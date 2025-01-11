https://ukraina.ru/20250111/1060186121.html

Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе

Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе - 11.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе

Российская штурмовая машина движется с ускорением. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-11T06:15

2025-01-11T06:15

2025-01-11T06:15

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Сейчас ВСУ пребывают в значительно менее боеспособном состоянии, даже чем к началу Кураховской операции. Не говоря уже о том, как упала их боеспособность после взятия Авдеевки и расширения наступления ВС РФ, отметил эксперт.Российская штурмовая машина движется с ускорением. К концу 2024 года скорость продвижения войск на линии "Великая Новоселка – Курахово – Покровск" была максимальной, указал он.В России армия формируется добровольно на контрактной основе. То есть у нее фактически экспедиционный формат участия в конфликте. Тогда как украинские власти проводят тотальную мобилизацию, добавил эксперт.Остатки экономики и все украинское общество тоже работают на военные нужды. Хотя иногда из-за фотографий в переполненных киевских кафе сложно делать такие выводы, но это все равно принципиально разная картина, сообщил он."И в какой-то момент этой экспедиционной парадигмы может не хватить, чтобы наше перманентное наступление продолжалось дальше", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".

https://ukraina.ru/20250109/1060158868.html

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