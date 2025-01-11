Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Российская штурмовая машина движется с ускорением. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Сейчас ВСУ пребывают в значительно менее боеспособном состоянии, даже чем к началу Кураховской операции. Не говоря уже о том, как упала их боеспособность после взятия Авдеевки и расширения наступления ВС РФ, отметил эксперт.
Российская штурмовая машина движется с ускорением. К концу 2024 года скорость продвижения войск на линии "Великая Новоселка – Курахово – Покровск" была максимальной, указал он.
"Посмотрим, что будет дальше. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях", — подчеркнул Полетаев.
В России армия формируется добровольно на контрактной основе. То есть у нее фактически экспедиционный формат участия в конфликте. Тогда как украинские власти проводят тотальную мобилизацию, добавил эксперт.
Остатки экономики и все украинское общество тоже работают на военные нужды. Хотя иногда из-за фотографий в переполненных киевских кафе сложно делать такие выводы, но это все равно принципиально разная картина, сообщил он.
"И в какой-то момент этой экспедиционной парадигмы может не хватить, чтобы наше перманентное наступление продолжалось дальше", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
9 января, 13:58Александр Казаков: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня То, что Запад заставил Россию воевать на Украине – это его стратегическая ошибка. Мы теперь станем его могильщиком, считает Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко