборной кампании.В целом по итогам 25-го заседания Группы Рамштайн Пентагон сообщил об утверждении планов действий восьми колаиций ("дорожных карт"). Они призваны упорядочить усилия США и партнёров по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности, поддержать развитие надёжного военного потенциала, а также способствовать оперативной совместимости Украины и НАТО. "Дорожные карты" включают в себя пожертвования, закупки, инвестиции и усилия по расширению промышленной базы.При этом называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский вечером 9 января заявил, что во время заседания Группы Рамштайн были достигнуты договоренности о дополнительных пакетах поддержки Киева на 2 миллиарда долларов. "Хочу поблагодарить всех партнеров, всех министров обороны – это 50 стран плюс. У нас сегодня была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Дополнительные пакеты на 2 миллиарда долларов по поддержке Украины, плюс, что очень важно, восемь коалиций возможностей. Это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции", – сказал он журналистам в Италии.Зеленский никак не комментировал реакцию участников заседания на его предложение разместить на территории Украины иностранных военных ещё до завершения конфликта с Россией – то есть поддержки в этом вопросе он явно не получил ни от кого, несмотря на реверансы перед Францией и Великобританией. А вот новую администрацию США киевский гость, похоже, решил поставить перед фактом.Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в комментарии Радио Свобода*, что "мы уже отметили, что в феврале проводим следующий Рамштайн".Однако министр обороны США Ллойд Остин, выступая 9 января перед журналистами на базе Рамштайн, отказался от прогнозов, будет ли Трамп в будущем проводить заседания Контактной группы по обороне Украины. "Это решение должна принять следующая администрация. И я не буду рассуждать о том, в каком направлении они пойдут", – сказал он после заседания группы.Конечно, теоретически существует возможность, что большинство членов Группы Рамштайн соберётся без участия представителей США и не на американской военной базе. Однако учитывая тот факт, что союзники четыре месяца ждали приглашения на 25-е заседание группы от уходящей вашингтонской администрации, вряд ли они начнут отношения с командой Трампа с такой откровенной фронды.О том, что говорят по поводу последнего заседания Рамштайн эксперты - в статье Виктории Титовой - "Последний аккорд Рамштайна. Обещают Зеленскому всё, а дают пока, что могут"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, украина, киев, сша, дональд трамп, ллойд остин, борис писториус, нато, reuters, рамштайн, f-16