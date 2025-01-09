"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино
Переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Даже украинское агентство "УНИАН", которое не заинтересовано преувеличивать победы России, подсчитало, что в ноябре 2024 года ВС РФ освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год. Несложно подсчитать, что темпы продвижения российской армии увеличились в 50 раз, отметил эксперт.
По мнению обозревателя, переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать тактику ВС РФ с локальными охватами и прорывами более масштабной.
"Но пока у нашего руководства есть вполне обоснованные опасения, потому что подобных операций после Великой Отечественной войны никто не проводил. Тем более, характер боевых действий серьезно изменился: появились как новые средства поражения, так и средства защиты от них", — подчеркнул Онуфриенко.
То есть людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно, считает эксперт. Одно дело – захватить укрепрайон под Курахово или южнее Купянска, а другое – провести примерно такую же наступательную операцию группировкой минимум в 100 тысяч бойцов на тысячах квадратных километров, указал он.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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