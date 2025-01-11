Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово - 11.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250111/1060183502.html
Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово
Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово - 11.01.2025 Украина.ру
Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово
В настоящее время ближайшим крупным укрепрайоном ВСУ является Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту. Его взятие будет следующей задачей ВС РФ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-11T05:30
2025-01-11T05:30
новости
россия
курахово
сша
сергей полетаев
всу
вс рф
покровск/красноармейск
наступление
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043663184_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_219074421a48139486effba323dc23d5.jpg
По мнению эксперта, после выхода на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, добавил он.Пока ближайший крупный укрепрайон противника – это Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту, указал Полетаев.Его взятие будет следующей задачей ВС РФ. Когда это произойдет – сложно сказать. После взятия Курахово войскам потребуется определенная перегруппировка, отметил специалист.Более того, пока вся страна праздновала Новый год, героические бойцы ВС России смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" — рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250110/1060174409.html
россия
курахово
сша
покровск/красноармейск
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043663184_0:0:2695:2022_1920x0_80_0_0_4c022f43c28fbfda19cf949797fb5f69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, сша, сергей полетаев , всу, вс рф, покровск/красноармейск, наступление, донбасс, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Курахово, США, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, наступление, Донбасс, СВО, Спецоперация, детали

Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово

05:30 11.01.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В настоящее время ближайшим крупным укрепрайоном ВСУ является Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту. Его взятие будет следующей задачей ВС РФ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
По мнению эксперта, после выхода на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, добавил он.
Пока ближайший крупный укрепрайон противника – это Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту, указал Полетаев.
Его взятие будет следующей задачей ВС РФ. Когда это произойдет – сложно сказать. После взятия Курахово войскам потребуется определенная перегруппировка, отметил специалист.
"Я каждый раз повторяю рефреном, что нам с вами Генштаб о своих планах не докладывает. И планы командования могут измениться. Может быть, наши усилия сейчас переместятся к северу от Курахово на Покровск, к которому мы серьезно подошли с юга", — подчеркнул он.
Более того, пока вся страна праздновала Новый год, героические бойцы ВС России смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" — рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Вчера, 05:45
Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с РоссиейОдновременно с поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю наступившего нового 2025 года, политическое и военное руководство Сербии сообщило гражданам о новых испытаниях, перед которыми оказалось государство. Причиной стала политика по отношению к одному из главных сербских союзников — России.
 
НовостиРоссияКураховоСШАСергей ПолетаевВСУВС РФПокровск/КрасноармейскнаступлениеДонбассСВОСпецоперациядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"
07:25Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс
07:15Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово
07:10"Сжечь всё перед ревизией". Что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте
07:05Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 году
07:00Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области
06:45"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина
06:30Ростислав Ищенко: Если Трамп получит Канаду, Россию это устроит, а США смогут найти свое место в мире
06:25Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко
06:20Лёд тронулся, господа: Север ждёт новый передел
06:15Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе
06:09"Золотой унитаз" Зеленского, что посоветовал бы Украине Ленин и на каком месте Украина в мире по ай-кью
06:00Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией
05:45Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт
05:30Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово
05:00"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении
04:58Про спикера Рады Стефанчука и его амбициях стать "Верховным правителем Киева"
23:58Николай Доронин: кто он
22:00Мушкетеры Макрона-Трампа для Зеленского. Коллективному Западу нужна и выгодна война
19:49Друг за друга на верную смерть: как воюют БАРСы
Лента новостейМолния