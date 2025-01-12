"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина - 12.01.2025 Украина.ру
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"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина
"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина - 12.01.2025 Украина.ру
"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина
Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань рано или поздно начнет гнить и рваться. Этот уже процесс идет. Такого результата Россия добивается в экспедиционном режиме без мобилизации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-12T05:15
2025-01-12T05:15
новости
россия
украина
сергей полетаев
вс рф
наступление
мобилизация
фронт
всу
доброволец
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Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением, рассказал эксперт. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях, уточнил он.И в какой-то момент такой экспедиционной парадигмы может не хватить, чтобы российское перманентное наступление продолжалось и дальше, указал он.Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань "рано или поздно начнет гнить и рваться". Сначала в одном месте, потом в другом, а потом она "просто расползется в руках", констатировал специалист."Этот процесс идет. Мы его добиваемся в экспедиционном режиме без мобилизации. Какой будет признак того, что этот процесс застопорится? Если не будет продвижения и фронт опять встанет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
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новости, россия, украина, сергей полетаев , вс рф, наступление, мобилизация, фронт, всу, доброволец, сво, детали, армия, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Сергей Полетаев , ВС РФ, наступление, мобилизация, фронт, ВСУ, доброволец, СВО, детали, Армия, Спецоперация

"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина

05:15 12.01.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань рано или поздно начнет гнить и рваться. Этот уже процесс идет. Такого результата Россия добивается в экспедиционном режиме без мобилизации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением, рассказал эксперт. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях, уточнил он.
"У нас армия формируется добровольно на контрактной основе. У нас фактически экспедиционный формат участия в конфликте. А на Украине идет тотальная мобилизация. Остатки экономики и все общество у них пока тоже работают на войну", — подчеркнул Полетаев.
И в какой-то момент такой экспедиционной парадигмы может не хватить, чтобы российское перманентное наступление продолжалось и дальше, указал он.
Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань "рано или поздно начнет гнить и рваться". Сначала в одном месте, потом в другом, а потом она "просто расползется в руках", констатировал специалист.
"Этот процесс идет. Мы его добиваемся в экспедиционном режиме без мобилизации. Какой будет признак того, что этот процесс застопорится? Если не будет продвижения и фронт опять встанет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
Александр Казаков интервью
9 января, 13:58
Александр Казаков: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня То, что Запад заставил Россию воевать на Украине – это его стратегическая ошибка. Мы теперь станем его могильщиком, считает Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко
 
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