https://ukraina.ru/20250111/1060183502.html

Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово

Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово - 11.01.2025 Украина.ру

Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово

В настоящее время ближайшим крупным укрепрайоном ВСУ является Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту. Его взятие будет следующей задачей ВС РФ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-11T05:30

2025-01-11T05:30

2025-01-11T05:30

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сша

сергей полетаев

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вс рф

покровск/красноармейск

наступление

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По мнению эксперта, после выхода на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, добавил он.Пока ближайший крупный укрепрайон противника – это Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту, указал Полетаев.Его взятие будет следующей задачей ВС РФ. Когда это произойдет – сложно сказать. После взятия Курахово войскам потребуется определенная перегруппировка, отметил специалист.Более того, пока вся страна праздновала Новый год, героические бойцы ВС России смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" — рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250110/1060174409.html

россия

курахово

сша

покровск/красноармейск

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новости, россия, курахово, сша, сергей полетаев , всу, вс рф, покровск/красноармейск, наступление, донбасс, сво, спецоперация, детали