https://ukraina.ru/20230701/1047723026.html

На Украине установлена диктатура. Украинские эксперты о ситуации во власти и в стране

На Украине установлена диктатура. Украинские эксперты о ситуации во власти и в стране - 01.07.2023 Украина.ру

На Украине установлена диктатура. Украинские эксперты о ситуации во власти и в стране

Киевский режим продолжает настаивать на безотлагательном принятии Украины в НАТО. Президент Зеленский приедет на саммит организации в Вильнюс только при условии, что там "будет результат".

2023-07-01T07:52

2023-07-01T07:52

2023-07-01T08:04

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Об этом сказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Reuters. Таким результатом в Киеве сочли бы приглашение к членству в Альянсе – "что является лишь первым этапом". Заявка Киева о вступлении в НАТО была подана 30 сентября. По словам чиновника, киевские власти просят "начать процедуру".Есть разные варианты развития событий. Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил недавно, что Альянсу следует рассмотреть возможность "пропустить" План действий по членству (ПДЧ) для Украины, то есть, принимать ее в упрощенном порядке. При этом он считает маловероятным, что все проблемы, связанные со вступлением Украины в НАТО, будут решены к моменту саммита в Вильнюсе, отмечает УНИАН.Информагентство при этом напоминает, что "в НАТО неоднократно заявляли, что Украина не сможет стать членом альянса, пока продолжается война". Но когда война закончится и чем? И война это или нечто другое? По мнению украинского политолога и экономиста Олега Соскина, Зеленскому следует вынести этот вопрос на референдум – война или не война?"Потому что если не война… У вас же войны нет, значит – отменяйте военное положение, Зеленский", - посоветовал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. По его словам, пока мы слышим "сплошное вранье" о ходе военных действий, о потерях западной техники. Тем временем самый главный вопрос для Зеленского – разрешить "медицинский" наркотик, чтобы народ "выпал из сознания" (Зеленский выступает за легализацию медицинского каннабиса в стране – Ред.)."Я бы охарактеризовал ситуацию, называется - вакханалия натуральная", - констатировал Соскин. По его словам, украинская власть находится в конвульсиях, идут уже открытые политические столкновения со "Свободой" и "Европейской солидарностью", представителей которых обвиняют в коррупции. В связи с этим эксперт предложил "слугам народа" рассказать о себе, например, о том, платят ли им деньги "в конвертах"."Мы видим, что власть полностью в Украине доведена уже до распада, до гниения", - заявил политолог, добавив, что "никакого НАТО не будет, приема (Украины в НАТО – Ред.) не будет". Как не будет и поддержки Киева в его стремлении вступить в Евросоюз."Что ты врешь (Зеленский – Ред.)? Никакого ЕС не будет, никакого НАТО не будет, ничего не будет. А раз не будет, тогда надо прекращать эту галиматью, эту вакханалию – и отменять военное положение немедленно", - сказал Соскин. Он добавил, что Зеленский сейчас фактически является организатором массовых убийств украинских граждан – "потому что он говорит о том, что надо бросать людей там на фронте на минные поля, на укрепрайоны".Эксперт отметил, что минные поля пройти невозможно и обратился к украинцам: "Люди, вы что молчите? Что молчите – сдохнуть все хотите, что ли? Кладбища и так уже в Украине…".Соскин напомнил о том, что на фоне роста военных потерь продолжается и катастрофическое снижение рождаемости в Украине."Зеленский, так ты делаешь геноцид, со своими "Слугами народа". Это не слуги народа, это убийцы народа", - заявил политолог, посоветовав украинцам вспомнить о пятой статье Конституции и собирать вече в городах. По его мнению, Украина находится в состоянии полного краха, политика военного положения, запрета выезда для мужчин – "антинародная и античеловеческая"."В стране идет политическая расправа с политическими оппонентами, уничтожены почти все СМИ и независимые общественные блогеры и активисты. Зеленский установил почти полностью свою диктатуру и хочет стать диктатором, верховным правителем. Полностью попрана Конституция парламентско-президентского государства", - сказал эксперт.О диктатуре в Украине говорит и известный украинский историк, политический аналитик Кость Бондаренко. По его словам, "на сегодняшний день мы полностью перевернули страницу той Украины, которая досталась нам в наследство от УССР, которая была создана в 1991 году". И после окончания конфликта надо будет принять полностью новую Конституцию, которая будет Конституцией новой республики, сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту.По его словам, это будет уже не наследие УССР, но абсолютно другое государство с абсолютно другой формой правления."На самом деле это будет диктаторская страна. Объективно – это будет диктатура… которая уже сегодня у нас наступила. Авторитарная страна во главе с диктатором, с суперпрезидентской формой правления, которая подмяла под себя все. Объективно – такая реальность. От этого никуда не денемся. И нет тех сил сегодня, нет той политической конкуренции в стране, которая позволила бы прийти к власти другим силам. Давайте считаться с тем, что есть", - обрисовал ситуацию Бондаренко.Проводимая Россией спецоперация отчасти объясняется такой стремительной трансформацией украинского политического режима. Напомним, в январе этого года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что Россия не ставит и никогда не ставила перед собой цель уничтожения Украины как государства, однако не может и не будет мириться с тем, что у ее границ "формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура".

https://ukraina.ru/20230629/1047680632.html

https://ukraina.ru/20230520/1046403038.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, диктатура, политика, эксперты