"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению - 09.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250109/1060042369.html
"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению
"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению - 09.01.2025 Украина.ру
"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению
Переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-01-09T05:15
2025-01-09T05:15
новости
россия
курская область
харьков
михаил онуфриенко
генштаб
вс рф
наступление
вов
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041662207_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_07b50d7451c64c3c4f3ad1122520fda1.jpg.webp
Даже украинское агентство "УНИАН", которое не заинтересовано преувеличивать победы России, подсчитало, что в ноябре 2024 года ВС РФ освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год. Несложно подсчитать, что темпы продвижения российской армии увеличились в 50 раз, отметил эксперт.По мнению обозревателя, переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать тактику ВС РФ с локальными охватами и прорывами более масштабной. То есть людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно, считает эксперт. Одно дело – захватить укрепрайон под Курахово или южнее Купянска, а другое – провести примерно такую же наступательную операцию группировкой минимум в 100 тысяч бойцов на тысячах квадратных километров, указал он."Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба. Когда это решение будет принято – мы узнаем об этом по факту. Но то, что без этого нельзя достичь целей СВО на остатках Украины военным путем – очевидно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241228/1060029602.html
россия
курская область
харьков
армия
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041662207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e35c437edef22da17852b59c5e6461.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, харьков, михаил онуфриенко, генштаб, вс рф, наступление, вов, армия, купянск, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Харьков, Михаил Онуфриенко, Генштаб, ВС РФ, наступление, ВОВ, Армия, Купянск, СВО, детали, Спецоперация

"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению

05:15 09.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино
Совместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Даже украинское агентство "УНИАН", которое не заинтересовано преувеличивать победы России, подсчитало, что в ноябре 2024 года ВС РФ освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год. Несложно подсчитать, что темпы продвижения российской армии увеличились в 50 раз, отметил эксперт.
По мнению обозревателя, переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать тактику ВС РФ с локальными охватами и прорывами более масштабной.
"Но пока у нашего руководства есть вполне обоснованные опасения, потому что подобных операций после Великой Отечественной войны никто не проводил. Тем более, характер боевых действий серьезно изменился: появились как новые средства поражения, так и средства защиты от них", — подчеркнул Онуфриенко.
То есть людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно, считает эксперт. Одно дело – захватить укрепрайон под Курахово или южнее Купянска, а другое – провести примерно такую же наступательную операцию группировкой минимум в 100 тысяч бойцов на тысячах квадратных километров, указал он.
"Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба. Когда это решение будет принято – мы узнаем об этом по факту. Но то, что без этого нельзя достичь целей СВО на остатках Украины военным путем – очевидно", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
28 декабря 2024, 06:10
Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщинВооруженные силы Украины (ВСУ), судя по результатом боев за последние дни, могут в ближайшее время оказаться сразу в четырех "котлах".
 
НовостиРоссияКурская областьХарьковМихаил ОнуфриенкоГенштабВС РФнаступлениеВОВАрмияКупянскСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями
06:45Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа
06:30Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского
06:15Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем
06:10Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе
06:00"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово
05:45Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте
05:30Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"
05:15"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению
05:00"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область
04:45Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ
04:30"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона
04:00Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
03:45Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко
03:30Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
03:15"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов
19:43"По улицам комод водили" – юмористический киноальманах из Одессы, который "не выстрелил"
18:15Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
18:02Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
17:00Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
Лента новостейМолния