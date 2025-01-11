Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово
В настоящее время ближайшим крупным укрепрайоном ВСУ является Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту. Его взятие будет следующей задачей ВС РФ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
По мнению эксперта, после выхода на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, добавил он.
Пока ближайший крупный укрепрайон противника – это Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту, указал Полетаев.
Его взятие будет следующей задачей ВС РФ. Когда это произойдет – сложно сказать. После взятия Курахово войскам потребуется определенная перегруппировка, отметил специалист.
"Я каждый раз повторяю рефреном, что нам с вами Генштаб о своих планах не докладывает. И планы командования могут измениться. Может быть, наши усилия сейчас переместятся к северу от Курахово на Покровск, к которому мы серьезно подошли с юга", — подчеркнул он.
Более того, пока вся страна праздновала Новый год, героические бойцы ВС России смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" — рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:45Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с РоссиейОдновременно с поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю наступившего нового 2025 года, политическое и военное руководство Сербии сообщило гражданам о новых испытаниях, перед которыми оказалось государство. Причиной стала политика по отношению к одному из главных сербских союзников — России.