https://ukraina.ru/20250109/1060042369.html

"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению

"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению - 09.01.2025 Украина.ру

"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению

Переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-01-09T05:15

2025-01-09T05:15

2025-01-09T05:15

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россия

курская область

харьков

михаил онуфриенко

генштаб

вс рф

наступление

вов

армия

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Даже украинское агентство "УНИАН", которое не заинтересовано преувеличивать победы России, подсчитало, что в ноябре 2024 года ВС РФ освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год. Несложно подсчитать, что темпы продвижения российской армии увеличились в 50 раз, отметил эксперт.По мнению обозревателя, переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать тактику ВС РФ с локальными охватами и прорывами более масштабной. То есть людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно, считает эксперт. Одно дело – захватить укрепрайон под Курахово или южнее Купянска, а другое – провести примерно такую же наступательную операцию группировкой минимум в 100 тысяч бойцов на тысячах квадратных километров, указал он."Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба. Когда это решение будет принято – мы узнаем об этом по факту. Но то, что без этого нельзя достичь целей СВО на остатках Украины военным путем – очевидно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241228/1060029602.html

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новости, россия, курская область, харьков, михаил онуфриенко, генштаб, вс рф, наступление, вов, армия, купянск, сво, детали, спецоперация