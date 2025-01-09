"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона - 09.01.2025 Украина.ру
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"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона
"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона - 09.01.2025 Украина.ру
"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона
Херсон придется освобождать в любом случае. Если у Украины на этом направлении будет с войсками совсем все плохо, то ВС РФ могут пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-09T04:30
2025-01-09T04:30
новости
днепр
херсон
россия
борис рожин
плацдарм
херсонская область
сво
наступление
освобождение
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Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что возможно ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.По мнению журналиста, сейчас нужно гораздо больше логистических ресурсов, чтобы провернуть десантную операцию на Днепре. Доплыть и высадиться можно всегда. Но войскам нужно не просто занять плацдарм, а долгое время его удерживать, указал эксперт.Если у Украины на Херсонском направлении будет с войсками совсем все плохо, то российские военные могут пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата, предположил журналист."Херсон нам освобождать придется в любом случае. Такой операции исключать нельзя. Но говорить о том, что она вот-вот состоится, преждевременно. Тем более, сейчас об этом говорит прежде всего Украина, которая всю осень заявляла о российском наступлении на Орехов, а оно так и не состоялось", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.Про службу в Афганистане и особенности этой страны — в материале "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни" на сайте Украина.ру.
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новости, днепр, херсон, россия, борис рожин, плацдарм, херсонская область, сво, наступление, освобождение, спецоперация, река, вс рф
Новости, Днепр, Херсон, Россия, Борис Рожин, плацдарм, Херсонская область, СВО, наступление, освобождение, Спецоперация, река, ВС РФ

"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона

04:30 09.01.2025
 
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
Херсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
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Херсон придется освобождать в любом случае. Если у Украины на этом направлении будет с войсками совсем все плохо, то ВС РФ могут пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что возможно ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.
По мнению журналиста, сейчас нужно гораздо больше логистических ресурсов, чтобы провернуть десантную операцию на Днепре. Доплыть и высадиться можно всегда. Но войскам нужно не просто занять плацдарм, а долгое время его удерживать, указал эксперт.
"Тебе нужно много лодок и переправ, чтобы поставлять войскам на этом плацдарме снабжение и технику, а также восполнять потери при форсировании Днепра. Когда люди говорят: "Переплывем и сразу завяжем уличные бои в Херсоне", они недооценивают сложности этого процесса. Это очень рискованная операция", — отметил Рожин.
Если у Украины на Херсонском направлении будет с войсками совсем все плохо, то российские военные могут пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата, предположил журналист.
"Херсон нам освобождать придется в любом случае. Такой операции исключать нельзя. Но говорить о том, что она вот-вот состоится, преждевременно. Тем более, сейчас об этом говорит прежде всего Украина, которая всю осень заявляла о российском наступлении на Орехов, а оно так и не состоялось", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
Про службу в Афганистане и особенности этой страны — в материале "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью
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Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиИмея паритет в дронах, преимущество в ракетно-артиллерийских системах и господство в воздухе ВС РФ добиваются результатов. Для достижения целей СВО нужно многократно масштабировать этот опыт, считает военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
 
НовостиДнепрХерсонРоссияБорис РожинплацдармХерсонская областьСВОнаступлениеосвобождениеСпецоперациярекаВС РФ
 
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