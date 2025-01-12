https://ukraina.ru/20250112/1060187001.html

"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина

"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина - 12.01.2025 Украина.ру

"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина

Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань рано или поздно начнет гнить и рваться. Этот уже процесс идет. Такого результата Россия добивается в экспедиционном режиме без мобилизации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-12T05:15

2025-01-12T05:15

2025-01-12T05:15

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Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением, рассказал эксперт. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях, уточнил он.И в какой-то момент такой экспедиционной парадигмы может не хватить, чтобы российское перманентное наступление продолжалось и дальше, указал он.Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань "рано или поздно начнет гнить и рваться". Сначала в одном месте, потом в другом, а потом она "просто расползется в руках", констатировал специалист."Этот процесс идет. Мы его добиваемся в экспедиционном режиме без мобилизации. Какой будет признак того, что этот процесс застопорится? Если не будет продвижения и фронт опять встанет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".

https://ukraina.ru/20250109/1060158868.html

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