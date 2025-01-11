Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе - 11.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250111/1060186121.html
Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе
Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе - 11.01.2025 Украина.ру
Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе
Российская штурмовая машина движется с ускорением. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-11T06:15
2025-01-11T06:15
новости
россия
украина
авдеевка
сергей полетаев
вс рф
донбасс
мобилизация
наступление
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/17/1041138886_0:228:3071:1956_1920x0_80_0_0_df3aa9cc70a6bce68500155be400432c.jpg
Сейчас ВСУ пребывают в значительно менее боеспособном состоянии, даже чем к началу Кураховской операции. Не говоря уже о том, как упала их боеспособность после взятия Авдеевки и расширения наступления ВС РФ, отметил эксперт.Российская штурмовая машина движется с ускорением. К концу 2024 года скорость продвижения войск на линии "Великая Новоселка – Курахово – Покровск" была максимальной, указал он.В России армия формируется добровольно на контрактной основе. То есть у нее фактически экспедиционный формат участия в конфликте. Тогда как украинские власти проводят тотальную мобилизацию, добавил эксперт.Остатки экономики и все украинское общество тоже работают на военные нужды. Хотя иногда из-за фотографий в переполненных киевских кафе сложно делать такие выводы, но это все равно принципиально разная картина, сообщил он."И в какой-то момент этой экспедиционной парадигмы может не хватить, чтобы наше перманентное наступление продолжалось дальше", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
https://ukraina.ru/20250109/1060158868.html
россия
украина
авдеевка
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/17/1041138886_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_205a11470733ae87225477fe0a71ba23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, авдеевка, сергей полетаев , вс рф, донбасс, мобилизация, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, Сергей Полетаев , ВС РФ, Донбасс, мобилизация, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе

06:15 11.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская штурмовая машина движется с ускорением. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Сейчас ВСУ пребывают в значительно менее боеспособном состоянии, даже чем к началу Кураховской операции. Не говоря уже о том, как упала их боеспособность после взятия Авдеевки и расширения наступления ВС РФ, отметил эксперт.
Российская штурмовая машина движется с ускорением. К концу 2024 года скорость продвижения войск на линии "Великая Новоселка – Курахово – Покровск" была максимальной, указал он.

"Посмотрим, что будет дальше. Но истощение может наступить и для России, потому что по сравнению с Украиной мы находимся в совершенно разных условиях", — подчеркнул Полетаев.

В России армия формируется добровольно на контрактной основе. То есть у нее фактически экспедиционный формат участия в конфликте. Тогда как украинские власти проводят тотальную мобилизацию, добавил эксперт.
Остатки экономики и все украинское общество тоже работают на военные нужды. Хотя иногда из-за фотографий в переполненных киевских кафе сложно делать такие выводы, но это все равно принципиально разная картина, сообщил он.
"И в какой-то момент этой экспедиционной парадигмы может не хватить, чтобы наше перманентное наступление продолжалось дальше", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
Александр Казаков интервью
9 января, 13:58
Александр Казаков: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня То, что Запад заставил Россию воевать на Украине – это его стратегическая ошибка. Мы теперь станем его могильщиком, считает Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко
 
НовостиРоссияУкраинаАвдеевкаСергей ПолетаевВС РФДонбассмобилизациянаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"
07:25Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс
07:15Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово
07:10"Сжечь всё перед ревизией". Что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте
07:05Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 году
07:00Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области
06:45"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина
06:30Ростислав Ищенко: Если Трамп получит Канаду, Россию это устроит, а США смогут найти свое место в мире
06:25Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко
06:20Лёд тронулся, господа: Север ждёт новый передел
06:15Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе
06:09"Золотой унитаз" Зеленского, что посоветовал бы Украине Ленин и на каком месте Украина в мире по ай-кью
06:00Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией
05:45Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт
05:30Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово
05:00"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении
04:58Про спикера Рады Стефанчука и его амбициях стать "Верховным правителем Киева"
23:58Николай Доронин: кто он
22:00Мушкетеры Макрона-Трампа для Зеленского. Коллективному Западу нужна и выгодна война
19:49Друг за друга на верную смерть: как воюют БАРСы
Лента новостейМолния