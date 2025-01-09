"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
Херсон придется освобождать в любом случае. Если у Украины на этом направлении будет с войсками совсем все плохо, то ВС РФ могут пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что возможно ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.
По мнению журналиста, сейчас нужно гораздо больше логистических ресурсов, чтобы провернуть десантную операцию на Днепре. Доплыть и высадиться можно всегда. Но войскам нужно не просто занять плацдарм, а долгое время его удерживать, указал эксперт.
"Тебе нужно много лодок и переправ, чтобы поставлять войскам на этом плацдарме снабжение и технику, а также восполнять потери при форсировании Днепра. Когда люди говорят: "Переплывем и сразу завяжем уличные бои в Херсоне", они недооценивают сложности этого процесса. Это очень рискованная операция", — отметил Рожин.
Если у Украины на Херсонском направлении будет с войсками совсем все плохо, то российские военные могут пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата, предположил журналист.
"Херсон нам освобождать придется в любом случае. Такой операции исключать нельзя. Но говорить о том, что она вот-вот состоится, преждевременно. Тем более, сейчас об этом говорит прежде всего Украина, которая всю осень заявляла о российском наступлении на Орехов, а оно так и не состоялось", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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