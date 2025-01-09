https://ukraina.ru/20250109/1060027653.html

"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона

"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона - 09.01.2025 Украина.ру

"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона

Херсон придется освобождать в любом случае. Если у Украины на этом направлении будет с войсками совсем все плохо, то ВС РФ могут пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-09T04:30

2025-01-09T04:30

2025-01-09T04:30

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днепр

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борис рожин

плацдарм

херсонская область

сво

наступление

освобождение

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Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что возможно ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.По мнению журналиста, сейчас нужно гораздо больше логистических ресурсов, чтобы провернуть десантную операцию на Днепре. Доплыть и высадиться можно всегда. Но войскам нужно не просто занять плацдарм, а долгое время его удерживать, указал эксперт.Если у Украины на Херсонском направлении будет с войсками совсем все плохо, то российские военные могут пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата, предположил журналист."Херсон нам освобождать придется в любом случае. Такой операции исключать нельзя. Но говорить о том, что она вот-вот состоится, преждевременно. Тем более, сейчас об этом говорит прежде всего Украина, которая всю осень заявляла о российском наступлении на Орехов, а оно так и не состоялось", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.Про службу в Афганистане и особенности этой страны — в материале "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060001070.html

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